每逢秋冬與季節交替，由諾如病毒（Norovirus）引發的急性腸胃炎便會在社區爆發，1人感染，全家輪流上吐下瀉的情況屢見不鮮。家庭醫學專科醫生與公共衞生機構一再警告，諾如病毒屬於無脂質外殼病毒（Non-enveloped virus），結構頑強，日常使用的75%酒精搓手液或酒精噴霧對諾如病毒無效，若家居清潔步驟出錯，容易令病毒在全屋擴散。



每逢秋冬與季節交替，由諾如病毒（Norovirus）引發的急性腸胃炎便會在社區爆發，1人感染，全家輪流上吐下瀉的情況屢見不鮮。（Unsplash圖片）

諾如病毒能在家中存活多久？

根據美國克利夫蘭診所（Cleveland Clinic）發布的臨床健康教育指引，諾如病毒在塑膠、不銹鋼等硬質表面上的存活時間可超過2星期。即使是地毯、布藝梳化等軟性表面，病毒依然能存活數天至1星期。更棘手的是病毒的「排毒期」，諾如病毒在患者症狀消失後糞便仍可持續排出病毒達2星期甚至更久。為減低傳播風險，康復者在症狀完全消退後的至少48小時內，切勿為他人準備食物或照顧幼童與長者，以免交叉感染。

諾如病毒在患者症狀消失後的糞便排毒期可持續2星期甚至更久。（Unsplash圖片）

清理嘔吐物為何嚴禁使用地拖？

家中一旦有人突然嘔吐，不少人的第一反應是用地拖直接清理，但這是極其危險的做法。香港衞生防護中心（CHP）的官方防範指引中明確警告，切勿以地拖清理嘔吐物。由於地拖的纖維難以徹底消毒，來回擦拭會將高濃度的病毒顆粒均勻塗抹至全屋地板。此外，嘔吐過程產生的微細氣溶膠（Aerosols）會在空氣中短暫懸浮，清理時若無妥善防護，易被口鼻吸入導致感染。

家中一旦有人突然嘔吐，不少人的第一反應是用地拖直接清理，但這是極其危險的做法。（AI生成圖片）

正確的緊急清理4步驟

1. 穿戴防護：清理前務必戴上即棄手套與外科口罩，並安排其他家庭成員（尤其是長者與幼童）遠離受污染區域。



清理前務必戴上即棄手套與外科口罩，並安排其他家庭成員（尤其是長者與幼童）遠離受污染區域。（AI生成圖片）

2. 由外向內吸除：使用大量即棄紙巾或吸水力強的抹布，從污物邊緣向中心小心抹走嘔吐物或糞便，切忌大力擦拭導致污物飛濺。



3. 密封棄置：清理完成後，立即將沾有污物的紙巾與手套等放入垃圾袋並緊密紮好，確認完全密封後才棄置。



清理完成後，立即將沾有污物的紙巾與手套等放入垃圾袋並緊密紮好，確認完全密封後才棄置。（AI生成圖片）

4. 消毒並保持通風：清走污物後，必須使用1:49稀釋家用漂白水徹底消毒受污染表面，期間應打開窗戶，確保室內空氣流通。



漂白水比例與停留時間有何講究？

清走污穢物後，消毒是關鍵一步。美國疾控中心（CDC）的預防指引強調，含氯漂白水能有效消滅諾如病毒。針對不同程度的污染，各地衞生機構制定了精準的漂白水稀釋與停留時間標準。

1.一般家居表面（1:99比例）：門柄、電燈開關、水龍頭、座廁沖水掣等經常接觸的家居表面，應使用1:99稀釋家用漂白水擦拭。

2.嚴重污染區域（1:49比例）：地面或直接沾染嘔吐物及排泄物的浴室範圍，須將漂白水濃度提升至1:49。

3.電子產品表面：手機屏幕、平板電腦及遙控器等，可用適用於屏幕的消毒濕紙巾擦拭，以免損壞裝置。

門柄等日常高頻接觸物體的表面，應使用1:99稀釋家用漂白水擦拭。（AI生成圖片）

將稀釋漂白水塗抹至物體表面後，不能立刻用清水抹洗。美國疾控中心要求，漂白水必須在表面停留至少5分鐘；香港衞生防護中心則建議靜置15至30分鐘，確保病毒結構徹底瓦解。時間一到，再用清水抹拭並抹乾。

床單、衣物與布藝梳化如何徹底消毒？

諾如病毒同樣會依附在患者的睡衣、被褥與毛巾上。根據香港衞生防護中心（CHP）的消毒指引，受污染的衣物與床單在清除污物後，可先在1:49稀釋漂白水中浸泡30分鐘，再徹底清洗。

受污染的衣物與床單在清除污物後，可先在1:49稀釋漂白水中浸泡30分鐘，再徹底清洗。（AI生成圖片）

若衣物材質無法承受漂白水，可直接放入洗衣機，並設定「最長洗衣程序」，配合洗衣液與60°C以上熱水進行清洗。處理時應戴上手套，切勿在空氣中大力抖動，以免病毒顆粒揚起擴散。衣物洗淨後立即放入乾衣機，以「最高溫度設定」烘乾，利用高溫物理滅活病毒。無法機洗的布藝梳化或厚重地毯，建議使用高溫蒸氣清潔機（Steam cleaner）進行深層熱力消毒。

清潔完畢後還有哪些防疫盲點？

大掃除結束後，所有可重複使用的清潔工具，應浸泡在1:49稀釋漂白水中30分鐘，沖洗並自然風乾後才可再次使用。在整個清潔與康復期間，全家人洗手應改用番梘與流動清水搓洗至少20秒，放棄依賴酒精搓手液。

在整個清潔與康復期間，全家人洗手應改用番梘與流動清水搓洗至少20秒，放棄依賴酒精搓手液。（AI生成圖片）

克利夫蘭診所醫生高德曼（Matthew Goldman）在評估家庭傳播風險時直言：「遏止諾如病毒擴散的關鍵在於嚴格的衞生習慣，規律洗手、使用漂白水消毒，以及患者在有症狀期間避免為他人準備食物，這三項措施缺一不可。」