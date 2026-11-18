中大獎反而賠掉身家與健康？2018年支付寶（Alipay）舉行「尋找中國錦鯉」國慶抽獎活動，網名「信小呆」的內地女子獲幸運之神眷顧，以三百萬分之一概率抽終極大獎，獲得報稱價值「1億元人民幣」（約1億1,770萬港元）的大禮包，她拋下那句「我下半生是不是不用工作了」而轟動全網，令她成為全國打工族的羨慕對象。

但8年過去了，近日「#信小呆中獎後抑鬱了#」等話題再度登上微博熱搜，而辭職兌獎的信小呆，這些年來原來落得花光積蓄、刷爆信用卡的慘況，當年那場曾被視為「潑天富貴」的營銷神話，再次引發內地輿論對「幸運代價」的反思。

2018年，網名「信小呆」的內地女子獲幸運之神眷顧，以三百萬分之一概率抽終極大獎，獲得報稱價值「1億元人民幣」（約1億1,770萬港元）的大禮包。（網上圖片）

該禮包內並無任何現金，全部由合作商家提供的代金券、折扣券及體驗券組成，使用時設有嚴格限制。（網上圖片）

標價「1億元」無現金 免學費學開飛機需自理交通食宿

2018年9月，螞蟻集團（Ant Group，阿里巴巴關聯公司）旗下支付寶發起「尋找中國錦鯉」國慶抽獎活動，吸引超過300萬人次轉發。當時任職國企技術崗位的信小呆成為唯一中獎者，其個人微博粉絲數在數日內由約600人暴增至114萬。



外界隨後逐漸看清這份號稱價值「1億元人民幣」（約1億1,770萬港元）大禮包的真實構成。該禮包內並無任何現金，全部由合作商家提供的代金券、折扣券及體驗券組成，且設有嚴格使用限制：所有權益均須在1年有效期內兌換完畢、僅限本人使用，且嚴禁轉讓或折現。禮包內容涵蓋化妝品、餐飲券、部分機票及酒店住宿，甚至包括前往美國學習駕駛飛機的權益，但僅免除學費，往返交通與當地食宿均須自費。商家宣傳的「1億元」，實為各項商業權益標價的簡單加總，並非可自由支配的現金財富。

為了在1年期限內盡可能兌現獎品，信小呆選擇辭去穩定的國企工作，結伴赴全球各地「打卡」兌獎。（《澎湃新聞》圖片）

禮包內容涵蓋化妝品、餐飲券、部分機票及酒店住宿，甚至包括前往美國學習駕駛飛機的權益，但僅免除學費，往返交通與當地食宿均須自費。（網上圖片）

商家宣傳的「1億元」，實為各項商業權益標價的簡單加總，並非可自由支配的現金財富。（網上圖片）

辭職趕場兌獎 日睡2小時花光20萬積蓄

為了在1年期限內盡可能兌現獎品，信小呆選擇辭去穩定的國企工作，結伴赴全球各地「打卡」兌獎。據其過往公開自述，這段看似風光的環球旅程實則毫無自主權可言，行程完全受制於商家的指定日期與條款，許多景點因檔期衝突未能成行而自動作廢；而她作為新晉網絡紅人，還必須按時拍攝並更新微博維持熱度。



頻密的跨時區奔波更拖垮健康，信小呆曾坦言，兌獎期間每天平均僅能睡眠2至3小時，長期無法適應時差，短短半年內前往醫院就診的次數便超過此前半生總和。更現實的壓力來自財務支出：由於大量體驗券不包含交通、簽證及額外食宿費用，為趕在有效期內使用權益，她不僅花光了個人20多萬元人民幣的積蓄，甚至一度刷爆信用卡。

信小呆曾坦言，兌獎期間每天平均僅能睡眠2至3小時，長期無法適應時差，短短半年內前往醫院就診的次數便超過此前半生總和。（網上圖片）

由於大量體驗券不包含交通、簽證及額外食宿費用，為趕在有效期內使用權益，她不僅花光了個人20多萬元人民幣的積蓄，甚至一度刷爆信用卡。（網上圖片）

2021年自爆罹患抑鬱傾向 考教師證回歸平淡

至2021年6月，即中獎2年多後，信小呆發布短片交代近況，坦言當時「沒有存款、沒有穩定工作」，並透露自己經檢查出現「抑鬱傾向」，同時表示已考獲教師資格證以尋求轉型。此後她大幅減少公開露面，其個人微博自2025年12月7日發布生日感言後便停更，目前已淡出公眾視野近1年。

信小呆個人微博自2025年12月7日發布生日感言後便停更，目前已淡出公眾視野近1年。（《澎湃新聞》圖片）

有分析指出，信小呆的8年經歷之所以反覆被公眾討論，在於它為消費主義時代提供了一個極具象徵意義的樣本：商業營銷中的「權益標價」並不等同於實際所得，當一份看似免費的巨大幸運降臨時，背後所需的時間、體力與隱性財務成本，往往決定了普通人能否真正承受這份重量。

