香港理工大學（理大）於11月16日假合和酒店合和大禮堂舉行2026籌款晚宴，以「扎根教育·科技致遠·人才領航」為主題，邀得逾900位嘉賓，包括理大校友、贊助人、社會賢達及業界夥伴聚首一堂。晚宴共籌得港幣逾4,100萬元，將用於支持理大學術及科研發展。



主禮嘉賓與一眾理大校董會及顧問委員會成員、晚宴籌委會成員及大學代表一同舉杯祝酒。

晚宴啟動儀式由香港特別行政區政府財政司副司長黃偉綸、教育局副局長施俊輝，聯同理大校董會主席林大輝、校長滕錦光、理大基金主席張心瑜、大學顧問委員會主席顏吳餘英、理大顧問委員會名譽主席鍾志平、晚宴籌委會主席鄺美雲、常務及學務副校長黃永德、高級副校長（研究及創新）趙汝恒及副校長（行政及拓展）張亮，以及晚宴至尊贊助伯恩光學控股有限公司副總裁楊俊光、旭日集團副董事長兼總經理楊勳，及建滔集團有限公司主席張國榮一同主持。

明年迎建校90周年 理大基金主席：聚焦新經濟

滕錦光代表理大衷心感謝晚宴來賓，並指理大致力通過教育、科研和知識轉移，培育人才、貢獻社會。他表示，理大積極以「第四代大學」為發展方向，邁向「需求推動、問題導向、學科交叉、產教融合」的辦學模式，讓科研和教育服務社會和國家所需。他續指，明年理大將迎來建校九十周年，衷心感謝社會各界對理大的支持，協助推進各項科研工作、培育新一代人才，並誠盼各界繼續支持理大，推動具影響力的科研與創新，為香港、國家和世界的發展作出更大貢獻。

張心瑜表示，自今年7月1日接任理大基金主席以來，深感榮幸，亦深知責任重大。她指過去十二年見證基金匯聚眾多深信「教育能夠改變未來」的善長，推動理大前沿科研，並將學術突破轉化為造福社會的成果。適逢理大明年邁向九十周年，基金將善用管治委員會各成員的經驗與資源，聚焦人工智能與新經濟，凝聚社會力量培育具全球視野的未來領袖，並秉持「開物成務 勵學利民」的精神，為香港創科發展及國家繁榮貢獻力量。

晚宴籌委會成員組成敲擊樂團帶來震撼全場的擊鼓表演。

晚宴拍賣七珍品 善款全捐學術與科研發展

晚宴一大焦點落在慈善拍賣會上。由陳正欣、黃湘鈴、鄺美雲、陸一飛、中華老字號·新寶堂陳皮、悲鴻靜文藝術研究中心捐出七項珍貴藏品，包括名酒、水墨畫、字畫、漢畫、瓷藝作品及五十年新會東甲陳皮等。拍賣所得款項將全數用於支持理大學術及科研發展。

晚宴尾聲由鄺美雲致辭作結，她表示，明年理大將迎來建校九十周年，既是重要的里程碑，亦是邁向未來的新起點，深信在各界持續支持下，理大定能將科研成果轉化為造福社群的實際應用，培育更多具承擔和創新精神的新一代。