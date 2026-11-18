結婚是一生大事，但為了一場風光婚禮，值得負債多少年？有港男今年8月在Threads投稿，分享陷入債務危機的經歷。樓主表示自己32歲，月入3.5萬元，2年前為了給妻子最好的婚禮，「由擺酒到度蜜月全部一路碌卡」，他認為「當時覺得一世人一次，自己供得起，唔想留下遺憾」，所以「1次揀晒最好」，亦形容「最後婚禮係風光」，但「零零碎碎其實夾埋都好多（支出）」，即使扣除人情，仍總共欠下逾40萬元卡數，每月繳付最低還款額後，薪金已所剩無幾，只能「數冚數，直到最近終於供唔住」。



港男成功求婚，便狂碌卡辦婚及度蜜月。（《無用的謊言》劇照）

人夫慨嘆做任何事的確要「量力而為，好過爆煲先嚟後悔」，帖文引起許多網民熱議，不少人批評人夫沒有審慎理財，甚至質疑月入3.5萬元，但無法應付40萬元債務，估計他可能另有欠債或日常財務開支有問題，紛紛留言指：

「同充大頭鬼嘅男人結婚，慘過食屎」



「結婚唔係問題，貴有貴結，平有平結，借錢用嚟結就最戇X」



「搵3皮半，$40萬都可以玩到變爆煲，你計數都應該好出色」



港男2年前為了給妻子最好的婚禮，「由擺酒到度蜜月全部一路碌卡」，他認為「當時覺得一世人一次，自己供得起，唔想留下遺憾」，所以「1次揀晒最好」。（《飯戲攻心2》劇照）

亦有網民同情人夫遭遇：

「40萬買個回憶都值得嘅」



「調轉諗，個男仔都真係好錫老婆想畀最好嘅佢，不過真係要量力而為」



港男形容「最後婚禮係風光」。（《飯戲攻心2》劇照）

事實上，香港新人結婚開支不菲。生活易（ESDlife）今年1月公布「2025年結婚消費調查」，2025年9月至11月訪問1,085名於2025年至2027年間結婚的新人，發現平均結婚開支達395,769元，雖然按年下降3%，仍接近40萬元。當中最大開支為婚宴酒席，平均花費183,496元；其次是結婚首飾及戒指，約80,653元；蜜月旅行平均46,803元，按年反而上升7%。

調查亦發現，23%受訪新人考慮透過借貸支付部分婚禮開支，平均擬借貸金額達242,385元。換言之，為婚禮舉債並非罕見想法，但借貸能否負擔，仍須視乎收入、儲蓄及還款能力。

「零零碎碎其實夾埋都好多」，即使扣除人情，港男欠下逾40萬元卡數，每月繳付最低還款額後，薪金已所剩無幾，只能「數冚數，直到最近終於供唔住」。（《翻盤下半場》劇照）

除了婚禮本身的開支之外，信用卡利息亦可能成為沉重負擔。投資者及理財教育委員會提醒，信用卡結欠年息可高達30多厘，一旦未能全數清還，利息便會持續累積。投委會舉例，假設欠下20,000元卡數，月息2.5%、實際年利率35%，如果每月只繳付最低還款額，即使沒有新增簽賬，亦可能需要26年才能還清，累計利息高達47,000元，比原本欠款高出一倍有多。

至於婚禮理財，投委會建議新人在籌備前與伴侶商量婚禮形式、規模及開支預算，將各項支出按重要性排序，並盡早預訂婚宴場地，以便控制成本。

投委會亦提醒，婚禮只是婚姻生活的開始，婚後仍須面對住屋、日常生活及家庭儲蓄等長遠開支。新人應坦誠討論雙方財務狀況，並儲備約3至6個月生活開支作應急之用。

（Threads@debt.ceoy）