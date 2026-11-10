日本皇室國宴為何吃法國菜？　菜式餐具桌上禮儀蘊藏百年外交歷史

談起日本代表美食，大家第一時間必然聯想到頂級壽司或是精緻細膩的懷石料理，但日本天皇與皇后在皇居設宴款待各國貴賓時，餐桌上卻長期以法國菜為主，而這套「法式待客」方式，背後原來有其歷史含意。事緣早在明治時代（1868至1912年），日本政府希望改變國際地位、打破西方不平等條約的外交歷史，於是決定由餐桌禮儀、名牌銀器到國賓服飾都西洋化，讓日本漸漸走向現代化。



日本天皇與皇后在皇居設宴款待各國貴賓時，餐桌上長期以法國菜為主。（Unsplash）

為什麼日本國宴以法國菜為主？

日本這段宮廷西餐史要追溯至19世紀中後期（明治初期），據日本國立國會圖書館資料的歷史檔案記載，明治政府成立初期的外交項目之一，是修改江戶幕末與西方列強簽訂的一連串不平等條約。當時掌管外交的外務卿井上馨等人大力倡導「歐化政策」，希望向歐美強國展示日本的「文明化」，引入西洋餐桌文化便是其中一環。

明治政府希望向歐美強國展示日本的「文明化」，引入西洋餐桌文化便是其中一環。（Unsplash）

明治維新後不久，皇室在天皇誕辰晚宴及招待各國公使的正式宴席，全面採用法國菜。到了1883年，日本政府斥資興建專門用作社交與接待外國達官貴人的「鹿鳴館」，館內同樣以法式晚宴款客。當時日本的官員及軍人均被要求學習西式餐桌禮儀，將飲食轉換為外交戰略。

明治維新後不久，皇室在天皇誕辰晚宴及招待各國公使的正式宴席，全面採用法國菜。（Unsplash）

日本國宴除了菜式還有什麼其他變化？

日本宮廷餐飲的西化改革，不只是廚房內的菜式轉變，東京霞會館紀念學習院博物館（霞會館記念学習院ミュージアム）由即日起至11月21日舉行「華麗的宮中晚宴世界（華麗なる宮中晩餐会の世界）」特展，展出歷代流傳下來的宮廷餐具、禮服及特製糖果盒等展品，呈現日本皇室如何建立西式宴客禮制。

東京霞會館紀念學習院博物館舉行宮中晚宴特展，展品呈現日本皇室如何建立西式宴客禮制。（IM）

東京霞會館紀念學習院博物館舉行宮中晚宴特展，現場展出歷代流傳下來的宮廷餐具、禮服及特製糖果盒等展品。（IM）

東京霞會館紀念學習院博物館舉行宮中晚宴特展，現場展出歷代流傳下來的宮廷餐具、禮服及特製糖果盒等展品。（IM）

展覽重現明治時期有栖川宮家的餐桌布置，當中大量採用歐洲頂級工藝品，包括法國名窯瓷器、水晶品牌巴卡拉（Baccarat）玻璃器皿，以及法國皇室御用品牌昆庭（Christofle）銀器。從服裝穿戴、座次排列到餐具擺設，這套在19世紀引進的歐式宮廷晚宴模式，逐漸演變成日本皇室的傳統，部分禮節規格更一直保留至今。

展覽重現明治時期有栖川宮家的餐桌布置，當中大量採用歐洲頂級工藝品，包括法國名窯瓷器、水晶品牌巴卡拉（Baccarat）玻璃器皿，以及法國皇室御用品牌昆庭（Christofle）銀器。（IM）

日本國宴法國菜的靈魂人物是誰？

確立日本宮中法國菜地位的靈魂人物，就是有「天皇的御廚」之稱的秋山德藏。他早年赴歐洲學廚，曾在巴黎麗茲酒店跟隨「現代法式料理之父」艾斯高菲耶（Auguste Escoffier）深造。他於1913年學成歸國後，年僅25歲便獲任命為宮內省大膳寮廚司長（主廚長），其後為宮中服務超過半世紀。



據《讀賣新聞》報道，秋山在1915年籌辦大正天皇即位典禮國宴時，設計出轟動一時的國寶級菜單，當中包括小龍蝦濃湯、烤牛柳及富士山造型雪糕。其中濃湯所用的4,000隻小龍蝦，專程由北海道運送到京都。即使在法式宴席之中，他也融入了日本獨有的本土食材與文化意象。

日本國宴提供法國菜，是否失本國特色？

這套維持了逾一個世紀的國宴常規，近年亦迎來了與時俱進的新突破。《讀賣新聞》報道指出，在2023年日本皇室款待吉爾吉斯總統夫婦的官方午宴上，首次加入手毬壽司等日式前菜，分餐模式亦由傳統法式的大盤分菜，改為按位上菜，更符合現代衞生與精緻飲食習慣。



到了2025年3月25日，天皇德仁與皇后雅子為到訪的巴西總統盧拉夫婦舉行宮中晚宴，再度於法式主菜前加入和食前菜。據日本宮內廳發佈的官方宴會紀錄顯示，當晚席上更首次選用日本傳統工藝「江戶切子」雕花玻璃杯盛載日本酒。2位貴賓對席間呈現的和食文化甚感興趣。

2025年3月25日，天皇德仁與皇后雅子為到訪的巴西總統盧拉夫婦舉行宮中晚宴。（宮內廳官網）

2025年3月25日，天皇德仁與皇后雅子為到訪的巴西總統盧拉夫婦舉行宮中晚宴。（宮內廳官網）

2025年3月25日，天皇德仁與皇后雅子為到訪的巴西總統盧拉夫婦舉行宮中晚宴，當晚首次選用日本傳統工藝「江戶切子」雕花玻璃杯盛載日本酒。2位貴賓對席間呈現的和食文化甚感興趣。（宮內廳官網）

由明治時代模仿西方求平等，到如今在宴席展現日本文化，日本皇室國宴的菜單，就是一部源遠流長的歷史長卷，至今仍在改寫中。