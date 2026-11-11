AI｜最新世界數碼及AI排名曝光　香港列全球第11位　亞洲排第4位

國際管理發展學院今日（11日）發布《2026年世界數碼及人工智能排名》，港府指，香港在70個經濟體中排名全球第11位，在亞洲則排名第4位，在2026排名的五個因素中，香港在「勞動力發展」、「效率」和「科技與基礎設施」的排名均屬全球前十名之內。



國際管理發展學院今日（11日）發布《2026年世界數碼及人工智能排名》，在70個經濟體中，香港排名全球第11位，在亞洲則排名第4位。（資料圖片）

《世界數碼及人工智能排名》加入更多AI相關指標

政府經濟顧問辦公室指，國際管理發展學院今年發布《世界數碼及人工智能排名》，取代過往的《世界數碼競爭力排名》，新排名加入較多人工智能相關的指標，相關排名建基於5個因素，包括「治理」、「科技與基礎設施」、「效率」、「勞動力發展」和「價值觀」，每個因素由3個子因素組成，即合共15個子因素。15個子因素共包含88項指標。

2022至2025年香港全球排名介乎第9位至第16位

據國際管理發展學院在《2026排名》中提供各經濟體在2022至2025年的回溯排名，香港於期內排名介乎第9位至第16位，而最新排名中，香港於70個經濟體排名全球第11位，在亞洲則排名第4位。

2026排名香港於勞動力發展排名第2位、效率排第5位

在5個因素中，香港於勞動力發展排名第2位、在效率排第5位、以及在科技與基礎設施排名第10位。在子因素中，香港在技術框架、做法及教育與培訓三個子因素中，均排名全球第一；在人才則排名第5位、社會取態排名第6位、監管框架排名第8位。

國際管理發展學院今日（11日）發布《2026年世界數碼及人工智能排名》，在70個經濟體中，香港排名全球第11位，在亞洲則排名第4位。（資料圖片/梁鵬威攝）

政府發言人：排名肯定香港是全球最具競爭力經濟體之一

政府發言人表示，相關排名肯定香港在數碼和人工智能發展方面是全球最具競爭力的經濟體之一，政府正循五年規劃提出的方向，全力推動香港發展成為國際創科中心，包括改善創科發展體制，構建三大創科園區、五大研發機構；亦會因地制宜推進新型工業化，構建具香港特色的新型工業化產業發展體系，並推動人工智能應用。

港深創科園區。（資料圖片/夏家朗攝）

沙嶺數據園區預計2032年或之前全面運作 提供算力為現時36倍

發言人又補充，政府正積極推進多項具體措施，包括持續推進香港微電子研發院、香港人工智能研發院及生命健康研發院的建設、籌建首個在港國家製造業創新中心等，已動工的沙嶺數據園區預計2032年或之前全面投入運作，屆時將提供每秒18萬千萬億次浮點運算次數（PFLOPS）的算力，相當於現時本港算力的36倍。

政府另已推出人工智能資助計劃，支援業界使用高效能算力進行前沿研究，並正改善數碼轉型支援先導計劃，以配對形式資助更多中小企業應用AI及網絡安全解決方案。政府亦持續建設數字政府，「智方便」已實現政府服務「一網通辦」，每日使用人次超過22萬，並接達超過1,400項政府和公私營機構網上服務及政府電子表格；AI效能提升組推動政府部門有效應用AI技術，至今已促成涉及13個部門共30個效能提升項目。

方保僑：香港有條件進一步將有關優勢轉化為實際的經濟和社會效益

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑也指出，排名充分肯定香港在數碼及人工智能發展方面的整體實力，亦顯示香港仍然是全球最具競爭力的經濟體之一。他指，香港在技術框架、做法及教育與培訓三個子因素更位列全球第一，也充分反映香港在人才培訓、科研基礎及企業應用方面的紮實根基。他認為，隨著政府推動人工智能加行動、提升算力基建等，香港有條件進一步將有關優勢轉化為實際的經濟和社會效益。

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