「只想活著玩到GTA6」25歲重病玩家不幸離世　離遊戲上市僅剩3周

由Rockstar Games打造的年度遊戲大作《俠盜獵車手6》（Grand Theft Auto VI，簡稱GTA6），即將於2026年11月19日正式推出。對於全球無數玩家來說，這是等待了超過十年的重要時刻，但令人遺憾的是，有些玩家最終還是沒能等到這一天。



今年8月，一名年僅25歲的美國玩家Jerry Fort（網路暱稱Void Only），曾因為身患重病，在TikTok上分享自己最大的心願：「我只想活著玩到《GTA6》。」這段影片當時感動了全球無數玩家，甚至引發大規模募款行動，希望能幫助他撐過難關。

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然而，近日卻傳來令人心碎的消息，Jerry的家人於11月2日證實，他已在10月29日不幸離世，得年25歲，距離《GTA6》正式上市，僅剩下短短3週。

「我只想活著玩到GTA6」

Jerry自17歲起便罹患間質性肺病（Interstitial Lung Disease），長達8年的時間裡，他持續與疾病奮戰，隨著病情逐漸惡化，最終必須接受肺臟移植手術，才有機會繼續活下去。

今年8月，Jerry在TikTok分享自己的病況，當時正在醫院接受治療的他，對著鏡頭說出自己最大的願望，就是能夠活到《GTA6》推出的那一天。對許多玩家而言，玩到一款期待已久的遊戲，或許只是生活中再平凡不過的事情，但對Jerry來說，這卻成為他努力活下去的動力之一。

這段影片隨即在網路上瘋傳，短短兩天便突破800萬次觀看，大量玩家紛紛留言替他加油，甚至有人希望R星能夠注意到他的故事，讓他有機會提前體驗遊戲。

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而Jerry的母親Paris Fort也透過募款平台GoFundMe發起名為「Help My Son Reach His Lung Transplant」的募款活動，希望籌措兒子接受肺臟移植、後續治療與康復所需的費用。

原先募款目標僅設定為1.5萬美元（約11.8萬港元），沒想到在全球玩家的熱情響應下，最終吸引約5,000筆捐款，累計金額超過9.6萬美元（約75.3萬港元），遠遠超出原本的目標。

不幸在遊戲上市前離世，家人含淚證實死訊

Jerry雖然努力接受治療，但在生命最後幾週，他的身體狀況卻急遽惡化，接連發生嚴重感染，甚至出現肺部出血等併發症。

醫生曾向家屬表示，Jerry的情況已經相當危急，並提出安寧照護的選項，但他最初仍選擇繼續接受治療，依靠包括人工心肺（ECMO）在內的醫療設備維持生命。

然而，到了10月28日，Jerry向家人表示自己已經準備好停止繼續奮戰。隔天，他的身體再次出現感染，器官功能也開始衰竭，最終在家人的陪伴下離開人世。

Jerry的家人在11月2日透過他的TikTok帳號公布死訊，並向過去幾個月所有幫助過他的人表達感謝。家屬回憶，Jerry在生命最後的日子裡，因為得到全球玩家的支持而感到非常幸福：

他真的很開心，他覺得自己的夢想正在一點一點實現。而且他也希望，未來能像大家幫助他一樣，去幫助其他人。

家屬也表示，Jerry最後走得相當平靜，已經不需要再承受疾病帶來的痛苦。

沒能等到GTA6，但他的故事將被玩家永遠記得

除了期待《GTA6》之外，Jerry生前其實也非常熱愛音樂創作，他一直希望能夠讓更多人聽見自己的作品，並透過音樂在世界上留下屬於自己的聲音。

家屬透露，Jerry對於自己在網路上獲得這麼多關注感到非常開心，也始終希望有一天能夠回報所有曾經幫助他的人：

他只是希望能把自己的音樂推廣出去，讓更多人認識他、聽見他的聲音。

如今，隨著Jerry離世的消息傳開，許多玩家也陸續在社群平台上表達哀悼，並希望能夠以自己的方式紀念這名熱愛《GTA》的玩家。

有玩家表示，未來遊玩《GTA6》時，將帶著Jerry的心願一起踏上雷歐奈達州（Leonida）的旅程，也有人呼籲R星，希望能在遊戲中加入某種形式的紀念彩蛋，向Jerry致敬。

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