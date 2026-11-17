日常習慣手多挖鼻孔，隨時由輕微破皮演變成致命危機！廣東佛山1名9歲女童因鼻炎常挖鼻孔，刮破鼻黏膜後家人誤當普通擦損，豈料僅過4天，女童左臉及眼瞼紅腫發熱劇痛並持續流膿，緊急送院確診鼻前庭炎合併左側頜面部蜂窩性組織炎。醫生嚴正警告若再遲半天送院，細菌將順著面部血管逆行進入腦部，不止嚴重毀容更隨時致命。所幸經緊急清創排膿及抗生素搶救，女童目前已脫險康復出院。



廣東佛山1名9歲女童因鼻炎常挖鼻孔，刮破鼻黏膜後家人只當輕微擦損，4天後她半邊臉及眼瞼紅腫發熱、劇痛並持續流膿。（微博@央廣網）

佛山9歲鼻炎女童 破皮4天半邊臉紅腫流膿

根據《南方都市報》報道，佛山1名9歲女童曉月患有鼻炎，平時鼻子一癢就挖鼻孔。起初只是鼻前庭破了一點皮，家人以為普通損傷，沒有在意。豈料僅過4天，女童左側面部及眼瞼開始紅腫、發熱、劇痛，繼而持續流膿。經診斷，她患上鼻前庭炎合併左側頜面部蜂窩性組織炎。

佛山9歲女童曉月患鼻炎，常挖鼻孔致鼻前庭破皮，4天後左臉及眼瞼紅腫熱痛、流膿。（微博@《DV現場》AI影片截圖）

經醫生診斷，9歲女童曉月患上鼻前庭炎合併左側頜面部蜂窩性組織炎。（微博@《DV現場》AI影片截圖）

醫生表示，「再遲半天至一天，細菌極可能沿血管逆行進入顱內，後果不止毀容，更可能致命」。經緊急清創引流及抗生素治療，炎症受控，紅腫消退，女童最終康復出院。事後曉月父母仍心有餘悸：「我們以為只是小事，沒想到這麼嚴重。」

再遲半天至一天，細菌極可能沿血管逆行進入顱內，後果不止毀容，更可能致命。 醫生表示

我們以為只是小事，沒想到這麼嚴重。 事後曉月的父母表示

深圳15歲少女擠鼻旁膿瘡 發燒至攝氏39度

類似個案並非首次。報道提到，深圳1名15歲少女花花的鼻孔外側長出大膿瘡，她以為是暗瘡，自行擠破再用自來水清洗。不久她發燒至攝氏39度，服退燒藥無效，翌日一側面頰腫起，眼睛腫得睜不開，家人即送她到深圳市人民醫院耳鼻喉科求醫。

深圳15歲少女擠破鼻孔外側膿瘡並用自來水洗，發燒39度，翌日面頰腫、眼睜不開。（微博@央廣網）

醫生診斷，她因頻繁挖鼻孔形成鼻前庭癤腫，加上擠壓粗暴導致膿液逆行入顱，引發海綿竇血栓性靜脈炎（顱內感染），所幸及時留醫治療大半個月後康復。

醫生診斷，該名15歲少女是因頻繁挖鼻孔形成鼻前庭癤腫，加上擠壓粗暴導致膿液逆行入顱，引發海綿竇血栓性靜脈炎（顱內感染）。（《南方都市報》圖片）

面部「危險三角區」靜脈多缺完整瓣膜 細菌可雙向逆流

為何挖鼻孔或擠膿瘡會禍及腦部？深圳市寶安區人民醫院ICU主治醫師徐永聰解釋，人臉存在「危險三角區」，即以鼻樑根部為頂點、至兩側嘴角連線的三角形區域，該處血管極為豐富，並經海綿竇與顱內相連。

報道引述醫學專家解釋，人臉存在「危險三角區」，即以鼻樑根部為頂點、至兩側嘴角連線的三角形區域。（微博@《深圳晚報》圖片）

現代解剖學研究證實，眼靜脈與面靜脈多數人其實存在瓣膜，但其管徑較粗且與顱內海綿竇交通豐富；當局部受到暴力擠壓或嚴重發炎時，血流依然極易出現逆流並將栓塞與病原體壓入海綿竇。

現代解剖學研究證實，眼靜脈與面靜脈多數人其實存在瓣膜，但當局部受到暴力擠壓或嚴重發炎時，血流依然極易出現逆流並將栓塞與病原體壓入海綿竇。（微博@內蒙古青年）

當未經清潔的手指摳挖鼻孔時，指甲縫細菌極易侵入受損的鼻黏膜，一旦局部發炎再受擠壓，細菌便可沿血管網逆流直入海綿竇引致顱內感染；若延誤治療併發海綿竇血栓性靜脈炎，早期死亡率可達八成以上。即使在現代強力抗生素治療下，死亡率仍達10%至20%，且過半數康復者會殘留神經功能後遺症。

當未經清潔的手指摳挖鼻孔時，指甲縫細菌極易侵入受損的鼻黏膜。（《南方都市報》圖片）

正確清潔：棉花棒沾鹽水 勿用手挖

針對日常鼻腔護理，醫生提醒頻繁摳挖除了誘發感染與鼻黏膜出血，拔除鼻毛亦會削弱鼻腔防禦力並引致毛囊發炎。

醫生提醒頻繁摳挖除了誘發感染與鼻黏膜出血，拔除鼻毛亦會削弱鼻腔防禦力並引致毛囊發炎。（微博@央廣網）

正確清潔鼻腔應每日早晚以流動清水清洗一次；若要清理鼻腔分泌物，可用柔軟棉花棒沾取清水或淡鹽水輕輕探入鼻腔滾動拭除。如鼻孔內有乾燥硬塊，宜先用生理鹽水軟化，或在醫生指導下塗抹抗生素藥膏等油性藥膏濕潤後再行清理，切勿用手指硬挖或擠壓鼻旁腫包。