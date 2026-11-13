招聘高薪司機詐騙！首日裝備4000公升水辭職反賠¥2.5萬　警拘18人

求職陷阱層出不窮！上海有詐騙集團以「月入過萬、公司配車」為餌，誘騙求職者簽訂苛刻的租車合約，有受害司機應徵後首天要裝卸4,000公升（即4噸）飲用水，苦幹6小時僅獲140人民幣（約164港元），要求辭職時更反被索取巨額違約金，最終倒貼逾2.5萬人民幣（約3萬港元）。當地公安近日搗破該集團，拘捕18人，涉案金額高達300多萬人民幣（約352萬港元）。



該公司的招聘信息。（網上影片截圖）

報稱日薪¥800 租車押金等預繳¥11300

據央視《法治在線》報道，2026年3月，貨車司機沈先生在上海嘉定區應徵1間物流公司的貨運司機，招聘廣告聲稱由公司配車、包住宿，日入約800人民幣（約940港元）、月入輕鬆過萬。他翌日上門面試，職員指若要使用公司車輛，必須先自付租金、押金及資訊服務費合共11,300人民幣（約13,200港元）。

手續辦妥次日，公司派發第1張訂單：將140桶飲用水由閔行區送到松江區。（網上影片截圖）

沈先生清晨7時開始裝車，送抵後再逐桶卸下，裝卸重量各達4,000公斤，他一直工作至下午1時完工，最終卻只收到140人民幣（約164港元）。（網上影片截圖）

首天苦幹6小時裝卸4,000公斤升 僅獲¥140

手續辦妥次日，公司派發第1張訂單：將140桶飲用水由閔行區送到松江區。沈先生清晨7時開始裝車，將4,000市斤（500克，即500毫升）裝上車，送抵後再逐桶卸下，即裝卸總重量合共8,000市斤（4,000公斤，即4000公升，重4噸）。他一直工作至下午1時完工，最終卻只收到140人民幣（約164港元）。

沈先生回公司交涉，對方出示他簽署的合約，當中十幾項條款竟無一條寫明實際工作內容。合約更列明若提早解約，已繳的費用不予退還，並須另付14,190人民幣（約16,600港元）違約金；若繼續留任，每月需再繳付4,300人民幣（約5,000港元）租車費。沈先生最終只能賠錢退出，前後損失逾2.5萬人民幣（約3萬港元）。



沈先生自述清晨7時開始裝車，送抵後再逐桶卸下，裝卸重量各達4,000公斤。（網上影片截圖）

沈先生自述清晨7時開始裝車，送抵後再逐桶卸下，裝卸重量各達4,000公斤。（網上影片截圖）

他一直工作至下午1時完工，最終卻只收到140人民幣（約164港元）。（網上影片截圖）

一人操控三空殼公司 退款率逾八成揭騙局

上海嘉定區公安接報後展開調查，發現該公司有實體店面、營業執照及正式合約，司機上門退費時亦按條款扣款「一分不多」，起初只能視作退費糾紛調解。惟同期區內陸續出現手法相同的報案，線索均指向「捷路興」物流公司，警方實地偵查，見招牌寫的卻是「裝多多」，而司機掃碼付款的收款方又是第三間公司。這三塊招牌、三間公司實際上均由同杜姓疑犯註冊。



惟同期區內陸續出現手法相同的報案。（網上影片截圖）

該公司的招聘信息。（網上影片截圖）

該公司的招聘信息。（網上影片截圖）

「零星派單」是逼退司機道具

資金核查進一步揭露，該公司自2025年8月開戶以來，根本沒有真實的物流業務，物流收入為零，但退款率卻高達八成。其收入全數來自求職者的租車費、押金與違約金，出租的車輛多為低價外租而來，所謂的「零星派單」只是用來逼退司機的道具。



3月31日，公安採取拘捕行動，在該公司帶走多名疑犯。行動期間，公司的「網上推廣組」人員正排排坐，利用內地求職平台大量發布招聘廣告；現場同時有新求職者上門，亦有受害司機前來申請退款。

資金核查進一步揭露，該公司自2025年8月開戶以來，其收入全數來自求職者的租車費、押金與違約金。（網上影片截圖）

3月31日，公安採取拘捕行動，在該公司帶走多名疑犯。（網上影片截圖）

70名司機中伏涉款300萬 18人被刑事拘留

公安指出，詐騙集團從網上下載正規倉庫的照片作招徠，聲稱與大型超級市場長期合作、訂單穩定。求職者上門後被游說「租車即可月入1.5萬」，網上標榜是招聘司機，線下簽署的卻是租車合約，賺錢承諾僅屬口頭性質。當司機因工作繁重萌生退意時，集團的「處理退款組」人員便會將事主帶進狹小辦公室，透過貼身逼近、瞪眼及責罵等方式威嚇，多數求職者受驚下唯有承認違約賠錢。截至目前，警方查實受騙司機達70多人、涉案金額300多萬元，18名疑犯已被刑事拘留，案件仍在偵辦中。