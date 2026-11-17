任何問題也絕不應以暴力解決！本港社交平台Threads瘋傳影片，顯示尖沙咀有一對年輕男女疑因感情問題爭執，其間男方把女方逼到牆邊，出手掌摑及大力扯女方頭髮，女方則只瞪着男方未有反抗。有2名目擊事件的男子看不過眼上前阻止，暴力男竟反嗆「攞證據出嚟睇下啊！」。雙方當場爆發口角，最終女方竟表示「算啦，由佢啦」，2名男子唯有離開。



影片震驚網民，不少人讚2名男子「見義勇為」，「呢個世界已經極少呢啲咁正義嘅人」，並擔心是否「家暴」。正當網民紛紛聲討「家暴男」之際，事件迎來「神反轉」，疑女事主發帖強調是「自願」，又說感激香港人熱心，惟「有時熱心過度就變加害者」。不過網民仍力讚熱心男，認為「有份正義心都抵讚，個女仔有冇覺得多事唔重要，重點係仲有人肯行出嚟question件事」，亦有人慨嘆「一個願打，一個願捱」。



Threads瘋傳影片，顯示尖沙咀有一對年輕男女疑因感情問題爭執，其間男方疑掌摑及大力扯女方頭髮。（Threads@wolf.9040996）

「有冇人識得呢個家暴男？」有網民於11月16日在Threads發布影片，指在尖沙咀目擊一對情侶，當中男方「當街一巴冚落佢女朋友度」，見女方想離開，男方更大力扯女方頭髮，於是拍下現場情況，並與朋友上前阻止，「我哋見佢郁手郁腳就即刻錄低，後尾佢再扯個女仔頭髮，我哋就去阻止佢」。

【影片直擊】尖沙咀情侶吵架 黑衣男扯女方頭髮搖頭撞牆

現場為尖沙咀街頭一處牆角位置，第1段影片看到，1名穿黑衣男子把1名女子逼到牆邊爭執，其間黑衣男大力拉扯女子頭髮，女子頭被擰向一邊。黑衣男又用雙手抓實女子頭髮邊「訓話」邊搖晃頭部，女方多次碰撞到牆壁。

黑衣男大力拉扯女子頭髮，女子頭被擰向一邊。（Threads@wolf.9040996）

黑衣男大力拉扯女子頭髮，女子頭被擰向一邊。（Threads@wolf.9040996）

目擊者上前制止 黑衣男否認打女人：攞證據出嚟睇下！

第2段影片看到，黑衣男再次大力拉扯女方頭髮，女方只瞪着男方沒有反抗。這時2名男子走近阻止黑衣男，穿灰衣男子質問黑衣男子：「你打條女喎，咩事啊？」黑衣男否認打女方，反問：「你有無見到我打佢啊？」灰衣男表示目擊黑衣男掌摑女方「你摑咗佢啊！」，惟黑衣男展示動作，反嗆「咁樣叫摑啊？」，並挑釁他們「攞證據出嚟睇下啊！攞嚟吖！」。雙方口角直至影片結束。

黑衣男再次大力拉扯女方頭髮。（Threads@wolf.9040996）

2名男子走近，阻止黑衣男再施暴力，雙方觸發口角。（Threads@wolf.9040996）

2名男子走近，阻止黑衣男再施暴力，雙方觸發口角。（Threads@wolf.9040996）

女子表示「算啦，由佢啦」 目擊者離開

樓主補充，「結果條友無賴到問我哋要證據，佢話關我哋X事。係唔關我哋事啊，但佢喺條街都咁樣郁個女仔，我哋驚佢返到屋企冇其他人喺度打得仲犀利」。不過樓主指出，最終女方表示「算啦，由佢啦」，他們唯有離開，但公開事件詢問網民：「有冇人識呢個女仔？知唔知佢哋最後有冇分手？」

網民批評黑衣男以暴力對待女朋友十分離譜。（Threads@wolf.9040996）

網民質疑黑衣男「家暴」 讚目擊者「見義勇為」

網民看過影片紛紛讚揚樓主及其朋友「見義勇為」，又批評黑衣男以暴力對待女朋友十分離譜：

「黐線，扯頭髮好痛喎」



「呢一下用力扯頭髮，扯完鬆手扮無嘢，好賤！第二條片都睇到暴力傾向，第日家暴成份高」



「咁大力執住啲頭髮都已經完全唔得囉，已經係家暴」



「師兄見義勇為好型」



「呢個世界已經極少呢啲咁正義嘅人」



也有網民分享自身經歷，勸勉女生要「帶眼識人」，「我以前曾經都係女仔嘅角色，總之女仔要帶眼識人，勇敢啲離開」。

事件「神反轉」！疑女事主發文稱「自願」 反指「熱心過度就變加害者」：有冇諗過會毀咗我哋？

然而網民讚揚「見義勇為」及聲討「家暴男」之際，疑似女事主發帖文回應，強調自己是「自願」，「佢扯我頭髮係有控制力度，唔存在勁大力扯我頭髮嘅問題，我係個當事人，唔會有人比我更加清楚當時係點」。她又說，「香港嘅大家都好熱心，我好感激」，但明言「有時熱心過度就變加害者」，「兩個男仔咁熱心係好事呀，但係佢哋過到嚟嘅時候我已經有出聲，要求其中一個男仔del（刪除）咗條片，佢只係望咗我一眼，之後選擇繼續同我男朋友對罵，我唔想件事搞到愈嚟愈大，已經要求咗佢哋離開，但佢哋並沒有……post呢篇嘢嘅時候有冇諗過其實會毀咗我哋？」

疑似女事主發帖文回應，強調自己是「自願」。（Threads截圖）

不過網民繼續支持樓主「見義勇為」，「有份正義心抵讚，可以遇着有真正需要嘅幫到人脫險」、「respect師兄，個女仔有冇覺得多事唔重要，重點係仲有人肯行出嚟question件事」。

普通襲擊有什麼刑罰？

無論如何，使用暴力令人受傷，隨時要負上刑責。根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》第40條「普通襲擊」，任何人因普通襲擊而被定罪，即屬犯可循簡易或公訴程序審訊的罪行，可處監禁1年。根據《侵害人身罪條例》第39條，任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，即屬犯可循公訴程序審訊的罪行，最高可處監禁3年；而即便受害人聲稱「同意」或「自願」，若涉及實際身體傷害，普通法一般不承認同意此等暴力作為合法辯解。