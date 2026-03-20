是非心理學｜當「真相」可以被「生成」......

是非心理學｜周華山博士



早上起床，你打開手機，看見一段影片：某國總統有重大宣布；某國際巨星捲入醜聞。畫面清晰、語氣自然、細節完整。你會停下來查證嗎？還是已經按下分享？生成人工智能（Generative AI）迅速發展，「眼見為憑」不再可靠。AI不只可以寫文章、作畫、配音，還能模擬人臉與聲音，真假難分。我們面臨資訊秩序與心理安全的雙重挑戰。



假新聞為何跑得更快？

2018年，Vosoughi、Roy與Aral發表於《Science》的研究分析了Twitter上約12萬則新聞傳播情形，發現假新聞的擴散速度，遠高於真實新聞。研究指出，假新聞往往更具新奇性與情緒刺激，因此更容易引發轉發行為。

只需幾句指令，就能生成聳動標題與逼真畫面；我們更容易按下「分享」。當生成技術降低製作成本，人類情緒反應卻維持原始機制；兩者之間的落差，成為假新聞快速擴散的溫床。

深度偽造的政治衝擊

2022年俄烏戰爭期間，網上曾流傳一段影片，顯示總統澤倫斯基宣布向俄羅斯投降。雖然迅速被識破，但虛假影像仍足以造成心理動盪。

2024年1月美國總統初選，曾出現模擬拜登聲音的AI電話錄音。深度偽造未必需要長期存在，只需在關鍵時刻動搖信任，便足以影響選舉氣氛與社會情緒。

這些例子顯示，未來的政治競爭，除了理念之爭，更是真偽之爭。

名人形象：偶像被利用

2023年，教宗方濟各穿著白色羽絨外套的照片在全球瘋傳，觸發「新奇效應（Novelty Effect）」，容易被記住與轉發，後證實為AI生成。2024年初，歌手Taylor Swift遭遇AI生成的不雅影像在網路擴散，許多支持者感到憤怒與受傷。

此外，全球首富Elon Musk也曾成為AI投資詐騙影片的主角。詐騙者利用其成功形象推薦加密貨幣。權威偏見（Authority Bias）使人們更容易相信名人的推薦。

AI「幻覺」：流暢不等於正確

生成式AI本身可能會產生錯誤資訊，研究者稱之為「資訊幻覺」。這類內容語句流暢、語氣自信，卻可能包含捏造的引用、扭曲的數字，外表可信，使人難以察覺破綻。

我們常以為：表達愈清晰、條理愈分明、資料愈細緻，便愈可信。AI生成恰好符合這種直覺期待，卻不保證其內容經過事實核查。當資訊由科技平台包裝呈現時，人們會因對系統的慣性信任，而誤信，即使明知內容可能帶有商業或政治考量。

當真假難分成為常態，公眾容易陷入情緒危機：

• 認知疲勞——索性放棄查證

• 過度懷疑——對人失去信任

• 憤世嫉俗——敵視權力操控

• 集體焦慮——長期不安惶恐

守護真實，也守護良知

生成AI不是洪水猛獸，它本身並沒有道德方向。它既能協助創作、醫療與教育，也能操縱情緒。真正考驗，是人類的集體心智成熟度。我們或許可以：

• 多方驗證資訊，不依賴單一貼文。

• 承認自己不足，警惕確認的偏誤。

• 無須急於表態，給自己沉澱時間。

• 與理性可信者，保持深度的討論。

• 願意海納百川，非重復固有立場。

• 理解人工智能生成與偽造的原理。

• 為自己每次轉發與評論承擔負責。

在AI時代，真正稀缺的，不再是資訊，而是判斷力。當資訊過剩，求證與節制，便成為公民修養。在紛亂中，守住對真實的尊重與堅持。自律自重，是為公共世界守住良知，也守護最後一道邊界。當技術愈來愈強大，人類真正的力量，在於清醒。真正能抵禦虛假的，不是更強的演算法，而是更成熟的集體心智。

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人，曾在香港理工大學和香港大學教授社會學與心理分析，著書35本。



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