讓全球機迷苦等13年的大作《GTA 6》（《Grand Theft Auto VI》、《俠盜獵車手6》）於今日（2026年11月19日）正式登陸家用主機平台PS5及Xbox Series X|S，發售熱潮席捲全球之際，也在香港社交平台引起爭議。有網民發文質疑喜歡玩《GTA 6》的人是否旨在「滿足暴力傾向」及在遊戲內「殺人放火」，「鍾意玩《GTA 6》嘅人係咩心態？」。帖文迅速引來過百則留言反駁。其實不止香港，《GTA》系列近30年來在海外屢次觸發道德恐慌、法律訴訟及部份國家禁售風波。



萬眾期待的《GTA 6》推出，有打工仔聲稱會請假通宵打機。（《GTA 6》）

評GTA 6帖文惹議 網民反駁僅「虛擬宣洩」

有網民於Facebook群組「裁員炒人消息關注組」發帖，點名質疑GTA 6玩家心態「其實鍾意玩GTA6嘅人係咩心態？滿足暴力傾向 + 殺人放火 + 偷車同叫雞」，留言幾乎一面倒反駁樓主。

萬眾期待的《GTA 6》推出，有打工仔聲稱會請假通宵打機。（AI生成圖片）

網民認為玩家只是在做「虛擬宣洩」，「現實做唔到嘅嘢，唔係虛擬世界做？」，亦有網民笑稱最愛在遊戲內偷巴士駕駛，並非沉迷暴力。另一批留言則以其他遊戲作類比，反問「係咪要擔心玩《Call of Duty》嘅人先」及「打仗game又好鍾意殺人？」，認為單憑遊戲題材便將玩家標籤為具暴力傾向並不合理。網民又質疑內容離題，反問：「試討論GTA6同裁員有乜關係？」

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取消「路邊召妓」功能 官方有解釋

網民提及在遊戲內可以嫖妓的問題，與《GTA 6》實際設定已有出入。遊戲網站Shacknews報道，開發商Rockstar Games已證實新作正式取消自《GTA 3》延續至今的「路邊召妓」功能。官方就此回應，表示：

新作是關於「一對陷入困境、亡命天涯的戀人」，取消召妓是為配合傑森與露西亞的情侶敘事。

Rockstar North聯席主管Rob Nelson接受《衛報》訪問時表示，《GTA 6》是系列首次加入鼓勵『同理心』的機制，並設有『犯罪檔案』（Criminal Profile）系統，追蹤玩家犯罪的暴力程度。

GTA 6上市再被美國議員批評 南韓三輪審查險禁售

歐美政壇在《GTA 6》發售前夕也意見分歧，據TMZ記者在國會山莊附近進行的街頭訪問，共和黨田納西州眾議員Tim Burchett公開批評《GTA 6》令兒童對暴力麻木，更將遊戲比喻為「持槍搶車及射殺警察的教學指南」，但民主黨佛羅里達州眾議員Maxwell Frost隨即反駁稱「這只是遊戲」，並指其他國家同樣有售這款遊戲，卻未出現美國的槍械暴力問題。

在亞洲地區，審查焦點則落在裸露尺度，南韓遊戲內容分級委員會（GCRB）在審查《GTA 6》時，因不滿遊戲背景多次出現男性非玩家角色（NPC）全裸露出生殖器官，首次審議更一度出現3比3僵持，最終歷經三輪審查才於2026年10月16日以8比1通過成人分級，險些在當地遭遇禁售。

回顧GTA系列30年爭議 「熱咖啡」醜聞賠償逾2000萬美元

放眼整個《GTA》系列歷史，針對其暴力、色情及侵權內容的法律戰與禁售令從未停歇，當中不乏震動全球遊戲業界的指標性案件：

「熱咖啡」色情模組醜聞：2005年，模組玩家在《GTA: San Andreas》的遊戲檔案中，解鎖1個原本被隱藏但未刪除的性愛小遊戲「Hot Coffee」。事件引發美國政界猛烈抨擊，評級機構ESRB將遊戲由M級改判為AO（成人限定），導致多間大型零售商全面下架。



事件令Take-Two因回收產品損失約2,450萬美元，並於2006年與美國聯邦貿易委員會（FTC）達成和解。2009年，公司再以合共約2,010萬美元（大部分由保險公司承擔）了結一宗涉及『熱咖啡』及股票期權問題的股東集體訴訟。

反電玩律師連環提告遭除牌：美國佛羅里達州前律師Jack Thompson多年來將《GTA》視為頭號公敵，屢次將青少年暴力案件歸咎於該系列並向Take-Two提出巨額索償訴訟，更曾形容《GTA IV》是「自小兒麻痺症以來對美國兒童最嚴重的侵害」。不過，其連串訴訟均以失敗告終，Thompson本人亦於2008年因不當法庭行為遭佛州除牌。



泰國禁售與澳洲連鎖店下架：2008年，泰國一名18歲高中生殺害的士司機後，聲稱想測試現實劫車是否如《GTA IV》般容易，促使當地代理商停售並演變成全國封禁。

至2013年《GTA V》推出後，主線任務「By the Book」強制玩家對目標施以水刑及電擊，遭反酷刑組織Freedom from Torture痛批美化酷刑；2014年12月，澳洲逾4萬名民眾聯署抗議《GTA V》鼓吹針對女性的暴力，最終令澳洲大型連鎖店Target及Kmart宣布將遊戲下架。



Lindsay Lohan認為遊戲中的女角色使用了她的形象。（GTA V）

Lindsay Lohan認為《GTA V》盜用其外貌及生平。（ig＠Lindsay Lohan）

荷里活女星控告侵犯肖像權：荷里活女星琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）及真人騷女星Karen Gravano曾先後入稟控告《GTA V》盜用其外貌及生平。紐約州最高法院上訴庭於2016年以遊戲屬『虛構與諷刺作品』為由駁回兩宗訴訟。



2018年，紐約州上訴法院（該州最高司法機關）維持原判，駁回Lohan及Gravano的上訴。

不過，儘管爭議延續數十年，學術界及海外評論普遍指出，目前並無確鑿實證研究證明遊玩《GTA》會直接誘發現實暴力犯罪。