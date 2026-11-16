區議員施駿興與14歲女童非法性交囚2年半　就定罪及判刑提出上訴

元朗區議員施駿興15年前與13歲女童拍拖並性交，早前被裁定與年齡在16歲以下的女童非法性交罪成（DCCC907/2024），在區域法院被判囚2年半。施就定罪及判刑提出上訴(CACC 405/2026)。



被告施駿興（現年39歲）被裁定一項與年齡在 16 歲以下的女童非法性交罪成。控罪指，他於2011 年 3 月 14 日在天水圍某單位與 13 歲女童 X 非法性交。

被告施駿興求情時稱其政治生涯受本案影響已完結。(陳蓉攝)

案發時二人正在戀愛中

法官陳廣池判刑時引述案情指，案發時被告23歲，事主X則13歲，兩人年齡相差10年。他們2008年10月已認識，2010年10月重遇後才成為情侶，二人案發時在戀愛中，並在2011年3月第一次性交。辯方在求情時曾指兩人之後關係更「甜蜜」。然而不出一年，被告在2012年4月，便用一些藉口單方面向X提出分手。

X曾相信失去處女身等同與被告長相廝守

陳官引述臨床心理學家對事主X的創傷報告指，X稱當年在「半推半就」下和被告發生第一次性行為。她把自己交給對方，一心以為被告便是她的婚姻對象及一生的伴侶。她把事件深藏心中，這令她感到無助和痛苦。她曾因而失去動力，亦曾想過自殘。專家認為X明顯有創傷壓力症候群的症狀。

非法性交越近13歲門檻罪責越重

陳官認為，被告明顯是依賴X對他的愛意，以及情竇初開的少女情懷，用白色情人節為藉口，以得到X的「初夜」，且被告並無用安全套來「保護」X，即使他聲稱未有在X體內射精，減低X受懷孕的風險，但未有用安全套，仍有機會令X感染性病或病患。

陳官判刑時強調，非法性交罪越近13歲的門檻，其罪責亦應較嚴重，否則立法機關不會把與13歲以下幼童非法性交罪的最高刑罰列為終生監禁，最後判施入獄2年半。