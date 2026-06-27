杭州男做gym被嫌「汗太臭」 健身房送其它家健身房會籍求他走

浙江杭州一名施姓男子靠著多年運動，成功從125公斤減重至80公斤，如今為了維持體態，每週固定前往健身房運動五次。不過，他近日卻遭健身房主動取消會籍、退還剩餘費用，甚至還加送其他健身房3個月會員卡，原因竟是「汗味太重」，引發外界熱議。



男子自認勤擦汗仍被嫌「味道太濃」

根據《1818黃金眼》報導，施先生於2025年5月花費6388元人民幣（約29938元新台幣）辦理三年會員，原本可使用至2028年4月。然而近期健身房主動通知退卡，除退還未使用的會費外，還提供另一家健身房3個月免費會員，希望他改往其他場館運動。

杭州施姓男子遭健身房主動取消會籍、退還剩餘費用，還加送其他健身房3個月會員卡，原因竟是「汗味太重」。（微博@1818黃金眼）

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健身房工作人員表示，施先生運動時大量流汗，加上身上散發濃烈氣味，不少會員長期反映，只要他經過或使用過器材，附近就會瀰漫明顯異味，尤其夏天進行跑步等有氧運動時，旁邊的跑步機甚至沒有人願意使用，已影響其他會員的運動權益，因此才決定終止其會員資格。

對此，施先生坦言自己確實容易流汗，但否認未做好清潔。他表示，每次運動都會攜帶兩、三條毛巾擦拭汗水，也會在器材上鋪設一次性毛巾，盡量避免影響他人。他強調，這間健身房距離住家最近，希望能持續在此運動，不希望因氣味問題遭拒於門外。

店方則透露，曾嘗試安排施先生至較偏內側區域運動，但仍未改善其他會員的抱怨，因此最終採取退費並贈送其他健身房季卡的方式處理，希望兼顧所有會員的使用感受。

健身房工作人員表示，施先生運動時大量流汗，不少會員長期反映，只要他經過或使用過器材，附近就會瀰漫明顯異味。（微博@1818黃金眼）

事件曝光後，引發網友熱烈討論，有人猜測施先生可能有狐臭等體味問題，建議尋求醫療協助；有人認為健身房直接送競爭對手會員卡的作法相當罕見，笑稱是：

把問題丟給同行。

也有人認為健身房在兼顧多數會員權益下，確實面臨兩難。

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