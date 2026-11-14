日本女13年來起床必腰痛 　裝閉路電視揭「真兇」　網民笑言羨慕

每天起床腰痠背痛，可能不是床褥太軟或睡姿不良！日本1名女網民飽受起床腰痛困擾長達13年，為找出原因決定在睡房安裝家居閉路電視（CCTV）監控睡姿，豈料翻看片段後發現，原來每晚壓在她腰間的「真兇」竟是家中的愛貓！這段超有愛閉路電視畫面曝光後隨即引發熱議，不少貓奴笑稱這是「甜蜜的負擔」，更有人羨慕她到底怎麼能睡得這麼沉。



日本1名女網民飽受起床腰痛困擾長達13年，裝閉路電視後驚揭「甜蜜真兇」。（Threads@takako_uno）

裝鏡頭查睡姿 驚見愛貓每晚「壓腰」同眠

日本1名女網民「takako_uno」在社交平台發文分享經歷，她表示過去13年來，每天早上醒來都感到腰部隱隱作痛，一直懷疑是自己睡覺時姿勢不當所致，於是決定在睡房裝閉路電視記錄睡眠情況。

日本1名女網民飽受起床腰痛困擾長達13年，裝閉路電視後驚揭「甜蜜真兇」。（Threads@takako_uno）

豈料事主翻查閉路電視片段時，眼前一幕令她哭笑不得。畫面顯示，每當她側身熟睡時，家中飼養的愛貓便會來到她身旁，並直接趴在其腰部上方休息。由於貓隻長時間壓在腰間，導致她整晚腰部受壓，成為她多年來晨起腰痛的主因。

事主熟睡13年毫無察覺

事主在帖文中直言：

我13年來都沒有注意到這件事，現在我想我知道為什麼我早上起床時總是腰痛了。 女網民

據事主介紹，她在家中飼養了2隻貓，分別是黑貓「諾亞」及性格黏人的三色貓「伊芙」。（Threads@takako_uno）

據事主介紹，她在家中飼養了2隻貓，分別是黑貓「諾亞」及性格黏人的三色貓「伊芙」，而每晚壓在她腰上睡覺的正是伊芙。事主翻看其他時段的閉路電視亦發現，伊芙非常喜歡趁著主人睡著後爬到她身上取暖，而事主本人卻睡得極沉，13年來竟毫無察覺。

不少貓奴貼出自家愛貓「壓身」的證據，笑稱「這就是養貓的甜蜜負擔」。（Threads@pinoko_ppp）

網民共鳴分享同類經歷

閉路電視畫面在社交平台曝光後，引來大批養貓網民留言共鳴，不少貓奴貼出自家愛貓「壓身」的證據，笑稱「這就是養貓的甜蜜負擔」、「難怪我每天起床都像被卡車輾過」。同時，亦有網民對事主的睡眠質素感到驚訝「被貓壓著睡了13年居然不知道？」、「這種熟睡功力實在太令人羨慕」。