假職員真騙徒！00後女生誤撳詐騙連結　失20年積蓄$40萬：冇希望

騙徒手法層出不窮，1通詐騙電話竟令20多年積蓄化為烏有！本港1名00後女生於今年11月5日在Threads發表「警世長文」，指事發當日收到1通聲稱來自保險公司職員的電話，對方詢問她是否需要停止免費試用保險服務，否則將被強制收取費用。樓主擔心無故被扣款，立即要求對方取消服務。



豈料這正是騙局的開始，對方隨即發送1條可疑連結，聲稱可以協助取消相關服務。樓主承認，當時因為心急，加上思緒混亂，未有仔細核實連結真偽便直接點擊，「我當時腦霧、心急，想盡快搞掂就撳咗落去」。點擊連結後，騙徒繼續指導樓主進行所謂「銀聯認證」，她未有起疑，依照對方指示逐步操作，最終發現銀行戶口內的40萬元竟全部消失。



樓主未有仔細核實連結真偽便直接點擊連結。（《Perfect World完美世界》劇照）

被騙後悲嘆：人生都好似冇希望咁

估計現年20多歲的樓主悲痛地表示「過去20幾年人生儲落嘅積蓄一次過冇晒，我都唔知可以點做」。她即時聯絡銀行及報警，並完成相關程序，但仍對追回款項感到悲觀，直言「人生都好似冇希望咁」，更慨嘆「唔知自己過去咁多年人勞勞碌碌為咗啲乜，一次過就咩都冇晒」。



家人無陪伴或安慰最感無助

除了金錢損失之外，最令樓主難以承受的，還有家人的反應，自己受騙後情緒已跌至谷底，惟家人在整個過程中都未有陪伴或安慰，「最慘就係全程屋企人都冇陪過我，返到屋企，屋企人第一時間都係XX我」。樓主承認自己一時大意，但同時感到十分無助，「雖然我都知自己好戇X，但我真係頂唔住啦」，去到事發翌日才有能力公開經歷，坦言「琴日depressed，冇辦法出post，個人function唔到」，提醒「大家小心詐騙，唔好好似我咁」。



樓主發現銀行戶口內的40萬元竟全部消失，悲痛表示「過去20幾年人生儲落嘅積蓄一次過冇晒，我都唔知可以點做」、「人生都好似冇希望咁」。（《哪一天我們會紅》劇照）

帖文雖未有詳述涉事銀行名稱及轉帳細節，但按同類「銀聯認證」釣魚案件慣常手法，事主大多是誤在釣魚網站輸入網銀登入名稱、密碼及一次性驗證碼（OTP），甚至啟用屏幕共享，導致存款遭不法之徒迅速轉走。許多網民留言安慰樓主：

「20幾歲儲到40萬好叻，相信你好快揾返」



「你一時大意，點解要否定過去20幾年嘅努力？」



「40萬，其實你會搵得返，係會唔開心，但係可以補救」



樓主坦言「depressed，冇辦法出post，個人function唔到」，最終公開事件，提醒「大家小心詐騙，唔好好似我咁」。（《一念無明》劇照）

同是騙案受害人或親友更分享經歷勉勵樓主：

「2年前唔見咗80萬嘅路過」



「我前排都自己戇X被人呃咗幾萬，好明白你，頂住呀！破財擋災」



「家父有相同經歷，我成世人只係見過佢喊過3次，1次係同老母鬧離婚，1次係嫲嫲離開人世，第3次就係被人呃晒畢生積蓄」



樓主受騙後情緒已跌至谷底，惟家人在整個過程中都未有陪伴或安慰，「最慘就係全程屋企人都冇陪過我，返到屋企，屋企人第一時間都係XX我」。（《日落下的彩虹》劇照）

事實上，假冒保險公司、以「免費試用即將到期」誘騙市民取消服務，並非全新詐騙手法。香港警方反詐騙協調中心於2026年2月13日曾發出警示，指接獲多宗假冒支付寶（AlipayHK）或其合作保險服務YAS的騙案。騙徒聲稱受害人不慎開通免費保障計劃，若不立即取消便會被自動扣費，再誘導受害人進行所謂取消程序，有男子因此被騙近15萬元。

當時警方指出，騙徒甚至會偽造保單，加強可信程度，令市民誤以為自己確實訂購了相關服務。



銀聯國際亦曾於2026年5月11日發出公告，警告有人假冒銀聯客服，以保險自動扣款、取消服務及退費等藉口，誘騙市民提供網上銀行資料、密碼或驗證碼，甚至轉帳。銀聯強調，不會替市民辦理上述銀行扣款取消服務，更不會要求客戶轉帳或披露敏感資料。

許多網民安慰樓主。（《哪一天我們會紅》劇照）

警方教路應對：勿透露網上銀行密碼及一次性驗證碼

警方提醒市民，如接獲自稱保險公司、銀行或支付平台職員的可疑電話，應先掛線，再透過官方網站或應用程式查詢，不應點擊陌生人提供的連結，亦切勿透露網上銀行密碼及一次性驗證碼。



若懷疑受騙，應立即聯絡銀行，要求協助攔截可疑交易及保障帳戶安全，並盡快向警方報案，保留來電紀錄、詐騙連結及交易資料等證據。市民如有懷疑，可致電警方24小時「防騙易18222」熱線查詢。至於已經轉出的騙款，能否追回須視乎資金流向及調查結果，並非必然無法追討。

（Threads@crystal_pic.ling）