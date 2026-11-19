密碼管理服務NordPass近日公布「2026年最常用密碼Top 200」，研究團隊分析了2025年9月至2026年9月期間公開的外洩資料和暗網資料庫中外洩的密碼，在44個國家及地區中，多數地方排名前3名的密碼都是由簡單的組合構成，其中「123456」在外洩資料中出現超過723萬次，這組密碼過去8年中，有7年位居榜首，如今再次成為全球最常使用的密碼。令人意外的是台灣，最常見的依然是「123456」，位居第一，不過第二名卻是略為陌生的「a88888888a」。



全球最常見密碼 「123456」又排名第一

根據NordPass公布的第8版「最常見密碼Top 200」調查，全球前十名的常見密碼，依序為123456、admin、12345678、123456789、1234、12345、password、Aa123456、Pass@123與1234567890。位居冠軍的「123456」出現超過723萬次，而第二名的「admin」則約446萬次，第3名「12345678」約295萬次。

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台灣第2名有點意外

令人意外的是台灣的常見密碼排行，第一名同樣為「123456」，出現2萬8474次，但第二名有些令人意外「a88888888a」，出現1萬5580次，第3名「admin」出現1萬4516次，其餘則依序為1qaz2wsx、1234、12345678、zxcv0000、abc123、abcd1234與0000。

簡單好記卻易被攻破

NordPass指出，用戶偏愛簡單易記的密碼，但這卻會危及自身的網絡安全。對此，NordPass建議，一組強密碼應該包含15個字符，並且混合使用大小寫字母、數字和特殊符號。也要確保每個帳戶的密碼不重複使用，這樣的話，即使其中一個帳戶遭盜用，也能確保其他帳戶的安全；可檢查所有帳戶是否存在陳舊或易受攻擊的密碼，將其升級為全新、更安全的密碼組合。

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