是噪音令人不滿，還是上海人刻意歧視外地人？上海一間酒店健身房近日有顧客爆發衝突，1名女住客在跑步機上運動期間，因擔心獨自在隔壁房間的女兒找不到自己，便喊了女兒3聲，沒料到旁邊1名女子未作任何提醒下，直接上前關掉她的跑步機，然後厲聲斥責，先自稱「老上海人」，再怒吼「不准外地人隨便叫」，更直言「我對你就是有人身攻擊」。



事件影片經內地媒體發布後登上微博熱搜，涉事媽媽認為如果自己聲量大，對方可以提醒，但不該辱罵。網民則批評擅自煞停運行中跑步機，恐危及使用者安全，同時亦有人質疑事件真偽。



女住客因擔心獨自在隔壁房間的女兒找不到自己，便喊了女兒3聲，沒料到旁邊1名女子未作任何提醒下，直接上前關掉她的跑步機。（AI生成圖片）

呼喚女兒3聲後遭強關跑步機 對方自稱「老上海人」

根據《中華網》報道，事發於上海一間酒店的健身房，當時1名女住客正在跑步機上跑步，女兒獨自在健身房相鄰的休息區（或稱兒童遊樂區），她因視線受阻擔心孩子找不到自己，便以正常音量喊了女兒小名3次。影片描述，旁邊1名女子沒有半句提醒，直接上前煞停正在運轉的跑步機，並當面厲聲斥責。

事發於一名女住客正在跑步機上跑步，女兒獨自在隔壁房間，她擔心孩子找不到自己，便以正常音量喊了三聲女兒。（《中國北方》影片截圖）

旁邊1名女子沒有半句提醒，直接上前煞停正在運轉的跑步機，並當面厲聲斥責。（《中國北方》影片截圖）

遭關掉跑步機的女住客事後形容：「旁邊一個大姐直接衝過來關了我的跑步機，指責我是外地人，說我沒有質素。」影片中，斥責者自稱「老上海人」，怒轟「不准外地人隨便叫」，被問到是否人身攻擊時，她更直言「我對你就是有人身攻擊」。

斥責者自稱「老上海人」，怒轟「不准外地人隨便叫」。（《中國北方》影片截圖）

影片中，斥責者自稱「老上海人」，稱「不准外地人隨便叫」。（《中國北方》影片截圖）

影片中，斥責者自稱「老上海人」，稱「不准外地人隨便叫」，被問到是否人身攻擊時她更直言「我對你就是有人身攻擊」。（《中國北方》影片截圖）

外地人不是原罪，當媽媽也不是錯。 涉事女子

《澎湃新聞》亦報道，被責罵的女子回應稱，對方若覺得聲音大，可以直接提醒，不應辱罵，她並表示若對方好好提醒，自己必然配合克制。「外地人不是原罪，當媽媽也不是錯。」這句話在評論區被大量轉發，成為網民表態的焦點。

涉事女子回應稱，對方若覺得聲音大，可以直接提醒，不應辱罵。（《中國北方》影片截圖）

網民直指兩方都有不對：保持安靜有理 煞停機器有險

網民對事件有不同看法，少數意見認為健身房屬需要保持安靜的公共場所，高聲呼喊確有不妥，規則面前應互相體諒。

少數意見認為健身房屬需要保持安靜的公共場所，高聲呼喊確有不妥，規則面前應互相體諒。（《中國北方》影片截圖）

更多留言則直斥出手的女子不當，認為覺得吵可以輕聲提醒或找酒店職員協調，擅自關掉正在運作的跑步機，是極具潛在殺傷力的危險行為。根據多項運動傷害臨床研究，若突遭外力強行中斷履帶轉動，使用者的本體感覺反應時間不足，極易造成重心失控向前撲倒撞擊控制台，或被履帶反衝向後甩飛，容易受重傷。更有網民批評把噪音糾紛上升為地域對立，是以「維護秩序」之名行羞辱之實。

更多留言則直斥出手的女子不當，認為覺得吵可以輕聲提醒或找酒店職員協調，擅自關掉正在運作的跑步機，是極具潛在殺傷力的危險行為。（微博@百姓關注影片截圖）

地域標籤以外 網民質疑影片是否擺拍

隨着影片在社交媒體持續擴散，網上亦出現質疑聲音，認為對方言行過於極端刻板，橋段貼合博取流量的固定套路，懷疑是刻意虛構「外地人與本地人對罵」製造地域對立以博取點擊率。截至目前，未有官方機構或涉事酒店證實影片真偽，雙方身份亦未經獨立核實。

影片在網上出現質疑聲音，認為對方言行過於極端刻板，橋段貼合博取流量的固定套路，懷疑是「造假擺拍」製造地域對立。（《中國北方》影片截圖）

無論影片真偽如何，影片內容折射的公共議題卻是真實的，公共場所的音量分寸該如何拿捏，糾紛應否由溝通而非發難解決，以及任何人都不應以地域身份為他人劃線。