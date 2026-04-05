拒絕求愛遭精神折磨2年！殘障女網紅抑鬱停學　父怒揭男網民惡行

求愛不遂竟精神折磨對方？泰國發生令人髮指的網絡欺凌事件，當地1名天生沒有右臂但性格樂觀的女網紅，因拒絕1名男網民的追求，遭對方持續近2年的惡意攻擊，且不斷發送不雅言語，嘲弄女生的肢體殘障。女生原本已考入當地著名大學，但被精神折磨到出現嚴重抑鬱及焦慮症，被迫停學。



女生的父親是當地知名健美運動員，獲知女兒被欺凌後決定報案提告，惟該名男網民竟態度囂張地上節目受訪，認為自己沒有犯法。女生父親稱該男子的父母已聯絡他尋求和解，但他表明會堅持提告。



女事主天生沒有右臂，但性格樂觀且當上網紅，其父親是當地的健美運動員。（網上圖片）

女網紅天生沒右臂 男網民求愛不成瘋狂人身攻擊

根據泰國傳媒報道，女事主Nong Tubtim是天生沒有右臂的殘疾人士，但性格樂觀當上網紅，其後接獲化名「Y」的男子不斷發訊息求愛，而她不曾回應。不料對方因愛成恨，開始發送不雅訊息，又不將其影片發到數十個群組惡意瘋狂轉載，針對女生的身體狀況作出人身攻擊及嘲諷，重複標籤「獨臂」等字眼，引致女生被廣泛批評。Y又更揚言要在「線下」親身找女生作出恐嚇。

女事主原本已考上大學，已遭受近2年網絡欺凌後，因壓力太大而被迫停學。（網上圖片）

化名「Y」的男網民毫無悔意，又揚言自己只是「開玩笑」。（網上圖片）

原考入名校 患抑鬱停學想遮蓋身體不出門

遭受網絡欺凌之時，女事主剛考上泰國著名學府瑪希敦大學（Mahidol University），卻因出現嚴重抑鬱及焦慮症狀，不敢再用社交媒體，甚至不敢出門，開始感到羞愧而要刻意遮蓋身體，最終決定停學，並到醫院接受精神治療。

父知悉女兒受惡毒留言攻擊：比我想像的糟糕得多

女事主父親是泰國知名健美運動員Pana Suttineum，他發現女兒異常表現後，決定查看她在社交平台的所有聊天紀錄，才驚覺女兒一直遭受惡毒留言的攻擊，淚崩當場。他透露那些言語，「比我能想像的還要糟糕得多」，無法想像對方為何可以對1個年輕女孩說那些話，他公開表示會追究到底。

女事主父親是泰國健美運動員Pana Suttineum，他坦言看了女兒的聯天紀錄後，認為對方的言語太惡毒。（網上圖片）

欺凌男極無悔意 父母求道歉和解遭拒

事件曝光後，Y竟然上節目受訪，而且顯得毫無悔意，揚言這是「小事」，他只是「覺得有趣」才轉發影片及留言，自稱沒有犯法，認為警方不會注意。他更直言如果女生父母開口阻止，他最多暫時收手，之後「絕對會繼續」，又否認自己有任何精神問題。

據悉，Y的父母均為公務員。女事主的父親表示，Y的家人提出代兒子道歉及尋求庭外和解。他已回謝所有和解及賠償提議，因為Y毫無悔意，而且他發現受其欺凌的還有其他殘疾人士，故決定對Y堅決追究到底。他目前已到警局報案，又感謝許多網民留言支持女兒及他們一家人。

（綜合）