中國國家主席習近平11月18日在深圳，會見來華出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭），兩人共進工作午餐後繼續深入交流。據克里姆林宮消息，本次會談聚焦中俄新時代全面戰略協作夥伴關係發展前景，以及多項國際與地區議題。會談結束後，普京前往深圳北理莫斯科大學進行訪問並發表講話。



據新華社報道，習近平指出，今年是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年，也是《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年。中俄關係既「風雨不動安如山」，又「風物長宜放眼量」，為變亂交織的世界提供了更多穩定性和確定性，樹立了平等相待、相互尊重、重信守義、合作共贏的新型大國關係典範。面向未來，雙方要常葆開拓進取的活力，不斷發掘新時代中俄關係的潛力和內涵；堅持腳踏實地，深化兩國全方位合作；堅定扛起大國應有的責任和擔當，引領和推動世界多極化和國際關係民主化。

2026年11月18日，中國國家主席習近平在深圳，會見來華出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭），兩人共進工作午餐後，繼續深入交流。（俄羅斯衛星通訊社）

習近平強調，雙方要發揮兩國政府、立法機構、軍隊、黨際交往機制作用，確保兩國元首達成的共識得到有效落實。中俄務實合作兼具相互信任的政治優勢、發展振興的共同目標、互利共贏的底層邏輯，應做優做強現有合作，鞏固存量，拓展增量。提供更加穩定、可預期的投資和營商環境，保護好兩國企業合法權益。中俄的發展同亞太的發展緊密相連，亞太經合組織是加強合作的重要平台。中方願同包括俄方在內的亞太大家庭一道，共謀亞太繁榮發展大計，攜手構建亞太共同體。

2026年11月18日，中國國家主席習近平在深圳，會見來華出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）。（新華社）

普京表示，熱烈祝賀中國共產黨二十屆五中全會成功召開。今年以來，我同習近平主席舉行4次卓有成效的會晤，推動俄中關係保持良好發展勢頭，雙方高層交往密切，雙邊貿易額再上新高，各領域務實合作取得長足進展，俄中教育主題年活動廣泛開展，免簽政策極大促進兩國人員往來。

普京又指，俄方願同中方加強「背靠背」戰略協作，總結經驗、規劃未來，深入拓展貿易、能源、教育等領域合作，擴大人文交流，更好造福兩國人民。祝賀中方在深圳成功舉辦亞太經合組織領導人非正式會議。俄方願同中方促進亞太地區發展合作，共同推進世界多極化進程，推動構建更加公正合理的全球治理體系，為維護國際關係穩定發揮重要作用。

2026年11月18日，中國國家主席習近平在深圳，會見來華出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）。（新華社）

據克里姆林宮消息，普京還對在深圳會面表示欣喜，稱讚深圳發展成就，認為這座高速發展的城市是中國繁榮的象徵，肯定其發展經驗極具參考價值。

普京還提到，中俄貿易額連續多年突破2000億美元（約1.57萬億港元），今年有望繼續增長；兩國外交協作順暢，致力建構更公正的多極秩序，保障亞太和平繁榮是雙方共同目標。免簽政策亦帶動兩國旅遊客流上升43%。

另外，俄羅斯衛星通訊社報道稱，普京在雙邊會談後，前往深圳北理莫斯科大學訪問並發表講話，與師生互動，參觀校內人工智能機械人等科研成果。該校是中俄首所聯合大學。

普京此番在深圳行程緊湊，後續還將出席中俄美首次三方會晤及APEC峰會相關活動。