提起董卓，人們往往想到一個身形肥胖、專橫殘暴的權臣和香港演員林雪。關於他的體態，最驚人的說法，是死後有人在其肚臍處點火，竟然可以燃燒至天亮。這段故事並非《三國演義》憑空創作，《後漢書》確有相關記載，亦明言董卓肥胖。不過，史書沒有留下他的體重，不能據此推算他有多少公斤，翻到同一篇傳記的開頭，還會發現另一面的董卓，其實他早年以勇健聞名，力氣過人，能在馬上向左右兩邊射箭。



林雪飾演董卓。（《真·三國無双》劇照）

年輕董卓殺耕牛結交羌豪 善戰名震西北

董卓字仲穎，隴西臨洮人，出身於東漢西北邊地。《三國志》記載，他年輕時喜好俠義，曾在羌人聚居地活動，與當地首領交往。有一次幾名首領到訪，董卓殺了耕牛招待他們。對農耕家庭而言，耕牛是重要生產工具，這份招待並不輕。那些首領回去後，湊集牲畜贈送董卓。史書以這段往來，交代他如何在地方建立聲望。

有一次幾名首領到訪，董卓殺了耕牛招待他們。對農耕家庭而言，耕牛是重要生產工具，這份招待並不輕。（AI生成圖片）

神射手反差！後漢書載他可「左右馳射」

《後漢書》形容他「膂力過人」，又說他「左右馳射」，即能在策馬奔馳時向左右射箭。這與後來只突出其肥胖的形象，頗有距離。漢桓帝末年，董卓被選入羽林郎，後來跟隨將領張奐作戰，立功獲賜大批縑帛後，他把賞賜分給部下。

《後漢書》形容他「膂力過人」，又說他「左右馳射」，即能在策馬奔馳時向左右射箭。（AI生成圖片）

兩部史書都記下這件事，董卓的起家，既靠武力，也有經營人際關係、籠絡士卒的一面。不過擅長騎射，不等於年輕時瘦削。史書記的是力量與技藝，沒有交代腰圍，也沒有留下他由瘦變胖的過程。

漢桓帝末年，董卓被選入羽林郎，後來跟隨將領張奐作戰，立功獲賜大批縑帛後，他把賞賜分給部下。（AI生成圖片）

董卓三千兵虛張聲勢入洛陽 廢立漢獻帝

董卓並非百戰百勝，他討伐黃巾軍時曾經戰敗，後來在西北作戰，亦有陷入包圍、糧食耗盡的時候。不過，他逐漸掌握了一支軍隊，朝廷要調動他，已不容易。公元189年，漢靈帝去世，大將軍何進與宦官之間的鬥爭加劇。何進召董卓帶兵入京，企圖以外來兵力迫使何太后同意誅除宦官。董卓尚未抵達，何進已被殺，宮中隨即大亂，他趕到後迎接皇帝回宮，又陸續接收何進等人的部隊，並使呂布殺死丁原，吞併其兵眾。

公元189年，何進召董卓帶兵入京，企圖以外來兵力迫使何太后同意誅除宦官。（AI生成圖片）

《後漢書》還記下一個細節，董卓初入洛陽時，兵力不過三千，他嫌人少，令士兵趁夜出城，翌日再大張旗鼓進城，造成西北援兵不斷抵達的假象。軍權集中後，他廢去漢少帝，另立陳留王劉協，即漢獻帝，自己則升任相國。昔日在邊地活動的武人，開始直接決定皇帝的廢立。

軍權集中後，他廢去漢少帝，另立陳留王劉協，即漢獻帝，自己則升任相國。（AI生成圖片）

強築「郿塢」囤30年糧

董卓掌權後，放縱士兵搶掠財物，濫用刑罰，關東各地起兵討伐，他在公元190年迫使朝廷遷往長安，洛陽宮室遭焚毀，居民亦被迫西遷。到了長安，他進一步升任太師，親族多人獲封官爵，又在郿縣修築堡壘，後世常稱「郿塢」。

董卓在公元190年迫使朝廷遷往長安，洛陽宮室遭焚毀，居民亦被迫西遷。（AI生成圖片）

《三國志》記載，堡壘高度可與長安城相比，內有足供30年的儲糧，已足見作者所描寫的防守準備。據書中所載，董卓的打算是，成功便據有天下，即使失敗，也可守着堡壘終老。他為兵敗安排了退路，最後卻沒有機會退入堡壘。殺他的行動，發生在前往朝會的途中。

《三國志》記載，堡壘高度可與長安城相比，內有足供30年的儲糧。（AI生成圖片）

呂布倒戈 董卓死於宮門前

初平三年，即公元192年，王允、士孫瑞與呂布合謀誅殺董卓。當時漢獻帝病癒，準備在未央殿舉行朝會，參與行動的人便利用董卓入宮的機會，在宮門附近埋伏。《後漢書》記載，李肅等人假扮衛士，待董卓到來便動手。董卓衣內穿了鎧甲，最初一擊未能刺入軀幹，但手臂受傷，跌下車來。他急忙呼叫呂布，得到的回應卻是奉詔討賊，隨後被殺。《三國志》對過程記得較簡略，同樣提到伏兵、董卓呼喚呂布，以及呂布宣稱有詔的情節。兩書亦記述，董卓死訊傳出後，長安民眾相互慶賀。

《後漢書》記載，李肅等人假扮衛士，待董卓到來便動手。董卓衣內穿了鎧甲，最初一擊未能刺入軀幹，但手臂受傷，跌下車來。（AI生成圖片）

肚臍點燈連燒數日？「燃臍」歷史解析

董卓死後，遺體被陳放在市中。《後漢書》接着寫道：「天時始熱，卓素充肥」，再記述看守者在其肚臍處點火，火光持續至天亮，而且不止一日如此。這就是後世「董卓燃臍」故事的重要出處，其中「素充肥」，說的是他一向身體肥胖。但民間常誤傳為「點天燈」，而古代酷刑「點天燈」（將人浸油麻布包裹後由腳底活燒）與此處對屍體之「然火置臍中」在刑罰本質上有所區別；且《後漢書》寫「如是積日」，字面確指持續多日，惟屍體脂肪燃燒需依靠燈炷（燈芯），並非如神怪傳說般無窮無盡。

《後漢書》由南朝宋的范曄編撰，並非事件當時的現場紀錄，這段文字可以證明董卓肥胖及死後遭如此處置的說法。回到「董卓究竟有多胖」這個問題，史料能提供的答案其實有限，他被明確形容為肥胖，但沒有可靠文字推測到其體重。與此同時，史書也保存了他勇健、善於騎射、懂得籠絡部下的經歷。只記得肥胖與燃臍，便會漏掉這名邊地武人如何掌握兵權，最終控制朝廷的過程。