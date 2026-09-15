城巴「仙氣女車長」瘋傳！暖心舉動獲激讚：有驚喜 駕駛路線曝光
撰文：布萊恩
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【巴士／女車長】城巴再出現「仙氣女車長」！本港社交平台Threads及Facebook於9月13日起瘋傳相片，指城巴出現1位「好靚女」的女車長，舉手投足令人驚歎，上載相片的網民更大讚女車長舉動超暖心，「又有禮貌會打招呼」。
相片引起網民熱議，不少人看後「心心眼」，直呼「有驚喜」、「戀愛了」、「好完美」、「仙氣！清新脫俗」、「好清純好可愛」，又聲言要「追車」，「好想瘋狂搭巴士」。而女車長駕駛路線亦隨之曝光。
「巴士司機好靚女，又有禮貌會打招呼。」該網民於9月13日在Threads發布相片，分享乘搭城巴時驚喜發現女車長十分美麗，且待人接物舉動相當暖心。
Threads瘋傳城巴「仙氣女車長」相片 激讚：好靚女又有禮貌
從相片看到，該城巴女車長留長髮，瓜子臉皮膚顯白，樣貌年輕，相當甜美，正在專注地執行車長職務。
「仙氣女車長」駕駛城巴8號線
樓主又透露，該女車長駕駛城巴8號線。根據城巴資訊，8號線巴士往來杏花邨至會展站，途經柴灣、筲箕灣、銅鑼灣、灣仔，成人車費為港幣8.1元，小童及長者車費則為港幣4.1元。
網民讚有驚喜：仙氣！清新脫俗
網民看過相片議論紛紛，大批人讚女車長漂亮「有仙氣」，亦有網民笑言要「追車」：
「真的好好看，看起來很年輕」
「好清純好可愛，好斯文，好完美」
「好靚啊，女神」
「巾幗不讓鬚眉」
「戀愛了」
「好想瘋狂搭巴士」
「一定要坐爆」
不過亦有網民認為只是「各花入各眼」，又認為不宜「追車」，以免影響女車長駕駛及城巴運作。
巴士乘客騷擾司機可罰款5000元、監禁6個月
「追車」如果騷擾到司機，隨時要罰款及監禁。根據香港法例第374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》，巴士乘客不得使用不良或冒犯性語言或作出不守規矩行為，及不得故意妨礙或阻撓車輛司機或獲授權人或分散其注意力，違者可罰款港幣5,000元及監禁6個月。
城巴女車長只佔4%
另根據2023年數據，城巴有3500名前線巴士車長，當中女性車長只佔4%，約150人。