歷史上形象豐滿的楊玉環最受寵時，遠方的鮮荔枝可以由驛騎接力送進宮中，她的姊妹獲封夫人，家族成員相繼顯貴。到了馬嵬坡，同一個楊氏家族卻成為兵變的目標，而一直寵愛她的唐玄宗，也未能保住她的性命。在這兩個場景之間，她經歷過三重身分：壽王妃、女道士，以及皇帝的貴妃。她與玄宗的故事，遠比「皇帝遇見絕色女子」複雜。至於她「肥胖」的形象，歷史上有沒有明確記載？



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楊玉環得到玄宗寵愛，後來受冊為貴妃。（AI生成圖片）

楊玉環在影藝作品中，無一不是大美人的形象。（《楊貴妃》劇照）

楊玉環在影藝作品中，無一不是大美人的形象。（《王朝的女人·楊貴妃》劇照）

楊玉環最初嫁的是玄宗的兒子

玄宗貴妃楊氏，隋梁郡通守汪四世孫。徙籍蒲州，遂為永樂人。幼孤，養叔父家。始為壽王妃。開元二十四年，武惠妃薨，後廷無當帝意者。或言妃姿質天挺，宜充掖廷，遂召內禁中，異之，即為自出妃意者，丐籍女官，號「太真」，更為壽王聘韋昭訓女，而太真得幸。 《新唐書》卷七十六

《新唐書．后妃傳》記載，楊氏幼年喪父，由叔父家撫養，起初嫁給唐玄宗之子壽王李瑁為妃，論輩分是玄宗的兒媳。開元二十四年武惠妃去世後，有人向玄宗推薦楊氏，她隨即被召入宮。為了避嫌，宮中安排她「自請」出家為女道士，賜號「太真」，另為壽王聘娶韋昭訓之女。此後太真得到玄宗寵愛，到天寶初年正式受冊為貴妃。

楊玉環得到玄宗寵愛，後來受冊為貴妃。（AI生成圖片）

這段身份轉變，在後世愛情敘事中有時被迅速帶過，卻是理解她進宮經過的關鍵。她並非以普通民女身份直接被選入後宮，而是先處於皇室婚姻之中，再經過宗教身分的轉換，成為玄宗身邊的人。史書留下了安排的輪廓，對她本人如何看待這些變化，記述卻十分有限。

楊玉環以女道士身份取得「太真」之號，壽王另娶韋氏。（AI生成圖片）

楊玉環在影藝作品中，無一不是大美人的形象。（《王朝的女人·楊貴妃》劇照）

她受寵不只因美貌 音律與舞蹈才能兼備

楊貴妃的吸引力，在史書中並不只有容貌。《新唐書》寫她擅長歌舞，熟悉音律，反應敏捷，能理解玄宗的心意，也與同樣深諳音律的玄宗志趣相投。《舊唐書》也記述她的音樂與舞蹈才能。她在宮中的待遇，達到近似皇后的程度，但並未正式受冊為皇后。

《新唐書》寫楊玉環擅長歌舞，熟悉音律，反應敏捷，能理解玄宗的心意。（AI生成圖片）

玄宗的寵愛，也延伸至楊氏家族。她的三位姊妹分別獲封韓國、虢國、秦國夫人，親族在官場上逐漸顯赫，楊國忠亦在其中。宮廷內的私人關係，於是與朝廷權勢交疊。

不過，兩人的相處並非從無波折。《舊唐書》記載，楊貴妃曾因觸怒玄宗被遣出宮。天寶九載，她再次被送回外第，後來剪下一綹頭髮，託人送給皇帝，最終獲召回。這些片段，讓那段被寫得華麗的帝妃關係，出現了更具體的日常，她曾經失寵、被送走，又重新回到宮中。即使是最受寵的人，居處和待遇仍由皇帝決定。

楊玉環因喜愛鮮荔枝，朝廷因此安排驛騎傳送，走過數千里，送達京師時仍保持風味。（AI生成圖片）

「一騎紅塵妃子笑，無人知是荔枝來」

楊貴妃愛吃荔枝，是她最有名的生活細節之一。《新唐書》記載，她喜愛鮮荔枝，朝廷因此安排驛騎傳送，走過數千里，送達京師時仍保持風味。這段記述成為後世理解宮廷奢華的重要材料。

真正值得注意的，不只是她喜歡吃甚麼，而是這份喜好能調動多少人力。地方進貢、沿途運送、宮中接收，一種容易腐壞的水果，就這樣穿過漫長路程，進入皇室生活。至於「羞花」，則屬於另一類故事。民間以花木見她而含羞，形容她的美貌。

民間以花木見她而含羞，形容她的美貌。（AI生成圖片）

馬嵬坡前 寵愛失去保護作用

安祿山叛亂後，戰局急轉，玄宗離開長安西行。到達馬嵬時，護駕軍隊發生兵變，楊國忠被殺，局面仍未平息。《舊唐書》和《新唐書》都記述，軍士要求進一步處置楊貴妃。玄宗面對壓力，最終同意讓她死去，史書記其終年三十八歲。

到達馬嵬時，護駕軍隊發生兵變，軍士要求進一步處置楊貴妃。（AI生成圖片）

家族獲得地位 叛亂時刻讓她成為眾矢之的

過去她與皇帝的親密，能使家族獲得地位。叛亂時刻，這份聯繫卻讓她成為眾矢之的。軍隊掌握皇帝繼續前行所需的力量，玄宗的命令和私人感情，都受到現實局勢限制。把安史之亂歸咎於楊貴妃的美貌，並不能解釋這場戰亂。史書中的軍事失敗、朝廷矛盾與楊氏家族權勢，需要分別看待。一名受寵女子，不能代替整個統治集團承擔所有因果。

西行途中的畫像，顯示那份寵愛最後未能保住什麼。（AI生成圖片）

玄宗秘密安排改葬 見香囊而流淚

楊貴妃死後，玄宗仍然思念她。《新唐書》記載，他後來秘密安排改葬，見到保存下來的香囊而流淚，並命人繪製她的畫像。她的故事因此留下兩種截然不同的畫面：一幅是宮中音樂、鮮果與華服，另一幅是西行途中無法繼續的車駕。前者顯示她得到多少寵愛，後者則記下，那份寵愛最後未能保住什麼。

歷史上的楊貴妃是否很胖？

至於楊貴妃的容貌體型，《舊唐書．后妃傳》形容她「姿質豐艷」，所謂「豐艷」，是指體態豐盈、容貌艷麗，正符合盛唐崇尚豐腴健美的審美，從當時仕女畫及陶俑中面頰飽滿、體態圓潤的女性形象可見一斑。

後世流傳的「環肥燕瘦」一語，源自北宋蘇軾「短長肥瘦各有態，玉環飛燕誰敢憎」的詩句，原意是說楊玉環與趙飛燕各具風姿，並非譏笑楊貴妃肥胖。至於她「肥胖」的形象，多由宋代以後的小說、戲曲及影視作品逐步放大而成，正史對她的體型並無具體記載。

（綜合）