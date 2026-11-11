青年搭巴士碌手機爆喊！陌生婆婆遞紙巾安慰　網民分享同類暖心事

有時簡單安慰一句，足以平復當事人的心情。有網民在Threads發文表示，今年11月5日乘搭巴士時，「見到有個後生仔坐坐下碌電話，無啦啦喊咗出嚟」，對面1名陌生婆婆見狀，出聲兼輕拍安慰，甚至遞上紙巾，與該名年輕人聊天，「後生仔無分享過嘢，但幾次多謝婆婆關心」。



樓主大讚「多謝婆婆，你嘅一步可能拯救咗一個人，祝婆婆身體健康，亦希望後生仔可以開心返」，同時詢問大家有否遇到同類事件。



有青年突然爆喊，陌生婆婆見狀出聲兼輕拍安慰，和該名年輕人聊天，「後生仔無分享過嘢，但幾次多謝婆婆關心」。（《IT狗》劇照）

許多網民憶述，自己試過在公眾地方情緒崩潰爆喊：

「試過坐緊巴士返工途中，接獲姨媽離世（細個姨媽湊大），喺巴士上喊到完全收唔到聲」



「我自己都有幾次，試過企喺街痛哭，不過可能我已經有用緊紙巾所以無人埋嚟，但人真係去到好傷心，先會忍唔住喺條街度大喊」



有網民分享見到有人爆喊後，輕攬對方安慰。（《存酒人》劇照）

部份人更獲得陌生人伸出援手：

「我試過做喊那個，好似係失戀咁上下，有個婆婆好溫柔叫我唔好喊」



「上年爸爸過身，處理好所有嘢，諗住一個人搭車拜爸爸。坐巴士最後一行突然忍唔住爆喊，對面有對父女，小朋友好細個，望住我。我已經一直望窗好驚影響到人，最後對面爸爸俾咗張紙巾我，雖然大家都無出聲，但當時覺得好似有人接住咗自己情緒，真心好多謝個位男士同小朋友」



「有次同男朋友鬧交，坐喺屋苑平台喊，有個女仔經過安慰咗我一陣，上樓之後又落嚟拎咗啲嘢飲零食畀我」



有時簡單安慰一句和輕攬，足以平復當事人心情。（《哪一天我們會紅》劇照）

更有人曾經接收過其他人的善意，所以願意幫助人：

「1個女仔爆喊，佢落車，我跟住佢，見周圍無人，俾咗1包用剩2張紙巾佢，問佢『可以攬一下？』，同佢講『希望你喊完，心情會好啲，有問題記住搵人幫手』。試過喺醫院有屋企人離開，我坐喺房外爆喊，有個姑娘行嚟安慰同攬咗一吓，呢個擁抱好有力量，當時感覺我仲記得」



與陌生人之間「微互動連結」

在心理學層面，這種陌生人之間的短暫暖心接觸被稱為「微互動連結」（Micro-moments of connection）。美國心理學家芭芭拉·弗雷德里克森（Barbara Fredrickson）在其著名的「積極共鳴」（Positivity Resonance）理論中指出，人與人在突發絕望或孤立無援的時刻，哪怕只是來自陌生人短短幾秒鐘的善意眼神、拍肩或遞上一張紙巾，都能在生理上刺激催產素分泌，有效降低皮質醇（壓力荷爾蒙）水平。這種「被看見、被接納」的感覺，能讓當事人從極度緊繃的神經崩潰狀態中抽離出來，迅速建立起基本的情緒安全感，往往能在關鍵時刻阻止當事人的負面思維繼續惡化，甚至因此救人一命。

（Threads@yeee_abc）