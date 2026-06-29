冷氣機濾網每3周清洗　可省電10%！　台電點名清洗濾網2大NG行為

夏日來臨，冷氣機成為了家家戶戶必備的消暑救星，但開冷氣就意味著要面臨高昂的電費，台電過去曾分享「定期清洗濾網」技巧，既能高效製冷還能省電，1年下來可以節省10%用電量。不過清洗濾網也有講究，清洗不當會導致濾網脆化或變形，影響濾網使用壽命，台電點名清洗濾網2大NG行為。



吹冷氣想省電，冷氣濾網一定要清洗，台電建議，每2至3周定期清洗冷氣濾網，1年下來可以節省10%用電量。（AI生成圖片）

濾網清洗得當 1年可節省10%用電量

台電電力粉絲團曾在Facebook發文分享，吹冷氣想省電，冷氣濾網一定要清洗，台電建議，每2至3周定期清洗冷氣濾網，1年下來可以節省10%用電量，平均下來1天可以省0.47度電，而且清洗到位不僅能提升冷氣效果，空氣品質也會變得更好。

濾網上積累髒污，會使製冷效果變差，降溫也會變慢，還更加耗電。（AI生成圖片）

清洗濾網2大NG行為：大力刷、曬太陽

台電說明，因為冷氣是由熱空氣吸入後，再送出冷氣，空氣中的灰塵和細菌會卡在濾網和通風口，濾網上積累髒污，會使製冷效果變差，降溫也會變慢，還更加耗電。

為了使濾網更乾淨，台電提出了2個清洗濾網的禁忌，切勿大力刷，不可曝曬；太硬的刷具或者太用力刷都可能導致濾網破裂，直接曝曬在太陽底下會使濾網變形或脆化。

關於清洗濾網的正確方法，台電給出以上建議。（Facebook@台電電力粉絲團）

正確清洗濾網步驟

關於清洗濾網的正確方法，台電給出以下建議

1） 使用軟毛刷清洗；用清水或者中性清潔液，不可使用化學藥劑或熱水清洗。



2） 洗乾淨後用軟布擦乾或者陰乾再裝回冷氣。



3） 定期清洗濾網，建議2至3周清洗1次，灰塵多的地方可視情況增加清洗頻率。



台電提醒，如果遇到不能水洗的濾網，建議使用吸塵器清潔或者視情況更換濾網。

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乘搭公共交通工具時，每位乘客理應只能佔用1個座位，但總有人不守規矩。有香港男生在Threads發文表示，日前乘搭九巴時坐在上層最後一排最右邊座位，其後有1名白衣大媽同樣坐在該排，卻將白色長身袋放在凳上，連同她坐下，形成「1人霸4凳」情況。另外，該名大媽明明坐在最左邊位置，與樓主相距4個座位，卻走到樓主範圍「搞（關閉）個冷氣風口」，令樓主感到受騷擾，要自行再次打開冷氣風口。



白衣大媽坐巴士上層最後一排座位，卻將白色長身袋放在凳上，連同她自己坐下，形成「1人霸4凳」情況。（Threads@landscapejacka圖片）

網民批評：當正係自己屋企

帖文引來許多網民討論，「原來坐我後面個老人家熄我個冷氣都唔係最戇居，你𠵱個隔成條街搞你先係真戇居」、「當正係自己屋企」、「唔該畀4個人錢」。

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