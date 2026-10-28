情緒都可望聞問切！仁愛堂中醫治療抑鬱症　助照顧者重拾生活力量

照顧者承擔著無盡的照顧責任，卻往往在繁重的壓力下忽略了自身健康。黃女士便是其中一員，她要獨力照顧患病家人，並面對抑鬱症狀困擾。幸而，透過「仁愛堂羅台秦關愛基金 (精神健康) 仁心向晴照顧者支援計劃」中醫治療抑鬱症服務的幫助下，讓她重拾面對生活的力量。



黃女士不僅要獨力照顧患有長期病患的丈夫，還要照料患有自閉症的兒子。面對生活中的多重挑戰，她出現了睡眠質素欠佳、精神緊繃與疲倦等情況。（仁愛堂提供）

獨力照顧長期病患丈夫+自閉症兒子 黃女士力竭患抑鬱

黃女士在初次求診時，向中醫師坦言她盼望改善睡眠與生活質素。她是家庭支柱，不僅要獨力照顧患有長期病患的丈夫，還要照料患有自閉症的兒子。面對生活中的多重挑戰，她出現了睡眠質素欠佳、精神緊繃與疲倦等情況。

她的經歷，正是香港眾多照顧者處境的縮影。這群默默付出的照顧者長期承擔著沉重的責任，在無私付出的背後，他們往往忽略了自己的身心健康。他們身心長期處於高壓狀態，日積月累下容易引發焦慮、失眠甚至抑鬱。

為了支援這群身心俱疲的照顧者，「仁愛堂羅台秦關愛基金 (精神健康) 仁心向晴照顧者支援計劃」於2020年起開展中醫治療抑鬱症服務。（仁愛堂提供）

仁愛堂設中醫治療抑鬱症服務：免費針灸+中藥

為了支援這群身心俱疲的照顧者，「仁愛堂羅台秦關愛基金 (精神健康) 仁心向晴照顧者支援計劃」於2020年起開展中醫治療抑鬱症服務。該計劃專門為受情緒困擾的照顧者提供免費中醫針灸或中藥治療，期望透過專業醫療支援，幫助他們紓緩壓力，改善身心狀況。

黃女士表示：「參加了中醫治療抑鬱症服務後，身體狀況漸入佳境，精神比以前充沛，日常上落樓梯也更有氣力，一步步找回了生活的動力！」

透過醫社合作，「仁愛堂羅台秦關愛基金 (精神健康) 仁心向晴照顧者支援計劃」的中醫治療抑鬱症服務是仁愛堂首項社區中醫專病項目。個案首次接受中醫診療（由社工陪同開展），及後設有個案監察及退出路徑，各司其職，確保個案獲得適切照顧。（仁愛堂提供）

中醫辨證施治 紓緩「肝氣鬱結」

從中醫角度分析，長期精神壓力會導致「肝氣鬱結」，當肝的疏泄功能失調，便會進一步影響其他臟腑及心神，或引發情緒低落、失眠、胸悶及疲倦等症狀。

陪伴照顧者重塑健康

參與該計劃的梁祐光中醫師表示，在接獲社工轉介個案後，會先了解個案的情緒、睡眠及生活狀況，再透過「望、聞、問、切」四診合參，分析其體質與病機。隨後，醫師會以針灸及中藥辨證施治，採用疏肝解鬱、寧心安神、調和氣血等方法，逐步改善患者的身心狀態。

參與計劃的梁祐光醫師對於能夠運用自身中醫專業及知識，幫助照顧者改善抑鬱狀況，感到十分欣慰。（仁愛堂提供）

醫社合作模式 - 點亮照顧者

參與此慈善計劃的照顧者雖然背景與經歷各異，但共通點都是長期默默付出而忽略了自身健康的需要。令人欣慰的是，在接受治療後，大部分個案的情緒、睡眠及生活質素均獲得了不同程度的改善。

黃女士完成中醫調理後，她欣喜地發現睡眠質素有所改善，精神更充沛，心情亦更開朗。

她表示：「雖然生活中的挑戰仍在，但整個人放鬆了很多，不再像以往般感到吃力。」這番話印證了適切支援的重要價值 - 縱然外在環境幻變，但當身心得到滋養與呵護，照顧者便能煥發內在韌性，正面面對生活。

在接受中醫治療後，黃女士的睡眠問題得到改善，看見轉機與希望。（仁愛堂提供）

黃女士的轉變證明了及時的專業醫療介入，能為勞心勞力的照顧者提供實質的身心支持。「仁愛堂羅台秦關愛基金 (精神健康) 仁心向晴照顧者支援計劃」的中醫治療抑鬱症服務不僅透過中醫治療改善了照顧者的身體不適，更在心靈上為他們注入了喘息的空間與能量，陪伴他們在照顧路上走得更穩、更遠。