不應把情緒發泄在服務業前線人員身上。本港社交平台Threads流傳影片，葵涌興芳路麥當勞分店內，有中年女子不斷大聲辱罵製作餐點的女職員，批評「點樣食啊！」，又要求女職員「躝」。影片中女職員未有動怒也沒有反駁，冷靜應對。



影片引來網民熱議，有目擊網民直言「在場見到笑到」，讚職員應對得宜。也有網民感嘆「呢間M記多好多奇人異士」、「香港地個個都壓力好大」。不過亦有網民「錯重點」表示，「呢間有一個後生經理幾靚仔」，惹起關注。



葵涌興芳路麥當勞分店內，有中年女子不斷大聲辱罵製作餐點的女職員。（Threads@_momobbg._）

「興芳路，麥當勞，趣事多」。有網民於11月14日在Threads發布影片，顯示葵涌興芳路麥當勞分店內，有中年女子不斷責罵女職員，並要求女職員離開，「唔知（咩事）坐坐吓，佢無端端鬧啲員工」。

【現場直擊】葵涌麥當勞長裙女失控叫囂 怒斥店員「快啲躝」過程曝光

影片長15秒，看到1名穿連身長裙的長髮中年女子，兇神惡煞地站在麥當勞出餐位置附近，大聲喝罵製作餐點的女職員，「快啲走！躝！」。見女職員沒有回應繼續製作餐點，女子語氣更見強硬，「妳仲唔走吓嘛？仲整嘢食吓嘛？點樣食啊！」。

女子站在麥當勞出餐位置附近，大聲喝罵製作餐點的女職員，「快啲走！躝！」。（Threads@_momobbg._）

女子站在麥當勞出餐位置附近，大聲喝罵製作餐點的女職員，「快啲走！躝！」。（Threads@_momobbg._）

女子站在麥當勞出餐位置附近，大聲喝罵製作餐點的女職員，「快啲走！躝！」。（Threads@_momobbg._）

女店員冷靜無視惡言

影片中女職員冷靜沉默應對，未有動怒也沒有反駁。有食客目擊女子行為忍俊不禁。

網民讚女職員做得好 嘆香港人壓力大

網民看過影片議論紛紛，讚揚女職員應對得宜，又感嘆「香港人壓力大」：

「在場見到笑到」



「我噚日喺百佳見到佢，佢偷聽我同我阿媽嘅對話，跟住追住我哋來鬧」



「我真係估唔到買個M記都有戲睇」



「香港地個個都壓力好大」



「我以前夜晚返附近青年學院，發覺呢間M記多好多奇人異士」



在香港，於商店等地方責罵店員，可能觸犯「公眾地方行為不檢」等罪行。（Threads@_momobbg._）

「靚仔」經理反成焦點

不過亦有網民「錯重點」，關注該麥當勞分店經理樣貌，直指「呢間有一個後生經理幾靚仔」，引起一眾網民熱議。

公眾地方肆意辱罵店員隨時犯法！《公安條例》最高可罰款5,000元、監禁12個月

在香港，於商店等地方責罵店員，可能觸犯「公眾地方行為不檢」等罪行。2025年12月，大埔超級城1間連鎖火鍋店有女食客用膳期間，疑不滿牛肉質素大吵大鬧，投擲碗碟擊中1名職員，最終涉「公眾地方行為不檢」、「普通襲擊」及「拒捕」被捕。

「公眾地方行為不檢」是俗稱，原條文是香港法例第245章《公安條例》第17B(2)條「公眾地方內擾亂秩序行為」，指在公眾地方作出喧嘩、騷擾、辱罵、侮辱性言詞或行為，意圖或極可能導致他人破壞社會安寧；一經定罪，最高可處罰款5,000元及監禁12個月。