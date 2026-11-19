江蘇江南大學近期推行學分制度改革，容許學生憑雅思（IELTS）、托福（TOEFL）等英語考試成績豁免修讀大學英語課，並將該科由必修轉為選修，一度在內地社交平台引發「弱化英語」的爭議。



校方於11月18日澄清，新制並非取消英語課，學生可憑相關成績申請免修，不符合條件仍須上課。內地多所大學近年亦陸續探索類似改革，學者指人工智能（AI）時代大學英語教學勢必調整。



江南大學教務處長黃鋒林11月14日在大學研討會上透露，校方將總學分降低，大學英語全部改為選修。（網上圖片）

校方於11月18日澄清，新制並非取消英語課，學生可憑相關成績申請免修，不符合條件仍須上課。（AI生成圖片）

削總學分至逾140個 推英語成績豁免機制

據內地媒體《九派新聞》報道，華東理工大學於11月14日主辦「智啟新空間·共育新生態」高校未來學習中心建設研討會，與會學者普遍認為AI時代的大學學分制度有調整空間。江南大學教務處長黃鋒林在會上介紹，學校進行了制度性改革，把本科總學分從170壓縮至逾140個學分，把選課自主權交還學生，大學英語全部改為選修，四六級、雅思、托福和競賽成果都能認定學分。言論流出後迅速登上熱搜，部分網民質疑此舉削弱英語地位，亦有意見支持按學生實際需要修讀外語。

江南大學教務處長黃鋒林在會上介紹，學校進行了制度性改革，把本科總學分從170壓縮至140個。（網上圖片）

江南大學教務處長黃鋒林在會上介紹，學校進行了制度性改革，把選課自主權交還學生，大學英語全部改為選修，四六級、雅思、托福和競賽成果都能認定學分。（微博@海量財經影片截圖）

校方澄清：未達標仍須上課 設四級修讀模式

面對輿論關注，江南大學教務處11月18日回應傳媒查詢時澄清，相關政策是指學生可透過四六級、雅思、托福等成績申請免修，若不符合免修條件仍須按規定上課。

江南大學教務處11月18日回應傳媒查詢時澄清，相關政策是指學生可透過四六級、雅思、托福等成績申請免修，若不符合免修條件仍須按規定上課。（微博@海量財經影片截圖）

據該校外國語學院官方公眾號，校方於今年9月20日已發布2026學年入學新版大學英語課程細則：開設英語競賽班及A、B、C類四類平行培養路徑。學生憑四六級、雅思、托福、跨文化能力考試、國際人才英語考試及學科競賽獲獎成績，均可申請對應學期課程免修，直接認定學分及GPA（平均績點）。若學生持有多項達標成績，系統將按最高分者計算，並非劃一取消英語教學。

學生憑四六級、雅思、托福、跨文化能力考試、國際人才英語考試及學科競賽獲獎成績，均可申請對應學期課程免修，直接認定學分及GPA（平均績點）。（網上圖片）

多所內地大學跟進 學者：AI時代須培養跨領域人才

除江南大學外，內地近年亦有多所大學推行外語教學改革。據《中國青年報》報道，浙江師範大學在2026級本科方案中，把大學外語由8個學分減至6個學分，實行分級教學。廣州大學允許學生以托福、雅思、GRE或六級成績申請免修。河北師範大學今年3月完成2025級免修申請，符合條件的4,686名學生中有4,046名選擇直接認定學分、改讀其他課程。

廣州大學允許學生以托福、雅思、GRE或六級成績申請免修。（網上截圖）

河北師範大學今年3月完成2025級免修申請，符合條件的4686名學生中，4046名選擇直接認定學分、改讀其他課程。（河北師範大學官網截圖）

廈門大學經濟學院副教授丁長發向《第一財經》分析，學生英語水平差異顯著，須分級分類教學。加上AI發展對語言應用與學習影響很大，高校須培養多元技能人才，英語教學亦須相應變革。