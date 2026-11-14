重慶暖心檔主以物換物幫扶菜農　¥7炸醬麵換¥2剩菜　網民讚換真心

在物價高漲的年代，人情味更顯珍貴。重慶的一個市集內，近期出現一場特殊的「不等價交易」，有麵檔檔主為體恤基層菜農不捨得花錢買飯，允許他們以賣剩的青菜，換取1碗價值7人民幣（約8.2港元）的熱騰騰炸醬麵。這種不計較蔬菜賣相與價值的「以物換物」模式，不僅成為菜農的「暖心食堂」，更在網絡上引起廣泛關注。



重慶1名麵檔檔主為體恤基層菜農不捨得花錢買飯，允許他們以賣剩的青菜，換取1碗價值7人民幣（約8.2港元）的熱騰騰炸醬麵。（抖音@胖娟麵館）

重慶1名麵檔檔主為體恤基層菜農不捨得花錢買飯，允許他們以賣剩的青菜，換取1碗價值7人民幣（約8.2港元）的熱騰騰炸醬麵。（抖音@胖娟麵館）

免費試食變慣例 菜農放低剩菜換熱麵

據《重慶廣電第1眼》報道，該麵檔位於重慶兩江新區紅土地背簍集市，於2026年8月開業。35歲的檔主王娟表示，開業初期為作宣傳，曾邀請市場內的菜農免費試食，當時1名老婦吃完後，覺得將賣剩的菜揹回家太麻煩，便硬塞給她。免費試食活動結束後，這套「收菜換麵」的做法卻意外保留下來，逐漸成為麵檔的慣例：菜農無須付款，只需放下一把菜，便能換走一碗麵。

王娟指，菜農帶來的菜種類繁多，包括芫茜、豆角、蔥、白菜等，無論是精心挑選還是一小把剩菜，她都來者不拒，吃不完的便分給親友。

該麵檔位於重慶兩江新區紅土地背簍集市，於2026年8月開業。檔主是35歲的王娟。（抖音@胖娟麵館）

婉拒食客代付 檔主：換麵是保尊嚴

據《華龍網》報道，11月3日早上約10時，菜農周伯拿著剩菜來換麵，有食客見他衣著樸素欲代為付款，卻被王娟婉拒：「拿菜換麵是檔口的習慣，周伯是來換麵吃，不是來要麵吃。」

王娟指，菜農帶來的菜種類繁多，包括芫茜、豆角、蔥、白菜等，無論是精心挑選還是一小把剩菜，她都來者不拒，吃不完的便分給親友。（抖音@胖娟麵館）

按市價計算，一把青菜約值2人民幣（約2.3港元），而一碗炸醬麵售7人民幣，兩者顯然不等價。王娟的麵檔接受菜農以青菜換麵，本身並非逐利買賣。她透露，自己主業是售賣調味料，實體麵檔更多是宣傳渠道，換麵這門生意本身沒有利潤，而這些日常互動，也成為她拍攝短片的題材。有菜農表示每天僅賺20人民幣（約23.5港元），根本不捨得買飯；菜農鄭女士坦言：「以往去街市都是從家裡帶饅頭、餅子，現在可以吃上一碗便宜的熱麵」。

王娟體恤菜農，用7元炸醬麵換2元剩菜。（抖音@胖娟麵館）

王娟體恤菜農，用7元炸醬麵換2元剩菜。（抖音@胖娟麵館）

話題發酵 網民：交換的是美好

這樁民間暖心故事，也並非孤例。重慶市近年在協助基層農民方面屢有善舉。例如當地地鐵允許農民攜帶大型竹簍乘車進城賣菜，被民眾及官媒讚譽為「背簍專線」。這次「背簍市集」的以物換物事件再次引發網民熱議，不少網民大讚：

「以物換物，以心換心。」



「以物換物交換的是美好和真情。」



「菜很新鮮，麵也很暖。」

