樺加沙│10號風球漏水無膠紙　港女用1神器秒速封窗　網民：好聰明

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／路徑／打風／樺加沙／10號風球／窗漏水】超強颱風樺加沙襲港，天文台要發出10號風球。暴風雨下，不少窗戶被吹到漏水，有港女就在社交平台分享，她用1個「打風神器」，成功「封窗索水」，興幸「好彩每次買一送一都有入貨」。



網民看後議論紛紛，有人讚樓主聰明，「掂喎」、「叻女」、「偉大發明」；但亦有網民指出這「神器」成本高，笑言「另類炫富」、「豪華級嘅急救方案」。



有港女分享，她用1個「打風神器」成功「封窗索水」。（Threads@miki.m_mm）

打風期間窗戶漏水的確「頭痕」。樺加沙襲港10號風球期間，有港女在社交平台Threads發相發文，指她用「液態M巾（衞生巾）」封窗邊，成功防止漏水，興幸「好彩每次買一送一都有入貨，全是液態M巾」。

港女M巾封窗防漏水 冷氣機都得

從相片見到，樓主在窗戶邊緣鋪了10多條「M巾」。而樓主除了以「M巾」封窗，還以「M巾」墊着房間冷氣機索水，物盡其用。

樓主在窗戶邊緣鋪了10多條「M巾」。（Threads@miki.m_mm）

樓主除了以「M巾」封窗，還以「M巾」墊着房間冷氣機索水，物盡其用。（Threads@miki.m_mm）

港女指好過毛巾：為全港被非姨媽到徵用M巾打氣

樓主解釋，其房間的冷氣機「食正（風位）」，故要用「M巾」索水，「幫佢（冷氣機）換咗M巾做安睡褲……我呢啲位入水未去到可引流，一貼M巾撻落去個位索水，好過毛巾索索下自己滴水」，笑言「成香港嘅M巾都頂住！」、「為全港被非姨媽到徵用M巾打氣」。

網民大讚樓主聰明。（Threads@miki.m_mm）

網民激讚聰明

帖文引來網民熱議，大讚樓主做法，「好聰明」、「掂喎，咁醒得唔得㗎」、「叻女」、「偉大發明」、「民間智慧，好好彩有物資！」、「M巾係你老朋友，買定幾包看門口」。

笑言另類炫富：豪華級急救方案

惟有網民指出，以「M巾」封窗成本較貴，笑言「野生捕獲大有錢人」、「好豪氣」、「好貴，仲要液態」、「另類炫富」、「豪華級嘅急救方案」。

另有網民分享封窗方法，「這招我很久以前試過，但當年未有液體M巾時，剛好小孩已戒片留下的紙尿片好好用，之後用防水玻璃膠把窗邊補好就從末漏水！」、「我去用日本城買膠台布封窗口，以後好天真的要買返啲膠紙留嚟封窗口」、用封箱膠紙呀」。

（Threads@miki.m_mm）