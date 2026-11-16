產婦求剖腹遭拒疑致男嬰腦癱　胎監硬碟疑遭篡改　院方判賠¥42萬

坊間向來有順產與剖腹產孰優的爭議，廣西發生1宗分娩糾紛，令這道議題再受關注。當地1名產婦分娩困難，提出改行剖腹產，遭醫護人員以「時間未到」為由拒絕。男嬰最終經順產出生，卻因重度窒息發展成腦性癱瘓，至今三歲多仍無法自行坐立及說話，只能進食流質食物。



家屬起訴醫院索償，司法鑑定人員到場提取關鍵的胎兒監護（下稱胎監）數據時，院方聲稱硬碟損壞且資料庫無法復原，惟兩個多月後又突稱「修復成功」，第三方鑑定機構則指無法判斷數據真偽。案件經一審及二審，法院均裁定院方須負全部民事賠償責任，賠償逾42萬人民幣（約49萬港元）。院方不服，已向廣西壯族自治區高級人民法院（下稱廣西高院）申請再審。



年年未滿月已開始接受復康治療，如今三歲多仍無法站立，連坐立亦不能，因吞嚥困難，日常只能進食流質食物。（《中國藍新聞》影片截圖）

順產男嬰確診腦癱 3歲無法自理僅能進食流質

綜合內地媒體《中國藍新聞》及《大河報》報道，2023年7月23日早上6時，男子黃憲陪同妻子到大化瑤族自治縣婦幼保健院待產，至晚上7時39分經順產誕下男嬰「年年」。年年出生時沒有哭聲及呼吸，經搶救後轉送兒科留醫，確診為新生兒重度窒息及新生兒缺氧缺血性腦病，出生僅4小時便被院方發出病危通知書。2025年2月，年年經廣西醫科大學第二附屬醫院診斷為腦性癱瘓、痙攣性癱瘓、吞嚥障礙及言語障礙。年年未滿月已開始接受復康治療，如今3歲多仍無法站立，連坐立亦不能，因吞嚥困難，日常只能進食流質食物。黃憲為負擔高昂的醫療開支被迫離鄉工作，年年的日常起居交由年邁祖父母照料。

年年出生時沒有哭聲及呼吸，經搶救後轉送兒科留醫，確診為新生兒重度窒息及新生兒缺氧缺血性腦病。（《大河報》圖片）

家屬申請胎監數據 醫院突稱胎監硬碟損壞

據黃憲透露，妻子分娩困難，曾提出轉做剖腹產，但醫護以「時間未到」拒絕。黃憲質問院方「孩子出生就是重度窒息，為什麼不提前進行剖腹產？」，惟醫院回覆胎監紀錄正常，當時的情況不符合剖腹產的醫療指徵。夫婦2人均認為院方存在重大過錯，為保全證據追責，2023年11月，黃憲曾到醫院申請封存病歷。但據法院判決書所載，胎監記錄未有列印一同封存，而家屬當時並不知情。2025年，黃憲以年年法定代理人身分正式起訴醫院，同年6月申請對電子病歷數據的真實性進行司法鑑定，並於7月聯同鑑定中心人員到醫院提取病歷，惟院方當時以胎監硬碟損壞為由，稱無法提供原始數據。

孩子出生就是重度窒息，為什麼不提前進行剖腹產？ 男童父親質問醫院

胎監紀錄正常，當時的情況不符合剖腹產的醫療指徵。 院方回覆

硬碟奇蹟修復惹篡改疑雲 醫院遭罰1萬元

院方提交予法院的說明書顯示，2025年5月18日晚上7時18分，產房胎兒監護系統發生故障無法登入，院方將硬碟寄往第三方機構檢測維修，對方於6月5日出具維修紀錄，結論為硬碟硬件故障、資料庫無法復原。不過，大化縣衞生健康局（下稱衞健局）的調查紀錄卻顯示，當日傍晚6時40分左右，產科人員已發現胎心監護儀無法顯示數據，其後系統才無法登入。

院方將硬碟寄往第三方機構檢測維修，對方於6月5日出具維修紀錄，結論為硬碟硬件故障、資料庫無法復原。（《中國藍新聞》影片截圖）

同年8月4日，第三方機構回覆指數據修復成功，院方於8月6日通知法院。由於修復後提交的數據表面看來並無異常，黃憲質疑院方藉維修期間篡改病歷。10月24日，大化縣衞健局因該院未按規定制定及實施醫療質量安全管理制度，對其予以警告並罰款1萬人民幣（約1.2萬港元）。

3次胎監數據時間異常的成因不明，用以判斷真偽的資料不足，因此無法判斷電子病歷數據是否真實。（《中國藍新聞》影片截圖）

司法鑑定難辨數據真偽 院方全責判賠逾42萬

2025年10月，司法鑑定意見出爐，指3處前端數據與紙本病歷存在約1分鐘延時，但未有檢測到修改時間及修改人紀錄。3次胎監數據時間異常的成因不明，用以判斷真偽的資料不足，因此無法判斷電子病歷數據是否真實。此外，院方曾申請鑑定年年是否患有先天性基因缺陷，惟多家機構書面回覆指超出鑑定能力範圍。

2026年3月，都安瑤族自治縣人民法院一審判詞指出，涉事醫院因自身原因，導致對責任判定至關重要的原始胎監數據損毀，無法透過鑑定釐清醫療過錯與因果關係，相關不利結果須由醫院承擔。法院據此推定院方存在過錯，須承擔全部民事賠償責任。黃憲一方原本索償逾186萬人民幣（約219萬港元），法院最終判處院方賠償逾42萬人民幣。

法院推定院方存在過錯，須承擔全部民事賠償責任。（《中國藍新聞》影片截圖）

院方不服上訴至河池市中級人民法院，二審遭駁回並維持原判。2026年8月11日，院方向廣西高院申請再審，高院已立案審查。