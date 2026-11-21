提起唐伯虎，不少人想起「點秋香」，因看過周星馳的《唐伯虎點秋香》。他留給世人的印象，是桃花樹下飲酒作詩的風流才子。不過，真正改變他人生的，是一場至今仍難以說清的科場舞弊案。



明弘治十一年（1498年），唐寅在應天府鄉試考獲第一，成為解元。翌年，他赴京參加會試，卻捲入涉嫌洩題案件，從應試舉人變成階下囚。後來獲安排充任吏職，他沒有赴任，而是回到家鄉，逐漸以書畫謀生。那位留下「閒來寫就青山賣」詩句的畫家，也曾認真準備考試，希望循科舉入仕。



周星馳飾演唐伯虎（《唐伯虎點秋香》劇照）

父親望他讀書起家 好友勸他認真應試

唐伯虎本名唐寅，字伯虎，他出身蘇州商人家庭，父親對兒子的期望，是讀書求取功名。好友祝允明（號枝山）在《唐子畏墓誌並銘》中記述，唐父經商而有讀書人的操守，希望靠兒子振興家門，安排他學習應試之業。唐寅雖然聰明，志趣卻不全在考場，心中仰慕古代豪傑，對科舉文章頗不以為然。

許多港人認識唐伯虎都是通過周星馳主演的《唐伯虎點秋香》：

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父親去世後，祝允明曾勸他，若想完成父親的心願，就應認真準備，若決意走自己的路，也應有所取捨，不能掛着生員（俗稱秀才）的名，卻連應試書本也不看。據墓誌記載，唐寅答應「吾試捐一年力為之」，意即試着花一年工夫。

唐伯虎為了父親的心願，閉門備考。（AI生成圖片）

此後，他閉門減少交往，重讀《詩經》及四書，揣摩合乎當時考試要求的文章。翌年赴考，果然名列第一。這是好友筆下的記述，帶有推重之情，但至少說明，唐寅的解元並非只靠酒席間隨口吟詩得來。

翌年赴考，唐伯虎應天府鄉試第一，稱為「解元」。（AI生成圖片）

考第一的是鄉試 距離狀元還有兩關

唐寅中的是應天府鄉試第一，稱為「解元」，並不是狀元。明代科舉中，鄉試考中者取得舉人身分，之後還要參加會試。通過會試，再經殿試定名次，才涉及狀元、榜眼、探花。把唐伯虎稱為「落難狀元」，雖然順口，卻將不同考試混成一回事。

不過，鄉試第一確實替他帶來聲望。《明史》記載，主考官梁儲欣賞唐寅的文章，回朝後拿給學士程敏政看，程也十分賞識。當唐寅準備進京時，他已經得到朝中前輩注意。弘治十二年（1499年），唐寅與同為舉人的徐經（徐霞客的曾祖父）一同北上。徐經家境富裕，祝允明的墓誌形容他仰慕唐寅。二人原本同赴考場，最終卻一同捲進案件。

弘治十二年（1499年），唐寅與同為舉人的徐經一同北上。（AI生成圖片）

從考生變囚犯 連主考官也被查

這一年的會試，由程敏政與李東陽主持。《明史・程敏政傳》記載，徐經、唐寅預先寫過的文章與試題相合，給事中華昶遂彈劾程敏政出售試題。當時尚未放榜，朝廷命程敏政停止閱卷，由李東陽等人覆核他已評閱的試卷。

按這篇傳記的說法，覆核後，徐經、唐寅的試卷都不在取錄之列。李東陽上報後，爭議仍未平息，程敏政、華昶以及兩名考生最終都被下獄。因此，唐寅並不是已考中進士、甚至狀元，才被揭發作弊。他是在會試期間捲入調查，原本期待的仕途由此中斷。

然而，若問他究竟有沒有買題，現存記載並不能支持一個乾脆的答案。同一卷《明史》，寫到唐寅時，提及徐經賄賂程敏政的家僮取得試題，案件牽連唐寅。寫到程敏政時，則記錄處分涉及徐經曾持禮拜訪、唐寅曾向程求文，並指彈劾者華昶也因言事不實而被調職。傳文末尾更以「事秘，莫能明也」形容相關內情。

這些記述的詳略與側重不同，將全案寫成「唐伯虎作弊被捉」，會把爭議抹掉。反過來，斷言已有證據證明他完全遭人設局，也超出了史料能確定的範圍。可以確定的是，這場案件的後果，實實在在落在他身上。

徐經、唐寅預先寫過的文章與試題相合，在會試期間捲入調查，原本期待的仕途由此中斷。（AI生成圖片）

獲安排做吏 他選擇不赴任

案件之後，唐寅被黜為吏。這裡的「吏」，與他原本希望循科舉取得的官職有別。對剛考中解元、準備更上一層的唐寅來說，這個安排與原來的前途相距甚遠。祝允明記載，他被安排到浙江充任吏職，卻回家而不赴任。有人勸他暫且屈就，日後或仍有出路，他最終仍不肯去。《明史》也以「寅恥不就」概括他的選擇。

不過，他沒有因此立即變成萬事不理、只求飲酒的人。馬順平的研究引錄唐寅《與文徵明書》：唐寅列舉司馬遷等人遭遇困厄後著書的例子，表示希望整理舊聞、研究典籍，寫出「一家之言」。仕途受挫之後，他仍想憑著述留下成績。這封信所呈現的，與後世那個終日嬉笑的唐伯虎，很不一樣。

唐伯虎案後被安排到浙江充任吏職，卻回家而不赴任。（AI生成圖片）

「閒來寫就青山賣」 畫筆也要應付生計

唐寅後來以書畫謀生。他在《言志》中寫道：

不煉金丹不坐禪，不為商賈不耕田。閒來寫就青山賣，不使人間造孽錢。 ——明・唐寅《言志》

前兩句連用四個「不」，到第三句才交代自己的營生，畫山水出售。最後一句則表明，他不願花用來路不正的錢。這首詩的口氣輕鬆，卻把一個現實問題說得清楚，不做官、不經商、不耕田，生活仍要有收入。

唐伯虎靠賣畫掙收入。（AI生成圖片）

至於「閒來」二字，也不能照字面理解成偶爾畫一幅，便足以過活。詩是他的自我表述，不是收支帳簿；唐寅一年賣多少畫、每幅收多少錢，不能從這四句推算。祝允明留下的另一段記述，反而更能看見他的忙碌。墓誌說，四方仰慕唐寅的人，不論身分貧富，都上門索取文章、詩畫。請託多而繁雜，他隨之應付，有些作品未能盡展所長。

上門求畫的人多，不等於每一幅都有現金收入。索畫、贈畫與售畫，是不同的事。唐寅的名聲能帶來求畫者，同時也帶來大量需要應付的交往。

上門求畫的人多，不等於每一幅都有現金收入。索畫、贈畫與售畫，是不同的事。（AI生成圖片）

替琴師畫像 也為知縣作贈別畫

傳世作品讓這些交往有了具體面貌。台灣故宮博物院收藏的《琴士圖》，畫中人是蘇州琴師楊季靜，資料指出，楊季靜與唐寅、文徵明等人交好，唐寅曾兩度為他畫像。畫中琴師坐在松林泉石之間，身旁有書籍、筆硯與古器，呈現文人所嚮往的清雅生活。

另一幅《山路松聲》，則是唐寅於正德十一年（1516年）為吳縣知縣李經所作的贈別畫。巨松、山石、飛瀑構成壯闊景象，橋上文士停步觀看。一位是琴師，一位是地方官。這兩幅畫不能直接當成售畫收據，卻顯示唐寅的創作與現實交遊密切相連：畫可以用來描繪朋友，也可以酬答、送別。他的後半生，既要經營筆墨，也要面對求畫者與人情往來。

後來，唐寅在蘇州桃花塢築室，與客飲酒。（AI生成圖片）

桃花庵裏的自在 要連同前半生一起讀

後來，唐寅在蘇州桃花塢築室，與客飲酒。《桃花庵歌》中廣為傳誦的兩句是：

但願老死花酒間，不願鞠躬車馬前。 ——明・唐寅《桃花庵歌》

只讀這兩句，很容易將他想成天生不愛功名、從未把仕途放在心上的人。但放回他曾經閉門備試、考中解元，隨後下獄受罰的經歷，這番話便多了一層意思：他確實走近過那條路，後來才寫下自己願意怎樣生活。

唐伯虎為何後來靠賣畫謀生？科場案改變了他的出路，他又拒絕接受吏職，書畫因而逐漸成為維持生活的重要本領。這條路有才名、有朋友，也有不斷上門的請託，遠比「看破紅塵，從此逍遙」複雜。

回頭再讀「閒來寫就青山賣」，最實在的其實是那個「賣」字。山水可以寄託心情，也要換取生活所需。桃花庵裏的花與酒，背後仍有一個需要靠畫筆過日子的唐寅。