內地健身室MMA｜女子亂扔啞鈴惹不滿　男客勸阻無果連揮2拳擊倒地

內地健身室日前發生一宗嚴重肢體衝突事件！1名女子在完成器械訓練後，隨手將沉重的啞鈴大力重摔於地，巨大聲響引起身旁黑衣男子不滿，男子上前出言制止未果，雙方隨即爆發激烈口角，其後衝突急劇升級，男子動手推撞後更連揮2拳將女子擊倒在地。最終由多名在場人士將2人強行隔開，事件才得以平息。



現場閉路電視（CCTV）片段曝光後在網上引發熱議，不少網民批評女子亂丟器材缺乏公德心，但也有許多網民認為動手打人就是犯法，以暴制暴只會讓事情更難收拾。



內地1名女子在健身室完成器械訓練後，隨手將沉重的啞鈴大力摔在身旁地上。（網上影片截圖）

女子在健身室重摔啞鈴 黑衣男子不滿

據網上流傳的閉路電視（CCTV）片段顯示，1名身穿白色衣服的女子正在進行啞鈴推肩訓練，另1名身穿藍色上衣的女子則站在她身後進行輔助；完成該組動作後，藍衣女子並未將啞鈴穩妥放回原位，而是直接將手上的啞鈴用力往側方重摔。

男子隨即起身走向2人，並在白衣女子再次舉起啞鈴時，突然將其中1隻啞鈴重摔在地上以示不滿。（網上影片截圖）

藍衣女子見狀亦不甘示弱，同樣將另1隻啞鈴重摔於地。（網上影片截圖）

一旁身穿黑色上衣的男子見狀立即出言制止，其間疑似要求對方將啞鈴放回原位，惟2名女子未有理會並開始下一組訓練。男子隨即起身走向2人，並在白衣女子再次舉起啞鈴時，突然將其中1隻啞鈴重摔在地上以示不滿；藍衣女子見狀亦不甘示弱，同樣將另1隻啞鈴重摔於地，雙方隨即近距離爆發激烈口角。

雙方情緒失控之際，黑衣男出手推向藍衣女子，藍衣女子隨即抬手還擊。（網上影片截圖）

雙方情緒失控之際，黑衣男出手推向藍衣女子，藍衣女子隨即抬手還擊。（網上影片截圖）

男子緊接著連續揮出2拳，當場將女子擊倒在地。（網上影片截圖）

男子緊接著連續揮出2拳，當場將女子擊倒在地。（網上影片截圖）

雙方爆發激烈口角 男子連揮2拳擊倒女子

雙方情緒失控之際，黑衣男出手推向藍衣女子，藍衣女子隨即抬手還擊。男子緊接著連續揮出2拳，當場將女子擊倒在地。目擊者見狀紛紛上前拉開雙方，但倒地女子爬起後疑心有不甘，再次衝向男子揮拳，男子亦還手揮拳應對，最終由多名在場人士合力將2人隔開，事件才得以平息。

目擊者見狀紛紛上前拉開雙方，但倒地女子爬起後疑心有不甘，再次衝向男子揮拳，男子亦還手揮拳應對。（網上影片截圖）

目擊者見狀紛紛上前拉開雙方，但倒地女子爬起後疑心有不甘，再次衝向男子揮拳，男子亦還手揮拳應對。（網上影片截圖）

網民反應兩極分化

該影片上傳至社交平台後隨即引發熱議，不少人強烈譴責藍衣女子的行為：

「腦子糊了嗎？哪有這樣扔啞鈴的？」



「這種人真的很沒有素質！」



「其實輕輕放在地上都沒什麼所謂了，但是哪有這樣直接摔在地上的？」



「她也是人才，那個男的那麼大一隻都敢和他動手。」



多名在場人士合力將2人隔開，事件才得以平息。（網上影片截圖）

不過，亦有網民表示，雖然女子亂扔啞鈴有錯在先，但男子直接揮拳把人擊倒同樣涉嫌違法：

「亂扔器材固然可惡，但動手打人分分鐘要進拘留所！」



「拋開丟啞鈴，男的先動手，他問題最大。」



「這男的也是恐怖，居然動手打女人！」



「亂扔啞鈴真的很可恥，但是以暴制暴絕對是不可取的。」

