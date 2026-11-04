2026全球最聰明學生排名出爐　東亞稱霸前六席　香港名次高於英國

「台灣公共政策網路參與平臺」指出，台灣中小學生平均在校及上課時間長達約9.5小時，常被指為全球第一。近日，「全球最聰明學生的國家與地區」排名出爐，前6名全由東亞國家與地區包辦，其中台灣表現亮眼，榮登季軍寶座。



東亞教育優勢顯著 中國4地奪冠、台灣第三名

根據經濟合作暨發展組織（OECD）公布的最新PISA 2025測驗結果，外媒《Visual Capitalist》針對全球91個參與教育體系的15歲學生學業表現進行統計，並將數學、科學及閱讀三科採相同權重計算平均分數，公布了全球最聰明學生的國家與地區排名。

全球「最聰明學生」排名出爐 東亞稱霸前六席 香港名次高於英國（01製圖）

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在這項備受關注的全球排名中，東亞教育體系展現出強大的學術優勢，前6名全由東亞國家與地區包辦。其中，中國參與測驗的北京、上海、江蘇及浙江4個地區以平均578.7分高居全球第一，其數學拿下612分、科學597分，雙雙居冠，閱讀則為527分。專家提醒，這個成績僅代表以上4個相對富裕的參賽地區，並不能直接代表全中國學生的平均水準。

位居次席的是新加坡，平均552.7分（數學563分、科學560分、閱讀535分），其中閱讀成績為所有參賽體系中最高。值得關注的是台灣在此次評比中的表現，以平均531.3分（數學546分、科學540分、閱讀508分）奪下全球第3名，三科表現也全面進入全球前段班，超越了日本（第5名，522分）與南韓（第6名，516.3分）。緊隨台灣之後的第4名則是澳門，平均分數為530.3分，與台灣僅有一步之遙。

報告分析指出，東亞教育體系之所以能取得如此優異的成績，通常歸功於對學術紀律的重視、嚴格的課程設計、教師的專業發展以及家長的高度期望，文化上普遍具備重視努力與成就的態度。

非洲面臨結構性挑戰 歐美教育下滑

至於此次排名前40並無非洲國家，聯合國教科文組織認為，基礎設施不足、教師短缺、教育機會不均等以及貧窮仍是主要挑戰。此外，性別差異也至關重要，在一些地區，女孩面臨早婚、家務和完成學業等方面的額外障礙，教育投入以及資源能否有效地惠及弱勢學生，都會深刻影響他們的學習機會。

歐美方面，愛沙尼亞以511.3分排名第7，香港、英國與紐西蘭分列第8至第10名。加拿大以495分排在第11名，而美國則以485分落居第16名。布魯金斯研究所（Brookings Institution）的分析指出，美國學生的測驗成績自2010年代起便持續下滑，新冠疫情造成的學習中斷更進一步加劇了這項問題。除了疫情帶來的學習損失外，社會經濟差距擴大、長期缺課以及教師短缺，也成為當前北美教育體系面臨的主要挑戰。

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