住在大廈高層，每朝返工最怕等升降機！近日有公屋網民在社交平台Threads發帖，發現該新公屋「每層有4部升降機，十幾個單位用」，本以為「有著數」，但看過升降機按鈕板後，擔心「朝早返工低層的點算？」，又怕「有人惡搞層層按齊」。許多人認出該處為觀塘新公屋曉茵邨，提到以往舊屋邨普遍會把升降機停靠樓層分類，「做咩唔單層雙層分開用」，亦有網民指新式升降機可用電腦更改停站設定，其實可以再調節。



樓主分享新公屋的升降機大堂照片。（stephenkawaifong＠Threads圖片）

樓主在Threads發帖分享2張照片，第1張是升降機大堂及走廊，升降機門框仍包着木板，牆上可見「16」字樣、第2張是升降機內的按鈕板，排滿不同樓層的按鈕，由1樓到39樓，部份被木板遮擋，相信落成不久。他表示該新公屋每層有4部升降機，以為是一大優勢，「但睇見個panel，朝早返工低層的點算？有人惡搞層層按齊，點算？」，即擔心該升降機可以停每一層，萬一很多樓層住戶同時搭乘會「層層停」。

樓主分享新公屋的升降機內部照片。（stephenkawaifong＠Threads圖片）

帖文引起討論：

「低層就行樓梯啦！可能仲快啊！」



「嘩咁多層逐層停真係等到喊」



「竟然1至40樓用同一部？！」



「早幾分鐘出門囉，夠你由頂搭到底層層停」



「邊個設計咁onX，做咩唔單層雙層分開用，舊時公屋6部lift分3類」



曉茵邨位於觀塘北曉明街，是新落成的公屋，有健茵樓及滿茵樓2座。（維基圖片）

「業旺邨業和樓都係四部升降機均服務3至40樓，且嗰度部升降機得2.5 m/s，呢度有3.5 m/s」



「下，私樓都係咁㗎喎，唔想住嘅可以放返畀其他人住」



「通常分高中低層，好少一部跑晒每一層」



網民指舊公屋的升降機停靠樓層有不同的樓層分類。（資料圖片）

網民憶舊公屋升降機分高中低層

多名網民憶述舊公屋的做法，大多會就樓層作出分類，例如分開1至15、16至28、29至40等，「幾十年前公屋得十零層﹐仲要隔幾層先停」。但又認為升降機分組也有壞處，「高、中、低層各有兩部，我之前住30/F用高層電梯嘅，但高層電梯係29/F至40/F，所以朝早返工好多時都已經喺40/F落嚟塞到爆晒，我就要行落兩層去28/F中層電梯」、「舊式嗰啲先戇X，一部換零件玩足半年行足半年」。

網民指舊公屋的升降機停靠樓層有不同的樓層分類。（資料圖片）

網民指新設計可透過程式設定彈性改停站

有網民寫下長留言解釋，指公屋升降機的新設計應該是汲取了其他屋苑的經驗，「佢係汲取咗其他屋苑嘅經驗，所以先咁設計，有啲屋苑一層得兩部𨋢，壞咗一部，得返一部就痛苦，起碼啲𨋢係層層都停到」、「隨時可以電腦控制更改一層兩部，四部梅花間竹又得，高低層分又得，每一層都到又得」，日後升降機維修時亦可彈性更改程式設定。

網民指升降機停哪一層可在維修時亦可彈性更改程式設定。（資料圖片）

部份網民看圖認出拍攝地點是觀塘曉茵邨，教路住戶可在10樓或地下離開，10樓出較近巴士站，「其實變相已經分咗流」、「呢個設計有料啊」。對於樓主擔心有人「惡搞」，網民認為「而家啲升降機按錯可取消，按兩下就可以」。

網民認為新公屋設計更好，避免「屋苑一層得兩部𨋢，壞咗一部，得返一部就痛苦」。（示意圖／資料圖片）

翻查房委會資料，曉茵邨位於觀塘北曉明街，是新落成的公屋，有健茵樓及滿茵樓2座，共提供1,088個出租公屋單位。房委會為該邨舖位招租的文件列明，住宅單位預計2026年6月開始入伙。

升降機等候時間因屋邨實際情況而異

房屋署2025年6月就葵青區議員建議在屋邨升降機等候區設置「關愛座」時曾作書面回覆，表示房委會轄下所有升降機「均符合建造時生效的《升降機及自動梯條例》及《建築物條例》的要求，並按標準設計建造」，又指「升降機的等候時間因應個別屋邨的實際情況（如人口密度、使用模式等）而有所不同」。同一回覆提到，房委會2024年9月推出的《幸福設計指引》，是新建公營房屋項目的設計參考，包括在電梯大堂提供倚座或休息設施。

（綜合）