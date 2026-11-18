舉家移民搬遷，孩子讀書往往是最大考慮。近日有家長在小紅書發帖，透露正考慮帶同4歲及8歲孩子由加拿大回流香港，惟兩名孩子不懂粵語、只會說不會寫中文，加上家庭經濟條件無法負擔國際學校學費，於是向網民求助，尋找收費較便宜的英文學校。



加拿大一家四口考慮回流香港，惟兩名孩子不懂粵語，家長擔心難以適應本地學校課程。（資料圖片）

帖文引來網民熱議，有人直言加拿大普通家庭的地下室，在香港已可稱為豪宅，亦有人勸樓主留在加拿大。有人勸讀不起國際學校就留在加拿大，亦有剛來港的家長現身打氣。



兩孩不懂粵語不會寫中文 求平價英文學校

樓主近日以「一家四口從加拿大回流香港可行嗎」為題發帖，透露正為兩名孩子的教育問題煩惱。樓主表示：「兩個小孩，分別4歲和8歲，會說不會寫中文，中文只會說普通話，不會粵語。經濟條件不允許國際學校，請問有便宜點的英文學校嗎？」

嚇孩子「送回香港上學」 樓主：想不到可能成真了

有家長留言指，自己每逢暑假回香港，看見街上有學生穿着校服，便會對孩子說：「你要是不想學習，我就把你送回香港上學。」沒想到樓主竟有相同經歷，隨即回覆：「我也是這樣嚇孩子的，想不到可能成真了。」

加拿大地下室已是香港豪宅？網民勸三思

除了教育問題，不少網民首先想到的是香港狹窄的住屋環境。網民留言：

「加拿大普通人家的地下室對於香港人而言都是豪宅了。」



「除非公司外派來香港工作，而且有好幾倍的艱苦地區補貼，才值得考慮一下。」



「真的不誇張，香港真的太憋屈了，加拿大這邊的地下室隨便弄一弄，都比香港千尺豪宅舒服得多。」



「香港住得太逼仄，吃的又貴，我孩子對香港的體驗感很差。或者，你可以帶孩子去香港租一段時間，模擬一下每天買菜做飯、人擠人的感覺。」



「先看香港房子，小了住的舒服嗎，大了買得起嗎。」



亦有人建議先在香港短租，實際體驗每日買菜、煮飯及人多擠迫的生活，避免一家人搬回來後才後悔。

根據立法會秘書處引述2021年人口普查數據，香港人均居住面積中位數僅16平方米，低於新加坡的33平方米、首爾的31平方米及東京的20平方米，惟後兩者採用平均數。

前《東張西望》主持容羨媛在IG及YouTube拍片分享公開原本居住的獨立屋。（影片截圖）

讀不起國際學校就留加？網民意見兩極

對於孩子不懂粵語，有網民直言：

「如果不能進國際學校最好留在加拿大。」



「繁體字夠嗆。」



「香港三歲上幼兒園開始已經學中文字了，八歲那位小朋友回去跟別人中文程度差那麼多年，又不會廣東話，太難追了吧。」



「不行，不會粵語、不會寫繁體字，課都上不了。如果還是幼兒園還好，八歲都小學二年級了。」



有人認為兩名孩子年紀尚小，適應能力較強，「普通的公辦就可以了啊，小孩子適應力最快了，一二年級也沒什麼學業負擔」，不過亦有網民擔心孩子難以應付繁體中文字。另有人分享，認識的家長曾安排子女在小三、小四才回港讀書，孩子原本只學過簡體字，最終仍能適應。

然而，亦有網民質疑父母的決定是否考慮到子女意願：「小孩子只有加拿大，回流都是家長鬧出來的事情。」有人附和：「說白了就是為了自己。」

加拿大與香港的居住環境差異，成為網民討論回流問題的焦點，有人建議樓主先帶同孩子回港短租，體驗日常生活。（資料圖片/黃寶瑩攝）

回流兒童可讀免費公營學校 教育局設支援課程

事實上，符合入學資格的回流兒童，可在香港接受12年免費公營中小學教育，並非一定要選擇國際學校。對於預算無法負擔每年十多萬至二十萬港元國際學校學費的回流家庭而言，香港的「直資小學（DSS）」與部分私立英文小學往往是性價比更高的折衷方案。

根據香港教育體制，不少直資學校享有政府部分津貼，同時維持以全英語作為主要教學語言，全年學費介乎2萬至6萬港元不等，在語言環境上均能減輕海外回流子女的斷層衝擊。

此外，香港亦有部分資助公營小學推行「普教中」（以普通話教授中文科），若孩子已具備普通話基礎，回流家庭在選校時可主動篩選設有普通話中文組別的校網，避免孩子在升學初期同時承受「學廣東話」與「學繁體字」的雙重心理挫折。

符合資格的6至18歲回流兒童，如直接入讀主流學校，亦可免費修讀60小時「適應課程」，內容涵蓋繁體字、廣東話及基本英語等。此外，教育局亦向取錄合資格回流兒童的學校提供「校本支援計劃津貼」，以協助學生適應新環境。

（小紅書）