2026年收納潮流退燒！微分類越理越亂　盤點7大華而不實收納地雷

在IG與TikTok等社交平台上，排列得十分整齊的透明調味罐、色彩繽紛的衣櫃，以及花巧裝飾的雪櫃，多年來這種精緻生活一直被追捧。然而，歐美居家生活權威平台《The Simplicity Habit》最新專題指出，這類過度追求視覺美學、耗費大量維護成本的整理方式正迅速退潮，2026年全球居家收納已進入講求實用與減少生活負擔的新階段。許多人在跟風後發現，過度複雜的整理方式耗時耗力，違背了生活的真實需求。盲目添購過多收納盒，反而讓容器本身淪為新雜物。



在IG與TikTok等社交平台上，整齊收納一直被追捧。但過度複雜的整理方式耗時耗力，違背了生活的真實需求；添購過多收納盒，反而讓容器本身淪為新雜物。（Unsplash圖片）

華而不實難長久！盤點2026年逐漸式微的7大收納潮流

綜合專業意見，以下7項整理手法，在2026年被普遍視為增加生活負擔的過時設計：

1.美觀型雪櫃：近年在短片平台瘋傳的「雪櫃美學」，主張將冷藏室內物資精心擺放。維持雪櫃隨時處於齊整狀態極耗心力，且過度講求美感常導致深處的食材被遺忘而過期腐爛；過度規整的擺設亦增加拿取難度，適得其反。

近年在短片平台瘋傳的「雪櫃美學」，主張將冷藏室內物資精心擺放。（AI生成圖片）

2.無所不貼的標籤：標籤機一度成為收納神器，隨處張貼標籤容易讓人過度思考簡單的收納，反而加重空間的視覺雜亂，並削弱了容器隨需求靈活調配的彈性。家庭成員還會因物件更換而陷入反覆撕貼標籤的瑣碎流程中。

標籤機一度成為收納神器，隨處張貼標籤容易讓人過度思考簡單的收納，反而加重空間的視覺雜亂，並削弱了容器隨需求靈活調配的彈性。（AI生成圖片）

3.推車與開放式置物架氾濫：移動推車設計初衷是為了靈活儲物，但在實際使用中，開放式推車極易淪為隨手堆放零碎雜物的「移動雜物堆」，若擺放不當會破壞房間的視覺流暢感；專家建議改用帶有隱藏儲物功能的腳凳或封閉櫃替代。

移動推車設計初衷是為了靈活儲物，但在實際使用中，開放式推車極易淪為隨手堆放零碎雜物的「移動雜物堆」。（AI生成圖片）

4.廚房開放式層架：取消傳統吊櫃、改用開放式木層架陳列碗碟雖然美觀，但廚房與起居空間的開放式層架極易沾染灰塵與油煙，每次清潔都必須全部搬下擦拭再放回，耗時耗力；若物品過多，會使空間顯得雜亂擁擠。專家建議開放層架僅保留給少數裝飾品或極常用物品，其餘收進封閉櫃中。

取消傳統吊櫃、改用開放式木層架陳列碗碟雖然美觀，但廚房與起居空間的開放式層架極易沾染灰塵與油煙。（AI生成圖片）

5.極致微分類：將文具、化妝品或零食細分到數十個小格子，整理好時賞心悅目，但日常歸位極耗心力。生活稍微忙碌起來，微分類系統在幾天內會全面失效。

將文具、化妝品或零食細分到數十個小格子，整理好時賞心悅目，但日常歸位極耗心力。（AI生成圖片）

6.全數拆包重新分裝：每次購物回家，必須將麵粉、洗頭水、洗衣液等全數拆包倒入統一容器內，浪費大量時間，還會導致產品保質期與成分說明遺失，帶來安全風險。

將麵粉、洗頭水、洗衣液等全數拆包倒入統一容器內，浪費大量時間，還會導致產品保質期與成分說明遺失，帶來安全風險。（AI生成圖片）

7.嚴格彩虹色系分類：將書本按書脊顏色、衣物按彩虹色調排列雖然拍照搶眼，但現實中尋找物品通常是基於「功能」、「類別」或「作者」，純以顏色排列嚴重降低檢索效率。

將書本按書脊顏色分類雖然拍照搶眼，但純以顏色排列嚴重降低檢索效率。（AI生成圖片）

回歸理性：2026年收納新哲學「讓家服務人」

《The Simplicity Habit》指出，收納界正在轉向更實用、具可持續性且更有意識的模式，新一代的居家理念不再要求空間似示範單位一樣完美。《Livingetc》專題採訪了多位專業整理師，專家強調收納應順應家人的作息與行為習慣，而非遵循刻板規則。



例如，採用較寬鬆的「大分區管理（Macro-zoning）」取代極致微分類，並轉向「兼顧整潔的適度可視化收納（Visible-but-tidy）」，例如按使用頻率將日常物品適度外露、日常物品放置於透明盒中，避免因全封閉盲抽屜導致「看不見而重複購買或遺忘」。《The Simplicity Habit》專家強調：「家中最理想的收納系統，終究是你能長久維持、且真正符合生活實際邏輯的系統。」