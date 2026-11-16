一趟註定有去無回的任務　揭秘人類首隻太空狗背後隱藏45年的謊言

蘇聯於1957年將一隻莫斯科流浪狗送入太空軌道，創造人類史上首度將動物送上太空的紀錄，但這場壯舉背後隱藏著長達45年的殘忍謊言。



官方當年宣稱這隻名為萊卡（Laika）的狗在太空存活一週後才被安樂死，直到2002年真相才被科學家馬拉申科夫（Dimitri Malashenkov）在世界太空會議上揭露：萊卡升空僅數小時，就因系統故障活活熱死。

1959年羅馬尼亞紀念郵票，上面寫著「萊卡，首位進入宇宙的旅行者。」（維基百科）

被選中的流浪狗命運

當時僅約3歲、體重6公斤的混種母犬萊卡，本名叫「小捲毛」（Kudryavka）。科學家在莫斯科街頭看中牠，主要原因是流浪狗挨餓受凍的經歷被認為能更好地承受太空的極端環境。此外，母狗排尿不需抬腿，這項生理特性讓牠更能輕易擠進狹小窄迫的太空艙。為了適應太空環境，萊卡經歷了極其殘酷的離心機與噪音訓練，最終從10隻候選犬中被挑選出來。

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升空前的最後溫暖

參與此計畫的俄羅斯生物學家科托夫斯卡婭（Adilya Kotovskaya）曾心碎回憶，萊卡出征前夕她特地去道別，撫摸著牠流下眼淚請求原諒，因為所有人都心知肚明，這是一趟「有去無回」的死亡任務。為了讓萊卡在生命最後感受一絲溫暖，負責的醫師亞茲多夫斯基（Vladimir Yazdovsky）甚至將牠帶回家，讓自己的小孩陪牠玩了整天。升空前3天，萊卡被強行固定在狹窄艙內，全身插滿感測器。

蘇聯當時深知根本沒有技術將萊卡平安帶回地球，但為了趕在10月革命40週年紀念日前向全球炫耀太空成就，高層仍執意強推這場奪命計畫。

流浪狗萊卡被蘇聯送上太空，成為人類航天史的犧牲品。

恐怖的升空過程與真實死因

升空瞬間，萊卡的心跳從每分鐘103下狂飆到240下，呼吸速度高達平時的3倍。隨後因火箭溫控系統失效，艙內溫度飆破攝氏40度。短短5到7小時後，萊卡就在極度驚恐與高溫煎熬下慘死，生命訊號徹底消失。這與官方宣稱的「存活一週後安樂死」完全不符，成為冷戰太空競賽下最悲慘的犧牲品。

最終，載著萊卡遺體的衛星繞行地球2570圈後，於1958年4月在大氣層中燒毀。這起殘酷實驗當年引發全球動保團體激烈抗議，莫斯科雖在2008年為牠立下一座紀念碑，但萊卡的悲慘遭遇，早已成為人類太空探索史上最沉痛的道德反思。

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