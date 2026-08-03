育兒｜孩子愛挖鼻孔食鼻屎？專家拆解原因 教4招改善

兒童成長｜你家的孩子無時無刻都在挖鼻子，甚至還會吃鼻屎嗎？台灣育兒諮詢師小喬日前分享，孩子愛挖鼻孔其實未必是壞習慣，背後可能隱藏著生理不適或情緒訊號。

本文作者：小喬育兒諮詢師-孩子視角



四大常見原因

1. 生理上的不適

鼻孔裡真的「有東西」——例如鼻屎乾了、鼻子癢、鼻腔不通。對孩子來說，因為還沒發展出用衛生紙擤鼻涕的能力，用手直接「挖」是最直覺、最有效的方法。

2. 感官探索階段

對幼兒來說，身體的每個洞洞都是一種「新發現」。他們會嘗試把手指伸進嘴巴、耳朵、肚臍，當然也包括鼻孔。這並不是故意搗蛋，而是「探索自己」的一部分。

3. 無聊焦慮的安撫

有些孩子在無聊、緊張或等待時，會下意識地挖鼻孔。這就像有些大人會轉筆、咬指甲一樣，是孩子一種「安撫自己」的方式。

4. 吸引大人的注意

當孩子發現每次挖鼻孔，大人都會大驚小怪或大笑，他們可能會覺得：「哇，這招很好玩欸！」於是這便變成了一種「引起注意」的手段。

家長應對方法

1. 溫和提醒

不用罵也不用羞辱，可以溫和地對孩子說：「鼻子癢了嗎？來，我幫你用衛生紙清一清。」

2. 提供替代方法

教導孩子尋找其他方式：「如果鼻子不舒服，我們可以去洗洗手，再用紙巾清乾淨。」

3. 觀察時間頻率

多留意孩子挖鼻孔的時間。如果孩子常在某些特定時候才挖鼻孔，這可能是一個情緒訊號。

4. 避免負面字眼

切忌使用「你很噁心」這類話語，這樣容易讓孩子產生羞恥感，反而會令他們更躲起來偷偷做。

小建議：這個階段很常見，重點不是禁止，而是教導與陪伴。幫孩子學會清潔鼻子的方法，也學會尊重公共禮儀，這不只是衛生教育，更是人際互動的第一課。

《本文資料獲小喬育兒諮詢師-孩子視角轉載，原文為「孩子為什麼愛挖鼻孔？不是壞習慣，而是……」》