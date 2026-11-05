女子慘替鄰居繳10年電費　為慳錢不敢開冷氣　供電公司處理更氣人

紐約一名女子為了節省電費，整整10年不敢痛快使用冷氣，甚至每次出門都要拔掉家中電器的插頭。然而，無論她如何省電，每個月的電費帳單依然居高不下。直到最近，她才發現一個令人難以置信的真相：自己過去10年繳納的，竟然一直是鄰居家的電費！



這名女子名叫Nicole Niceforo，居住在紐約一棟公寓樓內。早在2016年，她就發現家裏的電費突然大幅上漲。為了減少開支，她開始儘可能節約用電。

紐約一名女子為了節省電費，整整10年不敢痛快使用冷氣，甚至每次出門都要拔掉家中電器的插頭。（YouTube@fox5ny影片截圖）

揭電錶線路接到了另一套公寓 慘為鄰居交足10年電費：

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夏天天氣炎熱，她也只是把冷氣調到一個較高溫度。每次離開公寓，她還會拔掉電器插頭，希望能夠減少用電量。然而，這些努力幾乎沒有任何效果。Nicole多次聯繫紐約電力公司Con Edison，要求檢查電錶是否存在問題，卻始終沒有得到滿意的答覆。

電力公司曾將電費上漲歸因於夏季高溫等因素，並建議她聯繫公寓管理人員。管理人員也曾進行簡單測試，讓她打開微波爐，確認電錶是否正常運轉。由於電錶確實有反應，問題便不了了之。

就這樣，她繼續繳納高額電費，一交就是近10年。直到2025年，她再次堅持要求檢查，公寓管理人員才終於發現，她家的電錶線路竟然接到了另一套公寓！看來，這些年無論Nicole如何節約用電，帳單反映的始終是鄰居家的用電情況。

在重新核算帳單後，差距令人震驚。其中一個月，她原本被收取將近180美元（約1,410港元）電費，但根據實際用電情況，她應該支付的金額只有41美元（約320港元）。

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Nicole得知真相後十分憤怒。她表示，自己過去多年不斷打電話、發郵件，花費了大量時間和精力，卻始終沒能解決問題。

Con Edison最終承認計費錯誤，並退還了約6000美元（約4.7萬港元）。但讓她不滿的是，雖然錯誤持續了近10年，電力公司卻以其規定的6年追溯期限為由，只退還最近6年的多收費用。

Con Edison在回應FOX 5時表示，公司重視客戶，如果客戶認為帳單沒有正確反映實際用電情況，公司願意協助處理。同時，公司指出，電錶相關電氣設備通常屬於建築物業主的責任範圍。

你說說，這事氣不氣人！不過，樓上鄰居倒是幸運了。也不知道過去10年裏，對方有沒有納悶過，怎麼自己家電器隨便用，電費卻一直這麼便宜呢？

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