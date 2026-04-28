收容所小狗見訪客 即帶心愛毛公仔靠近示好 卑微求家眼神惹淚崩
撰文：狗與愛的世界
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不久前，外國一動物收容所分享了一條視頻。
收容所中一隻名叫「Pond」的狗狗看到有訪客出現後，立馬親人又友善的叼着自己最喜歡的長頸鹿娃娃靠近。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
牠開心的搖着尾巴向訪客們展示，彷彿在獻上代表友誼的禮物......
這麼親人可愛的小狗，誰不喜歡？
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收容所的工作人員表示，Pond是一個4歲的小女孩，個性親人，雖然剛開始接觸時會有點害羞，但只要給牠一點時間，就一定會向你展示牠溫柔、充滿愛的天性。
也希望這個可愛的女孩，能快點開始新生活......
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