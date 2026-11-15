一個鐵箱改寫全球貿易　1956年58個貨櫃首航　葵涌碼頭險些趕不上

歷史奇趣│現代網購商品得以低成本跨國直送，得益於70年前起步的貨櫃運輸。你今日在網上買的衣服、手機、零食，很可能都曾經在一個長方形的鐵箱裏漂洋過海。這種看似平平無奇的貨櫃，用於現代航運其實只有70年歷史。



1956年4月26日，一艘由油輪改裝而成的「Ideal X」號，載着58個金屬貨櫃，由美國紐瓦克港駛往休斯敦，這次航行被視為現代商業貨櫃運輸的重要起點。據估算，貨櫃化令裝船成本大減，減幅逾九成，改變了碼頭工人的命運，亦重塑了全球供應鏈與港口城市興衰，更帶動香港葵涌貨櫃碼頭日後躋身世界前列。



葵涌貨櫃碼頭上密密麻麻的貨櫃，是當年航運革命的產物。（資訊圖片）

美國航運公司美森（Matson）認為24呎的貨櫃最適合西海岸和夏威夷之間的貿易。（「Matson Navigation Company」圖片）

貨物毋須逐件搬運 海運成本最多減九成

在貨櫃普及之前，碼頭貨物主要以木箱、麻袋及木桶裝載。每次由貨車卸至碼頭、再由碼頭搬上貨輪，均依賴工人逐件搬運，既費時又容易造成貨物損耗。美國運輸商人麥克萊恩（Malcolm McLean）想到一個簡單的辦法，與其把貨物搬來搬去，不如把整個貨車車廂吊上船。據貨櫃化研究所（Containerization&Intermodal Institute）指出，麥克萊恩的想法是「如果整個貨車車廂都能裝上船，貨物便完全不用經人手觸碰」，而貨櫃化令運輸成本「最多減少九成」。

美國運輸商人麥克萊恩想到一個簡單的辦法：與其把貨物搬來搬去，不如把整個貨車車廂吊上船。（「Maersk Sealand」圖片）

尺寸不一難互通 標準化推動全球普及

不過，單次航行成功並不等同建立全球運輸網絡。據國際標準化組織（ISO）2017年的文章記載，麥克萊恩最早採用的貨櫃長33呎，後來改為35呎；美國另一航運公司美森（Matson）採用24呎，在拉丁美洲營運的競爭對手則使用17呎，各間公司的貨櫃、船隻與吊機規格互不相容。《The Box》作者、歷史學家、經濟學家萊文森 （Marc Levinson）在文章中形容：

那不是一個網絡，只是一間間公司各做各的。 Marc Levinson

ISO於1961年成立貨櫃技術委員會，逐步統一貨櫃尺寸、堆疊及固定裝置等國際標準。據ISO資料顯示，麥克萊恩更將其開發的相關專利免費提供給ISO使用。標準統一後，船隻、貨車、火車與港口終於順利納入同一套系統，貨櫃運輸隨即在全球普及。

機械化衝擊生計 碼頭工人何去何從？

運輸效率大幅提升，代價卻由碼頭工人承擔。由於貨物毋須再逐件搬運，大量傳統碼頭職位隨之消失。據美國史密森尼國家美國歷史博物館資料，美國西岸碼頭工會與航運公司經過逾一年談判，於1960年簽訂「機械化與現代化協議」。資方獲准繼續引入節省人力的機械設備，並取消舊有低效工作規則；工人則換取每周35小時工時等保障，航運公司亦出資2,900萬美元成立退休基金，鼓勵工人提早退休。

時任工會領袖布里奇斯 （Harry Bridges）表示：「我們應該接受機械化，讓它為我們工作，而不是與我們作對。」不過勞資矛盾並未就此平息，航運公司其後要求自行挑選及長期聘用操作機械的「固定工」，動搖工會原有的公平派工制度。1971年，西岸碼頭工人不顧布里奇斯勸告投票罷工，停工逾130日，至1972年2月方告結束，罷工最後以資方取得聘用固定工的權利告終。

奧克蘭擁有大片平坦土地、三條鐵路幹線及鄰近貨車設施。圖為1935年奧克蘭港。（「美國國家歷史博物館」圖片）

奧克蘭擁有大片平坦土地、三條鐵路幹線及鄰近貨車設施。圖為1935年奧克蘭港。（「美國國家歷史博物館」圖片）

三藩市不敵對岸奧克蘭 舊優勢淪包袱

貨櫃化同時改寫港口城市的興衰。博物館資料指出，自淘金熱時代起，三藩市便是灣區主要港口，惟市內丘陵地形不利大規模堆放貨櫃，又遠離主要鐵路幹線，很快遭到市場邊緣化。反觀對岸的奧克蘭擁有大片平坦土地、三條鐵路幹線及鄰近貨車設施。1968年，奧克蘭在新填海地啟用貨櫃碼頭，僅兩年便超越三藩市，躍升為灣區第一大港。

夏威夷進步號（Hawaiian Enterprise）於1970年從奧克蘭啟航。（「Matson Navigation Company」圖片）

奧克蘭擁有大片平坦土地、三條鐵路幹線及鄰近貨車設施。圖為1935年奧克蘭港。（「美國國家歷史博物館」圖片）

起步較遲險錯失良機 葵涌碼頭後來居上

香港曾險些錯過這場航運革命，據《南華早報》回顧報道，港府於1966年7月成立貨櫃委員會，翌年建議在葵涌發展貨櫃碼頭。而海事處資料顯示，由於初期投資龐大且未來需求未明，港府直至1969年8月才正式拍板，決定交由私營機構在葵涌興建貨櫃碼頭。1970年5月，倫敦港務局總監珀金斯（Dudley Perkins）接受《南華早報》訪問認為香港起步遲了，但不算太遲。

葵涌貨櫃碼頭上密密麻麻的貨櫃，是當年航運革命的產物。（資訊圖片）

1972年9月，排水量達58,000噸級的「Tokyo Bay」號停泊葵涌，當時碼頭工程尚未竣工。1973年1月27日，時任港督麥理浩主持香港首個貨櫃碼頭開幕禮。據海事處資料，葵涌一號至五號貨櫃碼頭於1976年全面投入運作。至1987年，香港貨櫃吞吐量已超越鹿特丹與紐約，躍居全球前列。

葵涌貨櫃碼頭上密密麻麻的貨櫃，是當年航運革命的產物。（資訊圖片）

貨櫃70年啟示：新技術普及仍靠標準與制度

貨櫃化大幅壓低跨境運輸成本，令跨國企業得以將生產線分散至世界各地，但其深遠影響，須結合貿易政策、各地工資差異及通訊科技發展一併審視。對照這段歷史，今天的人工智能、數碼身份及能源轉型，同樣面臨三個問題：新技術能否與既有系統互通？轉型成本由誰承擔？當效率大幅提升後，社會會否過度依賴少數關鍵港口、航道或基礎設施？

一個鐵箱的故事告訴我們，技術突破僅是開端，統一標準、配套制度與勞資協調，才決定它最終如何改變世界。