【雙11】網購詐騙新招！台女網友從沒收到貨物　竟遭賣家這樣恐嚇

雙11你下單了嗎？若遇來路不明的「賣家」一定要特別留意。



一名女網友在Dcard發文分享，最近一次網購因為沒收到貨到通知、未去取貨，上個月底收到賣家傳訊威脅喊告，更被對方「獅子大開口」要求支付高額利息，離奇經驗讓不少網友懷疑「不單純」，也釣出律師留言認為恐是詐騙新招。

雙11｜網購詐騙新招！台女網友沒收到取貨通知 賣家傳這訊息恐嚇（01製圖）

律師確認為詐騙：已有人上當匯款 點圖放大看相關照片及了解更多：

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原PO還原事發經過，近日一次網購下單，因為沒有收到賣家的出貨通知、到貨簡訊而未取貨，後續貨物退回。

約在上個月底收到「賣家」的催款訊息，原訂單金額5000元（台幣，下同），對方卻要加收高額利息，中間一度喊出7000元，最後改口收6500元。

她曬出2人的對話截圖，只見「賣家」表明已經等了兩個禮拜未收到轉帳，先是稱會送出「訴訟單」、做筆錄，還恐嚇「那就上法院說吧」、「妳也可以看看要不要呀」。

原PO心生疑慮，則先以和朋友借錢試圖拖延時間，直到12日早上被「賣家」通知已請警察手寫一份三聯單，要她保重。

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原PO回憶，過去真的沒有收到到貨簡訊，甚至也沒有收到賣家的出貨通知，親自去便利店詢問也說還沒到貨，然而對方不願聽她任何解釋，讓她備感無奈。

而被網友問及這位賣家是誰，原PO則坦言不知道，對方僅說有她的好友，但自己沒印象有加過這個人好友。

貼文一出，網友們紛紛留言，認為買家本來就有權力不取貨，賣家收高額利息才不合理：

「好好笑，根本完全不用付給他，他根本是變相勒索了吧」

「不合理，他告妳也不會贏，妳可以告他恐嚇取財」

「先送他一記恐嚇取財，跟低能兒能扯這麼久，妳也是不容易」

「所以他到底有沒有報警啊？一下說有報警、一下說沒報警，還有什麼訴訟單。妳先告他恐嚇吧，利息收成這樣」



不少人則懷疑是否為詐騙新招：

「這是詐騙，沒到貨通知就是沒寄出，他要告什麼？而且就算他要告也不是找警察」

「就是詐騙啊！如果他堅持有寄，請他提供證據，因為便利店就是沒有也沒有退回紀錄」

「這樣看下來真的蠻有可能是詐騙，搞不好從頭到尾根本沒出貨，就只是要鋪路後續的威脅取財」

「現在很流行根本沒出貨的詐騙，就是沒寄也要妳付款，或是包裹裡面裝不相關的東西」



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對此，一名從事律師工作的女網友則現身說法，證實原PO遭遇「詐騙」，且先前就有大學生上當匯款。

她也揪出對話疑點，直言看到對方不斷用訴訟之類的施壓，叫原PO趕快在時限之內匯款，這就是詐團慣用的手法。

該網友建議，如果擔心可打反詐專線確認，或是手機拿去鄰近派出所給警察看，是很簡單有效的自救方法。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】