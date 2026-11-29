在AI（人工智能）盛行的年代，有圖有片也未必有真相！近日1則關於《老人半夜剪斷門鎖闖入動物收容所，只為與被沒收的愛犬共眠》的故事，在各國社交媒體及短片平台，包括Facebook、IG、Threads、TikTok、YouTube及X上瘋傳。



故事講述名叫「David」（或其他名字）的伯伯，因患病或年老問題而無力撫養狗狗，被迫把相伴多年的愛犬送到動物收容所。但David無法忍受孤獨，終於在深夜潛入收容所，找到愛犬後剪開動物籠的鐵鎖，他不偷分毫，只為了躺在冰冷的地上緊緊抱住愛犬。David這個舉動感動了警員與社區，大家出錢出力幫助他與愛犬團聚。



網傳故事講述伯伯送走愛犬後，因無法忍受孤獨，終於在深夜潛入收容所，找到愛犬後剪開動物籠的鐵鎖，躺在冰冷的地上緊緊抱住愛犬。（網上圖片）

網傳故事講述伯伯送走愛犬後，因無法忍受孤獨，終於在深夜潛入收容所，找到愛犬後剪開動物籠的鐵鎖，躺在冰冷的地上緊緊抱住愛犬。（網上圖片）

這個充滿人情味與救贖色彩的「洋蔥」故事，據說騙取了全球數以百萬網民的眼淚，但《香港01》記者經過核查後，發現這個賺人熱淚的故事，根本是由人工智能（AI）精心編導的假新聞！

一個劇情框架各自微調表述

這類暖心故事之所以能迅速引爆病毒式傳播，歸功於其附帶的「逼真」照片與影音，在YouTube流傳的其中一個短片版本中，以監視器視角展示了1名伯伯蜷縮在狗籠旁，並配以極度催淚的旁白，而畫面更營造出是收容所內監控鏡頭拍攝的片段，容易讓人信以為真。

在YouTube流傳的短片版本中，看到監視鏡頭視角，展示了1名伯伯蜷縮在狗籠內。（WhisperofLines-g5t@YouTube）

更有部分版本的影片，將故事主角設定為每晚潛入收容所安撫狗狗的神秘人，就像是一個劇情框架但各自微調表述，這種情況在AI短片盛行的年代極為普遍。

網上流傳的闖入收容所伴犬的多個版本：

AI水印與「不尋常的安靜」出賣真相

雖然AI短片或圖像幾可亂真，但還是露出了痕跡，Reddit一個專門檢驗AI內容的論壇上，多名技術專家與動物行為學者聯手揭開了真相。首先，網傳最廣的幾張現場照片中，被發現帶有Google DeepMind開發的SynthID防偽水印，證實圖片由AI圖像生成工具，例如Midjourney或DALL-E生成。

Reddit論壇上，技術專家與動物行為學者聯手證實圖片由AI生成。（r/isthisAI@reddit）

動物義工爆收容所真實環境

故事細節亦經不起人類經驗的考證，有收容所工作經驗的義工指出故事中一個致命破綻：

動物的反應完全不合邏輯！

在真實的動物收容所內，因現場環境具有高壓本質，動物處於極度不安的狀態，若半夜有陌生人剪斷鐵鍊闖入，所有犬隻必然會陷入恐慌並狂吠不止，絕不可能出現網傳照片中，「眾狗安靜且深情地注視著老人」的和諧畫面。

殘酷的現實：真實收容所闖入案多屬悲劇

AI可以生成「溫馨神話」的故事情節與畫面，但掩蓋不了真實世界中，動物收容所面臨的安全危機，而現實中的確曾發生過有人闖入收容所的事件，但結局往往是殘忍與混亂。



以美國德州（Texas）為例，2025年8月，奧斯汀（Austin）知名的動物救援機構「Austin Pets Alive!」遭到不明人士惡意闖入。根據《聖安東尼奧快報》（MySA）報道，閉路電視拍到1名男子逐一打開狗籠，將大量被收容的犬隻放出。這場惡意破壞並未帶來任何「感人重逢」的畫面，反而導致收容所內發生嚴重的動物衝突，最終造成至少有1隻狗死亡、5隻狗重傷，並有多隻犬隻一度失蹤。

美國德州動物救援機構遭人惡意闖入，將大量被收容的犬隻放出。（Courtesy of Austin Pets Alive）

「情感誘餌」成為流量密碼 內容農場積極開墾

科技倫理專家警告，隨着AI技術門檻降低，內容農場正大量製造這類「情感誘餌」（Emotional Bait）。這類假新聞不再以政治或經濟為目標，而是精準打擊人類的同理心，其中寵物、孤寡老人、病童等等都是熱門題材，藉由騙取網民的點讚與分享，以病毒式傳播賺取短期流量，藉此獲得龐大的廣告分潤。



當我們為一個虛擬的老人與狗流下真眼淚時，或許更應該提防，在這個「眼見不一定為真」的AI時代，我們的善良如何避免被演算法輕易變現。