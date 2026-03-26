32歲孕婦崩壞似阿婆！網民疑陀仔變醜　專家拆解體質問題毋須過慮

懷孕對女性身體的影響可以有多大？居於內地雲南的32歲準媽媽「阿芹」，因懷孕前後容貌判若兩人而引發網絡熱議。阿芹她在孕期出現嚴重暗瘡、毛孔粗大、膚色暗沉，甚至皺紋滿面，她幽默自嘲「懷個孕，比母親還老」。不少人猜測懷孕變醜是因為懷了男胎，不過，阿芹最終誕下女嬰打破眾人猜測，而專家稱「孕期皮膚狀態變差主要和個人體質相關，與生男生女沒有直接關聯」，而且影響屬短期性，婦女毋須過份憂慮。



32歲孕婦阿芹懷孕前後，容貌判若兩人。（抖音＠雲南阿芹視頻截圖）

阿芹自嘲：「懷個孕，比母親還老了。」圖為阿芹與母親。（抖音＠雲南阿芹視頻截圖）

孕婦懷孕後變老變醜 網友熱議紛紛

雲南32歲孕婦設立抖音頻道「雲南阿芹」，拍片分享懷孕前後的對比，只見原本皮膚白滑的她，懷孕後容貌判若兩人，滿臉皺紋加上皮膚粗糙，難怪阿芹自嘲比自己的媽媽還老，而網民亦被其容貌變化震撼，驚呼「好直觀的生育損傷」、「恐育＋1」、「這是73歲吧？」。

由於阿芹懷孕前後樣貌突變得太誇張，部分人認為可能是病理原因造成，建議她去做個檢查，以排除由懷孕引起的病變。還有不少網民猜測，懷孕婦變醜很可能是懷了男嬰，體內雄激素升高所致。較為理性的網民則表示，這種情況應是個人體質問題，認為毋須過於擔憂恐慌。

32歲孕媽阿芹懷孕前後，容貌判若兩人。圖為她懷孕前。（抖音＠雲南阿芹視頻截圖）

阿芹懷孕後長痘、長皺紋，還毛孔粗大、膚色暗沉。（抖音＠雲南阿芹視頻截圖）

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專家解讀懷孕變醜：與生男生女沒有直接關係

今年3月22日，阿芹產下1名女嬰，破除了「生男變醜」的迷思。而復旦大學附屬公共衛生臨床中心婦產科主任醫師蔣佩茹表示，孕期皮膚變差與胎兒性別完全沒關係，真正的元兇是「激素（荷爾蒙）波動」，同時也與個人體質有關，孕期反應因人而異。蔣佩茹醫師稱女性分娩後，荷爾蒙水平回落，「產後只要好好休息、做好基礎護膚，多數寶媽的皮膚會在產後3-6個月慢慢回到孕前狀態，不用過度焦慮」。

3月22日，阿芹誕下1名女嬰，破除了「生男變醜」迷思。（抖音＠雲南阿芹視頻截圖）

同為孕後變醜 馬來西亞少婦恢復良好

此前，馬來西亞1名長相甜美的28歲少婦法拉（Farah），在懷孕時受到荷爾蒙變化影響，容貌變醜，剛開始時，法拉只是臉部出現痤瘡，畫面情況愈發嚴重，皺紋加深，鼻子變大，皮膚鬆弛紅腫，就像一夜衰老變成60歲老婦，連她本人亦説：「照鏡子時，感覺自己像是在看另1個人。」當時，法拉用了各種護膚產品和按摩都無濟於事。

馬來西亞28歲少婦法拉（Farah），在懷孕期間荷爾蒙變化影響，容貌變醜，一夜衰老變成60歲老婦。圖為她懷孕前樣貌。（網上圖片）

馬來西亞28歲少婦法拉（Farah），在懷孕期間荷爾蒙變化影響，容貌變醜，一夜衰老變成60歲老婦。圖為她變醜後樣貌。（網上圖片）

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丈夫不離不棄 法拉逐漸好轉

幸好法拉的丈夫對她不離不棄，而孩子出世之後，在丈夫的支持和陪伴下，法拉逐漸恢復，情況大有改善。她向其他準媽媽分享經歷，指每個人的情況都是不同的，變醜等反應只是暫時的，最好把注意力放在自己和寶寶身上。