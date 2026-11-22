白T恤穿久領口發黃，塗抹鮮檸檬汁再暴曬就能煥然一新？這類「神奇去黃教學」近年在社交平台瘋傳，動輒吸引數十萬次轉發。把這些洗衣偏方用於現實，會發現不少網紅教學只講對了一半，漏掉的禁忌可能會令衣物被毀！



不少洗衣教學近年在社交平台瘋傳，動輒吸引數十萬次轉發。（Unsplash圖片）

檸檬汁加日曬為何能去黃？光漂白原理拆解

在發黃的白色衣物上塗抹檸檬汁並置於陽光下曬，確實具備去黃效果，但有嚴格的布料限制。新鮮檸檬汁含有約5%至6%的檸檬酸，當這層弱酸接觸陽光中的紫外線（UV）時，兩者會產生溫和的「光漂白（Photobleaching）」化學反應，分解汗漬與皮脂氧化留下的黃色色素分子。



棉質、絲綢與亞麻為何忌暴曬？

問題在於許多網上教學從未標註禁用材質。棉質衣物不能長時間置於強烈陽光下暴曬，強烈的紫外線與高溫直曬會加速棉纖維老化，反而更容易導致白色衣物泛黃變舊。絲綢與羊毛經強烈紫外線直曬後，會被破壞結構，導致布料脆化及發黃。亞麻纖維雖然本身耐熱，但局部塗抹酸性液體加上猛烈日曬，清洗曬乾後容易留下難以清除的酸性水痕，甚至造成纖維受損。

許多材質的衣物不能暴曬。（Unsplash圖片）

還有哪些常見洗衣偏方暗藏毀衣風險？

除了檸檬汁去黃，網上還流傳不少似是而非的清潔秘訣，部分甚至有家居安全風險：

白醋代替柔順劑：稀釋白醋能中和鹼性洗衣液殘留，讓硬毛巾恢復柔軟，但長期高濃度使用會腐蝕洗衣機的膠邊與金屬滾筒部件，維修費遠超柔順劑價格。



可樂浸泡去機油漬：可樂內的磷酸只能微弱乳化油污，但當中的焦糖色素與高糖分如果未徹底過水洗淨，反而會成為細菌溫床，將白衣服染上雜色。



漂白水混合白醋增強殺菌：含次氯酸鈉的漂白水混入酸性物質（如白醋或檸檬酸）或鹽酸類清潔劑，會瞬間產生劇毒氯氣，吸入後會刺激眼鼻與呼吸道黏膜，引發劇烈咳嗽、呼吸困難、肺部積水甚至危及生命。



市民日常處理衣物的正確步驟

依材質分揀與控制水溫：將衣物按淺色、深色及不同材質分開處理。耐磨純棉可使用30至40℃溫水幫助溶解皮脂油脂；真絲、羊毛等蛋白質纖維則應依標籤使用冷水與中性洗劑輕柔手洗，切勿使用強鹼洗劑或高溫熱水。

將衣物按淺色、深色及不同材質分開處理。（AI生成圖片）

趁乾預處理，避免盲目長時間浸泡：發現領口或局部泛黃時，保持衣物乾燥並直接塗抹適量洗衣液或預洗去漬劑，靜置5–10分鐘軟化污漬後，再揉搓清洗；浸泡時間宜控制在15至30分鐘內，避免污垢反滲。

發現領口或局部泛黃時，保持衣物乾燥並直接塗抹適量洗衣液或預洗去漬劑，靜置5–10分鐘軟化污漬後再揉搓清洗。（AI生成圖片）

正確通風晾乾：衣物清洗完畢後應盡快取出抖散晾曬，避免悶在洗衣機內產生異味；白色衣物適度風乾即可，避免烈日久曬，真絲與羊毛則一律陰乾。精緻衣物若沾染嚴重陳年黃漬，送交專業乾洗店處理更為安全。