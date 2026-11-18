泰晤士高等教育（THE）與施密特科學研究員項目（Schmidt Science Fellows）今日（18日）公布最新「跨學科科學排名2027」，今年共有1,058所大學上榜，數量創新高。香港共有3所大學躋身全球二十強，當中香港大學與新加坡南洋理工大學並列全球第7位、全港第1；城市大學則位列全球第16位、亞洲第5名及全港第2；科技大學排全球第18位、全港第3。



泰晤士高等教育（THE）「跨學科科學排名2027」於今日公布，城市大學位列全球第16位、亞洲第5名及全港第2。（資料圖片）

港3校躋身全球廿強 城大「投入」指標獲93分

「跨學科科學排名」從研究項目的三個階段評估大學表現，包括「投入（Inputs）」（資助）、「過程（Process）」（成功標準、設施、行政支援和晉升過程）及「產出（Outputs）」（出版刊物的數量及比例、研究質量和聲譽）。今年全球三甲依次為美國麻省理工學院、新加坡國立大學及美國史丹福大學。

城大在今次排名位列全球第16位、亞洲第5及全港第2，當中在「投入（Inputs）」指標取得93分（滿分100分），維持高水平表現。城大表示，成績反映大學持續投放資源推動跨學科科研發展的承擔與成果。

城市大學於泰晤士高等教育（THE）「跨學科科學排名2027」中取得全球第16位、亞洲第5及全港第2，評分之中更於「投入（Inputs）」指標取得93分（滿分100分）。

設多間跨學科研究院 新學年推法律與AI雙學位

城大指，大學近年積極推動跨學科科學研究，先後創立多所研究院及學院，包括城大創新學院、數碼醫學研究院、人工智能與科學研究院、材料科學創新研究院，以及未來學習研究院等，以加速為迫切的全球議題提供解決方案。

課程方面，城大將於2027/28學年開辦全新「法律學學士與理學士（計算機科學）（專修：人工智能）」雙學位課程，培育兼具法律與人工智能專業的人才，應對科技驅動下的法律挑戰。

城大於THE跨學科科學排名2027位列全球第16位、亞洲第五。

31學者登 ScholarGPS 名單 263人列全球首2%科學家

城大又引述多項近期國際學術評比結果，指大學最近共有31位學者入選美國學術數據平台ScholarGPS最新公布的2026年「頂尖排名學者」（Highly Ranked Scholars）終身成就名單，入選人數為香港院校之冠，並在全國所有院校及機構中排名第一。

此外，美國史丹福大學上月公布的「2026年全球首2%頂尖科學家」名單中，按學術生涯引文影響力計算，城大共有263位學者上榜；而在2027年QS世界大學排名中，城大於「教員論文平均被引用次數」指標亦榮登全亞洲榜首及全球第二，僅次哈佛大學。