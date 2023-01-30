收納女王近藤麻里惠想放棄「完美」整理　網紅律師：完美令人太累

文：呂秋遠 台灣律師

近藤麻里惠，曾經以「怦然心動的整理術」（編按，書名是《怦然心動的人生整理魔法》）風靡日本與台灣，但是這位家務整理大師，在最近接受訪問時，表示自己因為第3個孩子的到來，已經有點想放棄「完美」的家務整理了。此話一出，讓很多人鬆了一口氣，如果連大師都想放棄，那麼自己躺平好像也是一種療癒的行為，這應該是緩解新年焦慮的好現象。否則，新年一開始，每個大師就要我們這種凡人鴻兔大展、前兔光明，實在覺得明天開工壓力很大。



近藤麻里惠，曾經以《怦然心動的人生整理魔法》風靡日本與台灣。（資料圖片）

別說第3個小孩出生，要是我，第一個小孩出生，我應該就會放棄「完美」這種事，這人生太難了，井然有序跟家有幼子，根本就是完全矛盾的，更何況天秤座生性疏懶，沒到看不下去的地步，也就得過且過。只是，麻里惠應該不是「完全放棄」，而是放棄「追求完美」，這是完全不同層次的概念。完全放棄，就是一進門就會看到角落生物隱藏在沙發的夾縫中、家裡的電視遙控器放在冰箱裡、自己收藏很久的模型被拿來當作孩子的玩具、手機常常搞不懂到底為什麼會放在櫥櫃裡，棉被無法折、襪子到處丟等等。但是，放棄「追求完美」是什麼概念呢？

就是「不要強迫自己經營所謂的理想生活。」

很多人都會在新年許願，希望自己可以有新年新希望，例如要「財源滾滾」之類的，但最後往往只有身材圓滾滾，財既然是身外之物，終究還是不會來。為了經營這樣的理想生活，我們要瘦身、要賺錢、要清理感情、要戒除不良習慣、少熬夜、多休息、常運動，非把自己訓練成有紀律、有規則的有為青年（中年）不可，以為這就是所謂的理想生活。

近藤麻里惠，曾經以《怦然心動的人生整理魔法》風靡日本與台灣。

但是，我想許願的是，我希望今年開始，只要能做到麻里惠說的，「停止與感到不適的人事物連結，沒有什麼比守護自己更重要了。」這句話，就已經是滿分了。

對於自己的人生，不要再要求完美了。喔，對別人更是應該如此，你自己都沒滿分了，還要求別人完美，這不是很可笑嗎？也不要太在意別人怎麼看你，因為其實大部分的人，根本沒在看你。麻里惠並不是因為第3位孩子出生，所以放棄整理家務，而是「有點」想放棄「完美」的心態。完美實在太累了，人生尋求的應該是均衡，而不是完美，不是嗎？

近藤麻里惠的《怦然心動的工作整理魔法》（網上圖片）

不過，還是請大家不要因此就覺得，完全放棄躺平也是一種好選擇。因為，日本人的「還好」，跟台灣人的「還好」，其實完全不一樣。不信你可以比較看看，台灣小朋友的「還算守規矩」，跟日本小朋友的「還算乖」，有什麼不一樣。或者是，台灣人家裡的「還算乾淨」，跟日本人家裡的「還算整齊」，有什麼不同。

算了，不要問，很恐怖。我只是想說，明天開工，請開始學著放棄對自己的完美執念，找到自己怦然心動的工作模式與家庭模式，好好的享受新的一年吧！

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）