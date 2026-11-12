港鐵付款範圍內嚴禁飲食，違者可罰款2,000元。本港社交平台Threads流傳影片，港鐵金鐘站有女子邊乘扶手電梯邊公然食薄餅（Pizza），明目張膽行徑令人咋舌。有乘客看不過眼出聲勸止，詎料女子稱自己「低血糖」，更反嗆如她因沒有進食要入醫院，該乘客就要負責支付醫藥費。目擊者批評該女子「無邏輯」，於是向港鐵職員舉報。



事件引來網民熱議，不少網民大讚目擊者勇敢發聲及向職員舉報是「做得好」，又指摘女子不認錯離譜，「明知自己錯，講句sorry就得，仲駁嘴死撐口硬即係唔知錯啦！」、「好憎人搵低血糖嚟做藉口食嘢，搞到我哋真係低血糖嘅人飲啖水都驚俾人鬧」。不過亦有網民呼籲體諒，「真係有糖尿病，會突然流汗，發抖，頭暈，如果不及時吸收糖，有機會暈低，可大可小，萬一真係人哋身體問題，禁止她食嘢，後果由你負責」。



港鐵金鐘站有女子邊乘扶手電梯邊公然食薄餅（Pizza），明目張膽行徑令人咋舌。（hamster.3288682）

【影片直擊】港鐵女子邊乘扶手電梯邊食Pizza

「喺地鐵閘內公然食嘢！」該乘客於Threads發布影片，看到港鐵金鐘站往東鐵綫月台扶手電梯位置，有1名戴眼鏡、拿着至少3個手提袋的年輕女子，邊乘搭扶手電梯，邊打開手上的紙盒並進食內裏薄餅（Pizza），吃不停口，直至乘搭完扶手電梯。

女子邊乘搭扶手電梯，邊打開手上的紙盒並進食內裏薄餅（Pizza），吃不停口。（hamster.3288682）

女子邊乘搭扶手電梯，邊打開手上的紙盒並進食內裏薄餅（Pizza），吃不停口。（hamster.3288682）

女子邊乘搭扶手電梯，邊打開手上的紙盒並進食內裏薄餅（Pizza），吃不停口。（hamster.3288682）

從另外2張相片看到，該名吃薄餅的女子已被截停，現場有至少2名港鐵職員到場處理。

吃薄餅的女子被港鐵職員截停。（hamster.3288682）

至少2名港鐵職員到場處理。（hamster.3288682）

被勸阻反嗆「出事你賠」 女子辯稱低血糖索醫藥費

樓主補充，該女子操普通話，勸止女子時對方辯稱「低血糖」，更反嗆「話我淨係影佢，如果佢唔食嘢去醫院，要我負責佢嘅醫藥費」，令他感嘆「成件事完全無邏輯可言」，最終向港鐵職員舉報。

網民讚乘客做得好 批女子離譜：諸多藉口

網民看後紛紛讚樓主「做得好」，又批評女子行為離譜：

「明知自己血糖低就食咗嘢先入閘，咁大個人自己身體&時間都可以自己控制。規矩話唔得就唔得，人哋話你，明知自己錯，講句sorry就得，仲駁嘴死撐口硬即係唔知錯啦！」



「仲要係扶手電梯食，企唔穩撞到前面嗰個，或者啲嘢食碎屑跌入電梯罅隙，後患無窮」



「低血糖去到要食嘢嘅話，就唔應該繼續行，仲要搭扶手梯，一暈仆前跌倒好大鑊，係低血糖就坐低啦，好憎人搵低血糖嚟做藉口食嘢，搞到我哋真係低血糖嘅人飲啖水都驚俾人鬧」



「明知地鐵車廂唔准食嘢，又知自己低血糖，咁就入地鐵之前食咗先囉，諸多藉口」



「片中右肩一個袋，右手臂三袋，搭住扶手電梯食，片中就點到睇唔到佢情況緊急到要即刻食」



「迫不得已食嘢都冇計㗎⋯⋯擺低兩千蚊咪得囉」



有網民列原因籲體諒

不過也有網民呼籲體諒女子情況：

「其實真係有糖尿病，會突然流汗，發震，頭暈，如果不及時吸收糖，有機會暈低，可大可小，萬一真係人哋身體問題，禁止她食嘢，後果由你負責，正確時關心佢，是否需要幫助。叫職員幫手，拍埋片，似乎過分咗！」



「黐線，有時忙起上嚟真係會血糖低食少少嘢，唔係整到好污糟周圍都係，就唔好咁無聊，又冇影響到你，可唔可以畀多少少包容」



「其實可能人哋真係血糖低呢？」



以「食薄餅（Pizza）」來急救低血糖其實是錯誤做法。（hamster.3288682）

食薄餅（Pizza）非急救「低血糖」正確方法

雖然有網民呼籲體諒該女子，但從醫學專業角度而言，以「食薄餅（Pizza）」來急救低血糖其實是錯誤做法，事關當糖尿病患者或一般人發生「低血糖」時，首要原則是迅速攝取「易吸收的單醣或雙醣」，然而薄餅含有大量芝士與碳水化合物，屬於高脂肪食物，油脂會嚴重延緩胃部排空及腸道對糖份的吸收速度，導致血糖無法在短時間內回升，故如果片中女子真的面臨「低血糖」問題，進食薄餅並非正確的自救方案。

香港糖尿聯會提出「15-15法則」及急救指引建議

至於出現「低血糖」要如何急救？香港糖尿聯會有以下3點建議：

1）停止正進行的工作



2）如患者在清醒情況下出現低血糖徵狀，可盡快給他/她令血糖快速升高的高糖份食物，例如「方糖/糖果2至3粒」、「葡萄糖水或高糖汽水1/3杯(100cc)」



3）患者應在進食後10至15分鐘測試血糖，若血糖仍低於4 mmol/L（即約70mg/dL或俗稱4度），應重複進食以上食物；若重複處理3次後血糖仍未能回升，請即求醫治理或致電999求助。



港鐵付費範圍飲食可罰款2,000港元

但要留意的是，港鐵付費範圍內嚴禁飲食。根據《港鐵附例》第27(b)條「禁止飲食」，任何人不得在已付車費區域內（港鐵公司或第三者從中國任何其他地方運載乘客到香港或從香港運載乘客到中國任何其他地方的任何列車除外）進食或企圖進食任何食物，或飲用或企圖飲用任何飲品，不論是酒精類或非酒精類飲品，違者最高罰款2,000港元。