大學男生疑喜歡上女教師，惟遭女方拒愛後，涉騷擾女老師超過一年，包括向老師發恐嚇訊息，及到老師家附近作滋擾行為。他被捕後稱因覺女老師與其他學生有來往感到被背叛。



男生今（18日）在觀塘裁判法院承認刑事恐嚇及普通襲擊罪，辯方求情指被告是「隱青」，已自閉家中6年，因不懂處理感情事而「有啲誤會」。署理主任裁判官李志豪指，案情非常嚴重，尤其是對事主帶來的驚嚇，把案押後至12月16日判刑，以候被告的感化及心理報告。



被告黃靖康（28歲，無業）被控一項刑事恐嚇及一項普通襲擊罪。控罪指，他在2025年3月25日至2026年8月11日在港威脅女子X會使她遭受損害，意圖使她受驚；以及在2026年5月4日，在香港將軍澳某地方，襲擊女子X 。

被告黃靖康(右)。(陳蓉攝)

事主曾向被告表明是師生關係

案情指，女事主X是一名老師，她在2023至2024學年曾任教被告。被告曾與同學一起到事主家聚會，並知道其住址。約在2024年8月，被告向事主示愛遭拒絕，X強調二人僅師生關係，被告其後繼續以各社交平台聯絡事主。

被告發恐嚇訊息並附上帶血紙巾

被告在2025年3月25日開始對事主感到憤怒和不滿，並干涉其生活，包括威脅會對她作出襲擊及損害其聲譽的行為，又指要和事主「一齊死」、「我實搞死你，一定打X柒你，你幾時死？」、「唔會俾你安全、用盡方法玩死你」，並在訊息中附上帶血紙巾的圖片。

被告在事主家附近出現

至今年5月4日，被告出現在事主住所附近，並突然靠近及捉住她的手，事主受驚跌倒。事主用手機拍攝片段，可見她倒在地上、受驚全身顫抖，叫被告不要行近，而被告在她前方，並嘗試談及二人關係。

被告認為與事主有模糊的關係

警方介入後，被告未有停止其行為，至今年8月11日被捕，並在警誡下保持緘默，其後在錄影會面中承認犯案。他表示，他相信自己在2024年2月開始與事主有模糊的關係，及後知道她和其他學生有來往，感到受侮辱及被背叛。

隱青自閉家中6年

辯方求情指，被告是大學生，現時單身，因不懂處理感情而「有啲誤會」，已深感悔意。辯方又指被告是「隱青」，曾在家中自閉6年，現已接受精神科及心理治療，有正視其行為錯誤及想解決問題，希望法庭考慮他初犯及認罪，考慮判處非監禁式刑罰。